باريس سان جيرمان يطالب الاتحاد الفرنسي بحماية نيمار

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كشفت تقارير صحفية أن نادي باريس سان جيرمان بعث برسالة إلى هيئة التحكيم في الدوري الفرنسي يطالب فيها بحماية أفضل للاعبين، وذلك بعد شكاوى النجم نيمار جونيور بعد الفوز على رين 3-2 في كأس الرابطة الفرنسية.
ووفقا لشبكة بليتشر ريبورت، اتصلت ادارة «بي اس جي « بالجهات المختصة من أجل زيادة وعي الحكام بهذه القضية، وذلك بعد أن تعرض النجم البرازيلي لعدة تدخلات عنيفة في مباراة رين، في حين غادر كيليان مبابي الميدان على نقالة في الخسارة 2-1 أمام ليون.
وفي نفس السياق دعا أوناي إيمري المدير الفني لسان جيرمان أيضا لحماية نجوم فريقه حيث قال «هذه هي طريقة نيمار في اللعب، هو لاعب كبير، وبحاجة الى الاستمتاع بنفسه على أرض الملعب، من أجل تقديم أفضل ما عنده للفريق، يجب أن تكون هناك حماية له، هو وجميع اللاعبين».
يذكر أن تقارير كانت كشفت مؤخرا عن أن نيمار غاضب من أسلوب اللعب في الدوري الفرنسي بسبب العنف وغلبة الطابع الدفاعي على الأندية، على عكس الدوري الإسباني الذي كان يعطيه المساحات والفرصة للاستعراض والتألق.
وقيل أيضا إن نجم السيليساو يفكر في العودة لإسبانيا والانضمام لريال مدريد لهذا السبب.
كشفت تقارير صحفية أن نادي باريس سان جيرمان بعث برسالة إلى هيئة التحكيم في الدوري الفرنسي يطالب فيها بحماية أفضل للاعبين، وذلك بعد شكاوى النجم نيمار جونيور بعد الفوز على رين 3-2 في كأس الرابطة الفرنسية.
ووفقا لشبكة بليتشر ريبورت، اتصلت ادارة «بي اس جي « بالجهات المختصة من أجل زيادة وعي الحكام بهذه القضية، وذلك بعد أن تعرض النجم البرازيلي لعدة تدخلات عنيفة في مباراة رين، في حين غادر كيليان مبابي الميدان على نقالة في الخسارة 2-1 أمام ليون.
وفي نفس السياق دعا أوناي إيمري المدير الفني لسان جيرمان أيضا لحماية نجوم فريقه حيث قال «هذه هي طريقة نيمار في اللعب، هو لاعب كبير، وبحاجة الى الاستمتاع بنفسه على أرض الملعب، من أجل تقديم أفضل ما عنده للفريق، يجب أن تكون هناك حماية له، هو وجميع اللاعبين».
يذكر أن تقارير كانت كشفت مؤخرا عن أن نيمار غاضب من أسلوب اللعب في الدوري الفرنسي بسبب العنف وغلبة الطابع الدفاعي على الأندية، على عكس الدوري الإسباني الذي كان يعطيه المساحات والفرصة للاستعراض والتألق.
وقيل أيضا إن نجم السيليساو يفكر في العودة لإسبانيا والانضمام لريال مدريد لهذا السبب.
-
21:40ما الذي حمى الجزائر وتونس من الحالة الليبية؟...سيفر تونس في موسكو يجيب
02 فيفري 2018
-
21:28من أجل الإقتصاد في الماء: إسناد منح وقروض لبناء "المواجل"
02 فيفري 2018
-
21:03انتهاء موسم ايمن التومي مع مونبلييه
02 فيفري 2018
-
20:49بالفيديو: إليسا تتعرض للإغماء اثناء غنائها في حفل بدبي
02 فيفري 2018
-
20:32وزير الصحة يلتقي اعضاء المكتب التنفيذي لمنظمة الأطباء الشبان
02 فيفري 2018
-
20:17رئيس الفيفا: قمنا بتعديلات لتحقيق مزيد من الشفافية لتطوير كرة القدم بافريقيا
02 فيفري 2018
-
20:01بالفيديو: ردة فعل والد 3 فتيات تجاه طبيب أمريكي تحرش بهن
02 فيفري 2018
-
19:46بعد تمرد رياض محرز: مدرب لستر سيتي يوضح ويرد
02 فيفري 2018
-
19:31بسبب "الترفاس": قرار بغلق الحديقة الوطنية سيدي التوي ببنقردان
02 فيفري 2018
-
19:13وزير الشؤون الاجتماعية يزور حمادي العقربي
02 فيفري 2018
-
19:00غرق 90 مهاجرا قرب السواحل الليبية
02 فيفري 2018
-
18:44بدء تجارب لقاح السرطان على البشر
02 فيفري 2018
-
18:29إطلاق سراح اثنين من أعضاء مكتب اتحاد الشهادات المعطلين عن العمل بتوزر
02 فيفري 2018
-
18:18الدّولة تسترجع عقارا دوليا بولاية أريانة بصفة رضائية
02 فيفري 2018
-
18:08جمعية القضاة تساند النقابة الوطنية للصحفيين
02 فيفري 2018
-
-
17:43تطور مداخيل جامعة كرة القدم من 2012 الى 2017 بنسبة هامة بلغت اكثر من 86 بالمائة
02 فيفري 2018
-
17:28السجن المؤبد لمنفذ عملية دهس مسلمين أمام مسجد في لندن
02 فيفري 2018
-
17:14يوسف المساكني يقود الدحيل لاكتساح الأهلي
02 فيفري 2018
-
17:01اتحاد للشغل بقابس يلوّح بالتصعيد في صورة تواصل الفراغ الإداري بالجهة
02 فيفري 2018