الكرة الطائرة .. نجم ساطع في الزواوي و«سوبر» نسائي مثير في باجة

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أكد النجم الساحلي أنه الفريق الذي يجب ان يحسب له ألف حساب هذا الموسم. النجم الذي هزم الترجي منذ أسابيع قليلة في السوبر كوب أعاد الكرة وهزم فريق باب سويقة مرة أخرى في قاعة الزواوي في افتتاح البلاي أوف بثلاثة أشواط لشوطين تفاصيلها (25 – 23) و(20 – 25) و(25 – 21) و(24 – 26) و(15 – 13). النجم قدم مقابلة قريبة من الحسن بقيادة مروان القارسي الذي يحسن صنع الفارق وتسجيل النقاط الحاسمة في كل شوط وفي نهاية اللقاء وهذا ما ينقص الترجي الذي لا يملك اللاعب الذي يحسم الأمور وقت الشد أي في الأوقات الحاسمة.
في انتظار السبت الحاسم
رغم أن النجم يعيش بعض الاشكاليات في التوزيع بعد تحول مروان المرابط الى النادي الصفاقسي فان الفريق يملك لاعبين أصحاب شخصية قوية وهم أفضل بكثير من الترجي من هذه الناحية اضافة الى تميز جدار الصد والتفوق على مستوى وسط الشبكة صدا وهجوما. ألترجي لاح وكأنه لم يعد اللقاء خصوصا على صعيد استثمار امكانيات اللاعبين وحتى على الصعيد النفساني وهناك هشاشة كبيرة من هذه الناحية اضافة الى الضعف الفادح في استقبال الكرة مع الارسالات الخاطئة في الأوقات الحساسة وهو ما كلف الفريق غاليا في نهاية الأمر. النجم كان بامكانه حسم أمر الطليعة مبكرا بالحصول على ثلاث نقاط مقابل صفر للترجي بالفوز بثلاثة أشواط لواحد لكنه فرط في ذلك وحصل على نقطتين مقابل نقطة واحدة للترجي. النجم بامكانه تحقيق الأسبقية والانفراد بالطليعة عند استضافته غدا سعيدية سيدي بوسعيد علما وأن الترجي سينزل ضيفا على النادي الصفاقسي.
النادي الصفاقسي تحصل فقط على نقطتين بفوزه على سعيدية سيدي بوسعيد بثلاثة أشواط لشوطين تفاصيلها (25 – 18) و(19 – 25) و(21 – 25) و(25 – 19) و(15 – 11 ). قلنا ان النادي الصفاقسي تحصل فقط على نقطتين بما أنه كان ينتظر ثلاث نقاط في سيدي بوسعيد لكنه وجدا فريقا أجبره على اللجوء الى الشوط الخامس بل ان فريق سيدي بوسعيد كان فائزا بشوطين لواحد وهذا يحسب لفريق الضاحية الشمالية صاحب التقاليد العريقة في رياضة الكرة الطائرة والذي تنتظره مقابلة صعبة في سوسة أمام النجم غدا السبت في حين يستضيف النادي الصفاقسي الترجي رياضي في قمة عاصفة بكل ما في ال الكلمة من معنى.
رابعة الصفاقسيات أم أولى القرطاجيات؟
تحتضن قاعة باجة انطلاقا من الساعة الثانية والنصف ظهر اليوم الجمعة الكأس الممتازة للكبريات بعد سبع سنوات من الغياب لأسباب مختلفة. المواجهة ستكون بين النادي النسائي بقرطاج صاحب ثنائي الموسم الفارط والنادي الصفاقسي صاحب المرتبة الثانية في البطولة والذي خسر في نهائي الكأس أمام القرطاجيات. فلمن سيكون التفوق؟ هل للنادي الصفاقسي الذي تحصل على السوبر في ثلاث مناسبات سنوات 2005 و2007 و2010 أم الأولى للنادي النسائي بقرطاج الحديث العهد بالانشاء؟
مقابلة كبيرة في الانتظار فلمن سيكون التتويج والانتصار؟
أكد النجم الساحلي أنه الفريق الذي يجب ان يحسب له ألف حساب هذا الموسم. النجم الذي هزم الترجي منذ أسابيع قليلة في السوبر كوب أعاد الكرة وهزم فريق باب سويقة مرة أخرى في قاعة الزواوي في افتتاح البلاي أوف بثلاثة أشواط لشوطين تفاصيلها (25 – 23) و(20 – 25) و(25 – 21) و(24 – 26) و(15 – 13). النجم قدم مقابلة قريبة من الحسن بقيادة مروان القارسي الذي يحسن صنع الفارق وتسجيل النقاط الحاسمة في كل شوط وفي نهاية اللقاء وهذا ما ينقص الترجي الذي لا يملك اللاعب الذي يحسم الأمور وقت الشد أي في الأوقات الحاسمة.
في انتظار السبت الحاسم
رغم أن النجم يعيش بعض الاشكاليات في التوزيع بعد تحول مروان المرابط الى النادي الصفاقسي فان الفريق يملك لاعبين أصحاب شخصية قوية وهم أفضل بكثير من الترجي من هذه الناحية اضافة الى تميز جدار الصد والتفوق على مستوى وسط الشبكة صدا وهجوما. ألترجي لاح وكأنه لم يعد اللقاء خصوصا على صعيد استثمار امكانيات اللاعبين وحتى على الصعيد النفساني وهناك هشاشة كبيرة من هذه الناحية اضافة الى الضعف الفادح في استقبال الكرة مع الارسالات الخاطئة في الأوقات الحساسة وهو ما كلف الفريق غاليا في نهاية الأمر. النجم كان بامكانه حسم أمر الطليعة مبكرا بالحصول على ثلاث نقاط مقابل صفر للترجي بالفوز بثلاثة أشواط لواحد لكنه فرط في ذلك وحصل على نقطتين مقابل نقطة واحدة للترجي. النجم بامكانه تحقيق الأسبقية والانفراد بالطليعة عند استضافته غدا سعيدية سيدي بوسعيد علما وأن الترجي سينزل ضيفا على النادي الصفاقسي.
النادي الصفاقسي تحصل فقط على نقطتين بفوزه على سعيدية سيدي بوسعيد بثلاثة أشواط لشوطين تفاصيلها (25 – 18) و(19 – 25) و(21 – 25) و(25 – 19) و(15 – 11 ). قلنا ان النادي الصفاقسي تحصل فقط على نقطتين بما أنه كان ينتظر ثلاث نقاط في سيدي بوسعيد لكنه وجدا فريقا أجبره على اللجوء الى الشوط الخامس بل ان فريق سيدي بوسعيد كان فائزا بشوطين لواحد وهذا يحسب لفريق الضاحية الشمالية صاحب التقاليد العريقة في رياضة الكرة الطائرة والذي تنتظره مقابلة صعبة في سوسة أمام النجم غدا السبت في حين يستضيف النادي الصفاقسي الترجي رياضي في قمة عاصفة بكل ما في ال الكلمة من معنى.
رابعة الصفاقسيات أم أولى القرطاجيات؟
تحتضن قاعة باجة انطلاقا من الساعة الثانية والنصف ظهر اليوم الجمعة الكأس الممتازة للكبريات بعد سبع سنوات من الغياب لأسباب مختلفة. المواجهة ستكون بين النادي النسائي بقرطاج صاحب ثنائي الموسم الفارط والنادي الصفاقسي صاحب المرتبة الثانية في البطولة والذي خسر في نهائي الكأس أمام القرطاجيات. فلمن سيكون التفوق؟ هل للنادي الصفاقسي الذي تحصل على السوبر في ثلاث مناسبات سنوات 2005 و2007 و2010 أم الأولى للنادي النسائي بقرطاج الحديث العهد بالانشاء؟
مقابلة كبيرة في الانتظار فلمن سيكون التتويج والانتصار؟
-
21:40ما الذي حمى الجزائر وتونس من الحالة الليبية؟...سيفر تونس في موسكو يجيب
02 فيفري 2018
-
21:28من أجل الإقتصاد في الماء: إسناد منح وقروض لبناء "المواجل"
02 فيفري 2018
-
21:03انتهاء موسم ايمن التومي مع مونبلييه
02 فيفري 2018
-
20:49بالفيديو: إليسا تتعرض للإغماء اثناء غنائها في حفل بدبي
02 فيفري 2018
-
20:32وزير الصحة يلتقي اعضاء المكتب التنفيذي لمنظمة الأطباء الشبان
02 فيفري 2018
-
20:17رئيس الفيفا: قمنا بتعديلات لتحقيق مزيد من الشفافية لتطوير كرة القدم بافريقيا
02 فيفري 2018
-
20:01بالفيديو: ردة فعل والد 3 فتيات تجاه طبيب أمريكي تحرش بهن
02 فيفري 2018
-
19:46بعد تمرد رياض محرز: مدرب لستر سيتي يوضح ويرد
02 فيفري 2018
-
19:31بسبب "الترفاس": قرار بغلق الحديقة الوطنية سيدي التوي ببنقردان
02 فيفري 2018
-
19:13وزير الشؤون الاجتماعية يزور حمادي العقربي
02 فيفري 2018
-
19:00غرق 90 مهاجرا قرب السواحل الليبية
02 فيفري 2018
-
18:44بدء تجارب لقاح السرطان على البشر
02 فيفري 2018
-
18:29إطلاق سراح اثنين من أعضاء مكتب اتحاد الشهادات المعطلين عن العمل بتوزر
02 فيفري 2018
-
18:18الدّولة تسترجع عقارا دوليا بولاية أريانة بصفة رضائية
02 فيفري 2018
-
18:08جمعية القضاة تساند النقابة الوطنية للصحفيين
02 فيفري 2018
-
-
17:43تطور مداخيل جامعة كرة القدم من 2012 الى 2017 بنسبة هامة بلغت اكثر من 86 بالمائة
02 فيفري 2018
-
17:28السجن المؤبد لمنفذ عملية دهس مسلمين أمام مسجد في لندن
02 فيفري 2018
-
17:14يوسف المساكني يقود الدحيل لاكتساح الأهلي
02 فيفري 2018
-
17:01اتحاد للشغل بقابس يلوّح بالتصعيد في صورة تواصل الفراغ الإداري بالجهة
02 فيفري 2018