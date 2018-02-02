أخبار الترجي الرياضي .. فرض الانضباط ضروري

عجز فريق باب سويقة مرة اخرى عن فرض اسلوبه وانقاد الى تعادل ثاني على التوالي خارج ميدانه مع مدربه الجديد، وهو ما يطرح اكثر من نقطة استفهام حول الوضعية التي اصبحت تميّز متصدّر الترتيب رغم انه لم ينهزم خلال منافسات البطولة هذا الموسم.

فريق بلا روح واخطاء دفاعية قاتلة باتت تتكرر من مباراة الى اخرى امام صمت الاطار الفني وعجزه عن ايجاد الحلول الممكنة، ورغم ان الكبيّر تسلم الفريق في ظروف صعبة خاصة بعد خروج بعض الركائز مثل ساسي وبن يوسف واصابة المهاجم طه ياسين الخنيسي، الا ان مردود باقي اللاعبين بات محل انتقادات واسعة من المتابعين في ظل غياب الروح الانتصارية وتراجع مردود اغلب اللاعبين.

اخطاء دفاعية بدائية

في لقاء الفريق امام اتحاد بن قردان، كان الدفاع الحلقة الاضعف في الفريق وهو ما سهل على المنافس العودة في النتيجة بعد اسبقية الترجي بهدفين لصفر، وهو نفس السيناريو الذي تكرر في لقاء اول امس في قابس امام المستقبل. فبعد المردود الكارثي لمنتصر الطالبي خيّر المدرب اعتماد ورقة المشاني الى جانب الذوادي لكنه ارتكب نفس خطأ الطالبي وتسبب في حصول المنافس على ضربة جزاء عدّل بها الكفة بعد خطأ بدائي وسذاجة دفاعية لا تليق بلاعب محترف في فريق مثل الترجي. الاخطاء الدفاعية لم تقتصر فقط على لاعبي المحور، فالظهيرين بدورهما كانا في اسوأ حالاتهما وخاصة منذ اصابة المباركي. شمام تراجع مردوده كثيرا ولم يعد يقدر على المعاضدة الهجومية وعودة سامح الدربالي لم تعط الاضافة المطلوبة للفريق وهذا منطقي مع تقدم اللاعب في السن وتراجع مستواه الفني.

لقاء الكأس امتحان للكبير

فرّط الترجي الرياضي في اربع نقاط كاملة في ثلاث لقاءات خاضها مع مدربه الجديد منذر الكبيّر، حيث تعادل مع اتحاد بن قردان ومستقبل قابس خارج الميدان وفاز بهدف نظيف على النادي البنزرتي في رادس. الترجي اصبح غير قادر على الفوز خارج ميدانه وتنتظره مباراة صعبة في المتلوي ضمن منافسات الكأس وهو ما يفرض على المدرب اعادة ضبط حساباته وتحفيز لاعبيه وحثهم على الفوز وتدارك العثرات حتى لا يجد نفسه مرة اخرى خارج منافسات الكأس في ادوار متقدمة مثلما حصل في الموسم الفارط. منذر الكبيّر سيكون امام تحد كبير خلال نهاية الاسبوع لوضح حد لنزيف النقاط والعودة بالفريق الى سكة الانتصارات لأن جماهير الفريق لن تشفع له اي عثرة مستقبلا وبالتالي ستكون مباراة الكأس صعبة على الاطار الفني واللاعبين على حدّ السواء.

البديل جاهز

لئن تسلم الكبيّر الفريق في ظروف صعبة خاصة بعد مغادرة ساسي وبن يوسف واصابة المباركي والخنيسي، فإنه سيكون مطالبا باصلاح العديد من الاخطاء والتعامل بصرامة مع المجموعة والعمل على تدارك نزيف النقاط في مستقبل المشوار لأن عثرة الفريق في الكأس او في البطولة امام النجم والافريقي ستجعله في وضعية صعبة قد تعصف بكل الاحلام والطموحات. الترجي استعاد كل من البلايلي ومحمد علي منصر وبالتالي فإن بديل المغادرين متوفّر ولن يكون للكبيّر اعذار بعد عودة هذا الثنائي للمنافسات الرسمية والتي ستكون في القريب العاجل بمجرّد استعادة البلايلي ومنصر لياقتهما البدنية.





مراد الخترشي