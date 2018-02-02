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يوم الجمعة 02 فيفري 2018
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بالصغير والرجايبي ابرز مثال .. متى يتصدّى مسؤولو الترجي لسوء سلوك اللاعبين؟
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كرة القدم
بالصغير والرجايبي ابرز مثال .. متى يتصدّى مسؤولو الترجي لسوء سلوك اللاعبين؟
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 02 فيفري 2018

بات التسيب وقلة الانضباط ابرز سمات الفريق في الفترة الاخيرة وهو ما يؤكده مردود اللاعبين فوق الميدان والتسيب داخل المجموعة وخاصة في المباريات. فماهر بالصغير الذي عانى التهميش مع البنزرتي، فتح له منذر الكبيّر ابواب البروز على مصراعيها ومنحه الثقة لكنه لم يكن في المستوى المأمول وواصل تصرفاته الصبيانية لينال الورقة الحمراء في لقاء بن قردان وهو ما كلفه عقوبة بثلاث مقابلات وخطية مالية وبالتالي خسر فريقه خدمات احد لاعبيه في فترة هو في حاجة الى كل الرصيد البشري. في لقاء مستقبل قابس نال آدم الرجايبي بدوره الورقة الحمراء بعد دخوله في مناوشة مجانية مع بلال بن ابراهيم وبالتالي سيكون عرضة لعقوبة لا تقل عن ثلاث لقاءات. الرجايبي عانى كثيرا بسبب ابتعاده عن التشكيلة الرسمية ومشاركته في اللقاءات بسبب قلة انضباطه وخاصة الوزن الزائد لكنه في المقابل لاقى كل الدعم من قبل جماهير الفريق التي طالبت بإعطائه اكثر وقت ممكن للعب لكنه عاد الى تصرفاته الصبيانية في اول ظهور له. تصرفات تستوجب تدخلا عاجلا وناجعا من هيئة الترجي للتصدي لهذه الممارسات وفرض الانضابط والضرب بقوة على ايدي كل لاعب لا يحترم الفريق من خلال العقوبات المالية وخصم بعض مستحقتاهم كما ينص القانون الداخلي للفريق.

مراد الخترشي
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كرة القدم
بالصغير والرجايبي ابرز مثال .. متى يتصدّى مسؤولو الترجي لسوء سلوك اللاعبين؟
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 02 فيفري 2018

بات التسيب وقلة الانضباط ابرز سمات الفريق في الفترة الاخيرة وهو ما يؤكده مردود اللاعبين فوق الميدان والتسيب داخل المجموعة وخاصة في المباريات. فماهر بالصغير الذي عانى التهميش مع البنزرتي، فتح له منذر الكبيّر ابواب البروز على مصراعيها ومنحه الثقة لكنه لم يكن في المستوى المأمول وواصل تصرفاته الصبيانية لينال الورقة الحمراء في لقاء بن قردان وهو ما كلفه عقوبة بثلاث مقابلات وخطية مالية وبالتالي خسر فريقه خدمات احد لاعبيه في فترة هو في حاجة الى كل الرصيد البشري. في لقاء مستقبل قابس نال آدم الرجايبي بدوره الورقة الحمراء بعد دخوله في مناوشة مجانية مع بلال بن ابراهيم وبالتالي سيكون عرضة لعقوبة لا تقل عن ثلاث لقاءات. الرجايبي عانى كثيرا بسبب ابتعاده عن التشكيلة الرسمية ومشاركته في اللقاءات بسبب قلة انضباطه وخاصة الوزن الزائد لكنه في المقابل لاقى كل الدعم من قبل جماهير الفريق التي طالبت بإعطائه اكثر وقت ممكن للعب لكنه عاد الى تصرفاته الصبيانية في اول ظهور له. تصرفات تستوجب تدخلا عاجلا وناجعا من هيئة الترجي للتصدي لهذه الممارسات وفرض الانضابط والضرب بقوة على ايدي كل لاعب لا يحترم الفريق من خلال العقوبات المالية وخصم بعض مستحقتاهم كما ينص القانون الداخلي للفريق.

مراد الخترشي
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