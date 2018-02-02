بالصغير والرجايبي ابرز مثال .. متى يتصدّى مسؤولو الترجي لسوء سلوك اللاعبين؟

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بات التسيب وقلة الانضباط ابرز سمات الفريق في الفترة الاخيرة وهو ما يؤكده مردود اللاعبين فوق الميدان والتسيب داخل المجموعة وخاصة في المباريات. فماهر بالصغير الذي عانى التهميش مع البنزرتي، فتح له منذر الكبيّر ابواب البروز على مصراعيها ومنحه الثقة لكنه لم يكن في المستوى المأمول وواصل تصرفاته الصبيانية لينال الورقة الحمراء في لقاء بن قردان وهو ما كلفه عقوبة بثلاث مقابلات وخطية مالية وبالتالي خسر فريقه خدمات احد لاعبيه في فترة هو في حاجة الى كل الرصيد البشري. في لقاء مستقبل قابس نال آدم الرجايبي بدوره الورقة الحمراء بعد دخوله في مناوشة مجانية مع بلال بن ابراهيم وبالتالي سيكون عرضة لعقوبة لا تقل عن ثلاث لقاءات. الرجايبي عانى كثيرا بسبب ابتعاده عن التشكيلة الرسمية ومشاركته في اللقاءات بسبب قلة انضباطه وخاصة الوزن الزائد لكنه في المقابل لاقى كل الدعم من قبل جماهير الفريق التي طالبت بإعطائه اكثر وقت ممكن للعب لكنه عاد الى تصرفاته الصبيانية في اول ظهور له. تصرفات تستوجب تدخلا عاجلا وناجعا من هيئة الترجي للتصدي لهذه الممارسات وفرض الانضابط والضرب بقوة على ايدي كل لاعب لا يحترم الفريق من خلال العقوبات المالية وخصم بعض مستحقتاهم كما ينص القانون الداخلي للفريق.
بات التسيب وقلة الانضباط ابرز سمات الفريق في الفترة الاخيرة وهو ما يؤكده مردود اللاعبين فوق الميدان والتسيب داخل المجموعة وخاصة في المباريات. فماهر بالصغير الذي عانى التهميش مع البنزرتي، فتح له منذر الكبيّر ابواب البروز على مصراعيها ومنحه الثقة لكنه لم يكن في المستوى المأمول وواصل تصرفاته الصبيانية لينال الورقة الحمراء في لقاء بن قردان وهو ما كلفه عقوبة بثلاث مقابلات وخطية مالية وبالتالي خسر فريقه خدمات احد لاعبيه في فترة هو في حاجة الى كل الرصيد البشري. في لقاء مستقبل قابس نال آدم الرجايبي بدوره الورقة الحمراء بعد دخوله في مناوشة مجانية مع بلال بن ابراهيم وبالتالي سيكون عرضة لعقوبة لا تقل عن ثلاث لقاءات. الرجايبي عانى كثيرا بسبب ابتعاده عن التشكيلة الرسمية ومشاركته في اللقاءات بسبب قلة انضباطه وخاصة الوزن الزائد لكنه في المقابل لاقى كل الدعم من قبل جماهير الفريق التي طالبت بإعطائه اكثر وقت ممكن للعب لكنه عاد الى تصرفاته الصبيانية في اول ظهور له. تصرفات تستوجب تدخلا عاجلا وناجعا من هيئة الترجي للتصدي لهذه الممارسات وفرض الانضابط والضرب بقوة على ايدي كل لاعب لا يحترم الفريق من خلال العقوبات المالية وخصم بعض مستحقتاهم كما ينص القانون الداخلي للفريق.
-
21:40ما الذي حمى الجزائر وتونس من الحالة الليبية؟...سيفر تونس في موسكو يجيب
02 فيفري 2018
-
21:28من أجل الإقتصاد في الماء: إسناد منح وقروض لبناء "المواجل"
02 فيفري 2018
-
21:03انتهاء موسم ايمن التومي مع مونبلييه
02 فيفري 2018
-
20:49بالفيديو: إليسا تتعرض للإغماء اثناء غنائها في حفل بدبي
02 فيفري 2018
-
20:32وزير الصحة يلتقي اعضاء المكتب التنفيذي لمنظمة الأطباء الشبان
02 فيفري 2018
-
20:17رئيس الفيفا: قمنا بتعديلات لتحقيق مزيد من الشفافية لتطوير كرة القدم بافريقيا
02 فيفري 2018
-
20:01بالفيديو: ردة فعل والد 3 فتيات تجاه طبيب أمريكي تحرش بهن
02 فيفري 2018
-
19:46بعد تمرد رياض محرز: مدرب لستر سيتي يوضح ويرد
02 فيفري 2018
-
19:31بسبب "الترفاس": قرار بغلق الحديقة الوطنية سيدي التوي ببنقردان
02 فيفري 2018
-
19:13وزير الشؤون الاجتماعية يزور حمادي العقربي
02 فيفري 2018
-
19:00غرق 90 مهاجرا قرب السواحل الليبية
02 فيفري 2018
-
18:44بدء تجارب لقاح السرطان على البشر
02 فيفري 2018
-
18:29إطلاق سراح اثنين من أعضاء مكتب اتحاد الشهادات المعطلين عن العمل بتوزر
02 فيفري 2018
-
18:18الدّولة تسترجع عقارا دوليا بولاية أريانة بصفة رضائية
02 فيفري 2018
-
18:08جمعية القضاة تساند النقابة الوطنية للصحفيين
02 فيفري 2018
-
-
17:43تطور مداخيل جامعة كرة القدم من 2012 الى 2017 بنسبة هامة بلغت اكثر من 86 بالمائة
02 فيفري 2018
-
17:28السجن المؤبد لمنفذ عملية دهس مسلمين أمام مسجد في لندن
02 فيفري 2018
-
17:14يوسف المساكني يقود الدحيل لاكتساح الأهلي
02 فيفري 2018
-
17:01اتحاد للشغل بقابس يلوّح بالتصعيد في صورة تواصل الفراغ الإداري بالجهة
02 فيفري 2018