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يوم الجمعة 02 فيفري 2018
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تسلّم نسخة من العقد منذ شهر .. الـ«سماسرة» وراء مماطلة الخنيسي
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كرة القدم
تسلّم نسخة من العقد منذ شهر .. الـ«سماسرة» وراء مماطلة الخنيسي
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 02 فيفري 2018

 تفيد آخر الاخبار الواردة من محيط فريق باب سويقة ان رئيس النادي حمدي المدّب، والذي كان متواجدا بالخارج خلال الايام الاخيرة، سيشرف بنفسه على انهاء ملف تجديد المهاجم طه ياسين الخنيسي لعقده مع الفريق. فالخنيسي الذي ينتهي عقده في موفى جوان القادم، مازال يماطل مسؤولي الفريق وهو الذي سلمته ادارة النادي نسخة من العقد الجديد منذ عدة اسابيع بإمتيازات مالية كبيرة لكنه لم يحدد موقفه بعد، ويبدو ان بعض «السماسرة» يقفون وراء مماطلة الخنيسي بعد ان نصحوه بعدم التجديد حتى يتحصل على كامل المبلغ وحده مع انتهاء عقده بعد ان وعدوه ببعض العروض المغرية وزاد في تعنته «الهجرة» الجماعية للاعبين التونسيين الى بطولات «البترودولار» وما ستدره عليهم من عائدات مالية هامة. مصادرنا أكدت ان المدّب سينهي هذا الجدل مع نهاية الاسبوع الجاري.

مراد الخترشي
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كرة القدم
تسلّم نسخة من العقد منذ شهر .. الـ«سماسرة» وراء مماطلة الخنيسي
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 02 فيفري 2018

 تفيد آخر الاخبار الواردة من محيط فريق باب سويقة ان رئيس النادي حمدي المدّب، والذي كان متواجدا بالخارج خلال الايام الاخيرة، سيشرف بنفسه على انهاء ملف تجديد المهاجم طه ياسين الخنيسي لعقده مع الفريق. فالخنيسي الذي ينتهي عقده في موفى جوان القادم، مازال يماطل مسؤولي الفريق وهو الذي سلمته ادارة النادي نسخة من العقد الجديد منذ عدة اسابيع بإمتيازات مالية كبيرة لكنه لم يحدد موقفه بعد، ويبدو ان بعض «السماسرة» يقفون وراء مماطلة الخنيسي بعد ان نصحوه بعدم التجديد حتى يتحصل على كامل المبلغ وحده مع انتهاء عقده بعد ان وعدوه ببعض العروض المغرية وزاد في تعنته «الهجرة» الجماعية للاعبين التونسيين الى بطولات «البترودولار» وما ستدره عليهم من عائدات مالية هامة. مصادرنا أكدت ان المدّب سينهي هذا الجدل مع نهاية الاسبوع الجاري.

مراد الخترشي
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أخبار نادي أولمبيك مدنين .. الكأس لترميم المعنويات
02 فيفري 2018 السّاعة 21:00
بعد سلسلة النتائج السلبية لأولمبيك مدنين خلال مرحلة
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عبد الحميد الرياحي
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