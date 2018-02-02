لسعد الدريدي بعد تتالي عثرات النادي الصفاقسي.. دفعنا ثمن تربّص المنتخب وأتفهّم غضب الأحباء

غادر أحباء النادي الصفاقسي الملعب أمس الأول بعد مباراة فريقهم أمام الملعب القابسي يجرون اذيال الخيبة بعد ان صبوا جام غضبهم على الاطار الفني للفريق وعلى طاقم التحكيم المتكون من محمد شعبان كحكم ساحة الذي تغافل عن الاعلان عن ضربة جزاء شرعية لفائدة النادي الصفاقسي في الدقيقة 33 والمساعد الاول مروان سعد الذي الغى هدف ايدو في أواخر المباراة وكذلك المساعد الثاني يوسف الجمي.

الاحباء دعوا كذلك المدرب لسعد الدريدي لمراجعة اختياراته الفنية والتكتيكية ووضع اللاعب المناسب في المكان المناسب واعطاء فرصة اللعب لمن يستحقها قبل فوات الاوان خلاصة القول فشل النادي الصفاقسي لأمام «الستيدة» وفوت الفرصة لمحو عثرة القيروان ليتواصل نزيف النقاط بعد جمعه لنقطة واحدة في 3مباريات (هزيمتان وتعادل) وكانت النتيجة فقدانه للمرتبة الثانية التي افتكها منه النجم الساحلي.

نبّهت اللاعبين منذ لقاء «البقلاوة»

بعد ان تحدث لسعد الدريدي عن هزيمة النادي الصفاقسي يوم الاحد الماضي امام شبيبة القيروان ووصف الهزيمة بالموجعة ها هو يتحدث عن اسباب تراجع الفريق على مستوى الاداء امام الملعب القابسي باعتبار ان نتيجة التعادل اعتبرها الدريدي في طعم الهزيمة وأشار أن عدة ظروف حكمت عليه بعدم التعويل على اللاعبين الجدد وشدد الدريدي على ان الفريق تضرر من ركون البطولة للراحة لفسح المجال لتربص المنتخب الوطني باعتبار ان الرصيد البشري للنادي كان منقوصا من 10 لاعبين (اكابر واولمبي) خلال تحضيرات الفريق الاخيرة فضلا عن غياب سوكاري وندوي وهذا من شأنه أن يبعثر اوراق النادي الصفاقسي الذي فقد آلياته وتوازنه في غياب اللحمة وأكد الدريدي على انه لمس هذا التذبذب منذ لقاء الملعب التونسي وأضاف «الرغم من الانتصار العريض على فريق باردو فلم أكن راضيا على الاداء وقد نبهت اللاعبين واشعرتهم ان مردودهم تراجع نسبيا».

المرتبة الثانية في المتناول

واصل الدريدي حديثه عن الجمهور والاهداف المستقبلية للفريق قائلا «من حق جمهور النادي الصفاقسي ان يغضب وأن يردّ الفعل لأنه اللاعب رقم واحد في الفريق وبدون تشجيعاته المستمرة لا نقدر ان نفعل شيئا وما اعد به اننا سنواصل العمل بكل تفان وجدية وسنسترجع المرتبة الثانية خاصة اننا سنستقبل منافسينا على ارضنا وامام جمهورنا وسوف لن نلقي المنديل الى آخر جولة من البطولة» وأكد الدريدي أنه اجتمع بعد مباراة قابس مع اللاعبين وتحدث معهم على عدة اشياء وعبروا له عن استعدادهم للتدارك وعدم التفريط في نقطة من الآن فصاعدا.

لا مفرّ من الانتصار على بنقردان

حول مباراة الكأس التي ستجمع يوم الاحد القادم النادي الصفاقسي باتحاد بنقردان أكد الدريدي انه سيواصل العمل بكل جدية ولا خيار امامه سوى الانتصار والعودة بورقة الترشح للدور القادم من بنقردان بالذات لارضاء الجمهور ومحو خيبات المنستير والقيروان وقابس.

لا لمغادرة مرياح

اجابة عن السؤال المتعلق بصفقة مرياح المطلوب في فريق ديجون الفرنسي أكد الدريدي أن هناك عرضين هامين يتعلقان باللاعب ياسين مرياح وصلا للنادي الصفاقسي وأضاف «عند استشارتي رفضت خروج مرياح وطلبت من الهيئة تأجيل مغادرته الى نهاية جوان القادم لان الفريق في حاجة اليه حتى نهاية الموسم الحالي على الأقل وبالتالي تمكيني من فرصة اعداد معوضا له في الفريق. «

ليس لي مشاكل مع المثلوثي وعمامو

عدم دعوة اللاعبين حمزة المثلوثي وهاني عمامو للقاء امس الاول امام الملعب القابسي خلف الكثير من التعاليق حتى أن بعضهم أكد ان هناك سوء تفاهم حصل مع المدرب لكن الدريدي فند ذلك مشددا على الاخلاق العالية التي يتمتع بها اللاعبان وأن عدم دعوتهما لمباراة قابس تعود لأسباب فنية وكذلك الشأن بالنسبة لشوّاط وأكد الدريدي ان عثرات لم تزرع في المجموعة الشك بل كان الفريق امام قابس افضل على مستوى الدفاع لكنه غير جاهز على المستوى الهجومي وتجسيم الفرص بعد ان تم تدعيم الفريق بعديد اللاعبين الجدد والذين تنقصهم الآليات.

تربــــص بجرجيــــس هربـــا من غضب الأحباء

تحول صبيحة امس النادي الصفاقسي الى جرجيس ودخل في تربص مغلق بأحد النزل هناك وذلك للتركيز على مباراة يوم الاحد القادم امام بنقردان وخاصة تفاديا لبعض المشاكل التي قد تحدث مع بعض الاحباء الغيورين اما على مستوى الرصيد البشري فقد وجه المدرب الدريدي الدعوة الى 21 لاعبا الذين دخلوا منذ امس في تربص مغلق.





نورالدين البكوش