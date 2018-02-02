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يوم الجمعة 02 فيفري 2018
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باريس سان جيرمان يطالب الاتحاد الفرنسي بحماية نيمار
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كرة القدم
باريس سان جيرمان يطالب الاتحاد الفرنسي بحماية نيمار
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 02 فيفري 2018

كشفت تقارير صحفية أن نادي باريس سان جيرمان بعث برسالة إلى هيئة التحكيم في الدوري الفرنسي يطالب فيها بحماية أفضل للاعبين، وذلك بعد شكاوى النجم نيمار جونيور بعد الفوز على رين 3-2 في كأس الرابطة الفرنسية.
ووفقا لشبكة بليتشر ريبورت، اتصلت ادارة «بي اس جي « بالجهات المختصة من أجل زيادة وعي الحكام بهذه القضية، وذلك بعد أن تعرض النجم البرازيلي لعدة تدخلات عنيفة في مباراة رين، في حين غادر كيليان مبابي الميدان على نقالة في الخسارة 2-1 أمام ليون.
وفي نفس السياق دعا أوناي إيمري المدير الفني لسان جيرمان أيضا لحماية نجوم فريقه حيث قال «هذه هي طريقة نيمار في اللعب، هو لاعب كبير، وبحاجة الى الاستمتاع بنفسه على أرض الملعب، من أجل تقديم أفضل ما عنده  للفريق، يجب أن تكون هناك حماية له، هو وجميع اللاعبين».
يذكر أن تقارير كانت كشفت مؤخرا عن أن نيمار غاضب من أسلوب اللعب في الدوري الفرنسي بسبب العنف وغلبة الطابع الدفاعي على الأندية، على عكس الدوري الإسباني الذي كان يعطيه المساحات والفرصة للاستعراض والتألق.
وقيل أيضا إن نجم السيليساو يفكر في العودة لإسبانيا والانضمام لريال مدريد لهذا السبب.

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كرة القدم
باريس سان جيرمان يطالب الاتحاد الفرنسي بحماية نيمار
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 02 فيفري 2018

كشفت تقارير صحفية أن نادي باريس سان جيرمان بعث برسالة إلى هيئة التحكيم في الدوري الفرنسي يطالب فيها بحماية أفضل للاعبين، وذلك بعد شكاوى النجم نيمار جونيور بعد الفوز على رين 3-2 في كأس الرابطة الفرنسية.
ووفقا لشبكة بليتشر ريبورت، اتصلت ادارة «بي اس جي « بالجهات المختصة من أجل زيادة وعي الحكام بهذه القضية، وذلك بعد أن تعرض النجم البرازيلي لعدة تدخلات عنيفة في مباراة رين، في حين غادر كيليان مبابي الميدان على نقالة في الخسارة 2-1 أمام ليون.
وفي نفس السياق دعا أوناي إيمري المدير الفني لسان جيرمان أيضا لحماية نجوم فريقه حيث قال «هذه هي طريقة نيمار في اللعب، هو لاعب كبير، وبحاجة الى الاستمتاع بنفسه على أرض الملعب، من أجل تقديم أفضل ما عنده  للفريق، يجب أن تكون هناك حماية له، هو وجميع اللاعبين».
يذكر أن تقارير كانت كشفت مؤخرا عن أن نيمار غاضب من أسلوب اللعب في الدوري الفرنسي بسبب العنف وغلبة الطابع الدفاعي على الأندية، على عكس الدوري الإسباني الذي كان يعطيه المساحات والفرصة للاستعراض والتألق.
وقيل أيضا إن نجم السيليساو يفكر في العودة لإسبانيا والانضمام لريال مدريد لهذا السبب.

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