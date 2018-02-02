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يوم الجمعة 02 فيفري 2018
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الكرة الطائرة .. نجم ساطع في الزواوي و«سوبر» نسائي مثير في باجة
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الكرة الطائرة .. نجم ساطع في الزواوي و«سوبر» نسائي مثير في باجة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 02 فيفري 2018

أكد النجم الساحلي أنه الفريق الذي يجب ان يحسب له ألف حساب هذا الموسم. النجم الذي هزم الترجي منذ أسابيع قليلة في السوبر كوب أعاد الكرة وهزم فريق باب سويقة مرة أخرى في قاعة الزواوي في افتتاح البلاي أوف بثلاثة أشواط لشوطين تفاصيلها (25 – 23) و(20 – 25) و(25 – 21) و(24 – 26) و(15 – 13). النجم قدم مقابلة قريبة من الحسن بقيادة مروان القارسي الذي يحسن صنع الفارق وتسجيل النقاط الحاسمة في كل شوط وفي نهاية اللقاء وهذا ما ينقص الترجي الذي لا يملك اللاعب الذي يحسم الأمور وقت الشد أي في الأوقات الحاسمة.
في انتظار السبت الحاسم
رغم أن النجم يعيش بعض الاشكاليات في التوزيع بعد تحول مروان المرابط الى النادي الصفاقسي فان الفريق يملك لاعبين أصحاب شخصية قوية وهم أفضل بكثير من الترجي من هذه الناحية اضافة الى تميز جدار الصد والتفوق على مستوى وسط الشبكة صدا وهجوما. ألترجي لاح وكأنه لم يعد اللقاء خصوصا على صعيد استثمار امكانيات اللاعبين وحتى على الصعيد النفساني وهناك هشاشة كبيرة من هذه الناحية اضافة الى الضعف الفادح في استقبال الكرة مع الارسالات الخاطئة في الأوقات الحساسة وهو ما كلف الفريق غاليا في نهاية الأمر. النجم كان بامكانه حسم أمر الطليعة مبكرا بالحصول على ثلاث نقاط مقابل صفر للترجي بالفوز بثلاثة أشواط لواحد لكنه فرط في ذلك وحصل على نقطتين مقابل نقطة واحدة للترجي. النجم بامكانه تحقيق الأسبقية والانفراد بالطليعة عند استضافته غدا سعيدية سيدي بوسعيد علما وأن الترجي سينزل ضيفا على النادي الصفاقسي.
النادي الصفاقسي تحصل فقط على نقطتين بفوزه على سعيدية سيدي بوسعيد بثلاثة أشواط لشوطين تفاصيلها (25 – 18) و(19 – 25) و(21 – 25) و(25 – 19) و(15 – 11 ). قلنا ان النادي الصفاقسي تحصل فقط على نقطتين بما أنه كان ينتظر ثلاث نقاط في سيدي بوسعيد لكنه وجدا فريقا أجبره على اللجوء الى الشوط الخامس بل ان فريق سيدي بوسعيد كان فائزا بشوطين لواحد وهذا يحسب لفريق الضاحية الشمالية صاحب التقاليد العريقة في رياضة الكرة الطائرة والذي تنتظره مقابلة صعبة في سوسة أمام النجم غدا السبت في حين يستضيف النادي الصفاقسي الترجي رياضي في قمة عاصفة بكل ما في ال الكلمة من معنى.
رابعة الصفاقسيات أم أولى القرطاجيات؟
تحتضن قاعة باجة انطلاقا من الساعة الثانية والنصف ظهر اليوم الجمعة الكأس الممتازة للكبريات بعد سبع سنوات من الغياب لأسباب مختلفة. المواجهة ستكون بين النادي النسائي بقرطاج صاحب ثنائي الموسم الفارط والنادي الصفاقسي صاحب المرتبة الثانية في البطولة والذي خسر في نهائي الكأس أمام القرطاجيات. فلمن سيكون التفوق؟ هل للنادي الصفاقسي الذي تحصل على السوبر في ثلاث مناسبات سنوات 2005 و2007 و2010 أم الأولى للنادي النسائي بقرطاج الحديث العهد بالانشاء؟
مقابلة كبيرة في الانتظار فلمن سيكون التتويج والانتصار؟

عبد المجيد مصلح
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الكرة الطائرة .. نجم ساطع في الزواوي و«سوبر» نسائي مثير في باجة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 02 فيفري 2018

أكد النجم الساحلي أنه الفريق الذي يجب ان يحسب له ألف حساب هذا الموسم. النجم الذي هزم الترجي منذ أسابيع قليلة في السوبر كوب أعاد الكرة وهزم فريق باب سويقة مرة أخرى في قاعة الزواوي في افتتاح البلاي أوف بثلاثة أشواط لشوطين تفاصيلها (25 – 23) و(20 – 25) و(25 – 21) و(24 – 26) و(15 – 13). النجم قدم مقابلة قريبة من الحسن بقيادة مروان القارسي الذي يحسن صنع الفارق وتسجيل النقاط الحاسمة في كل شوط وفي نهاية اللقاء وهذا ما ينقص الترجي الذي لا يملك اللاعب الذي يحسم الأمور وقت الشد أي في الأوقات الحاسمة.
في انتظار السبت الحاسم
رغم أن النجم يعيش بعض الاشكاليات في التوزيع بعد تحول مروان المرابط الى النادي الصفاقسي فان الفريق يملك لاعبين أصحاب شخصية قوية وهم أفضل بكثير من الترجي من هذه الناحية اضافة الى تميز جدار الصد والتفوق على مستوى وسط الشبكة صدا وهجوما. ألترجي لاح وكأنه لم يعد اللقاء خصوصا على صعيد استثمار امكانيات اللاعبين وحتى على الصعيد النفساني وهناك هشاشة كبيرة من هذه الناحية اضافة الى الضعف الفادح في استقبال الكرة مع الارسالات الخاطئة في الأوقات الحساسة وهو ما كلف الفريق غاليا في نهاية الأمر. النجم كان بامكانه حسم أمر الطليعة مبكرا بالحصول على ثلاث نقاط مقابل صفر للترجي بالفوز بثلاثة أشواط لواحد لكنه فرط في ذلك وحصل على نقطتين مقابل نقطة واحدة للترجي. النجم بامكانه تحقيق الأسبقية والانفراد بالطليعة عند استضافته غدا سعيدية سيدي بوسعيد علما وأن الترجي سينزل ضيفا على النادي الصفاقسي.
النادي الصفاقسي تحصل فقط على نقطتين بفوزه على سعيدية سيدي بوسعيد بثلاثة أشواط لشوطين تفاصيلها (25 – 18) و(19 – 25) و(21 – 25) و(25 – 19) و(15 – 11 ). قلنا ان النادي الصفاقسي تحصل فقط على نقطتين بما أنه كان ينتظر ثلاث نقاط في سيدي بوسعيد لكنه وجدا فريقا أجبره على اللجوء الى الشوط الخامس بل ان فريق سيدي بوسعيد كان فائزا بشوطين لواحد وهذا يحسب لفريق الضاحية الشمالية صاحب التقاليد العريقة في رياضة الكرة الطائرة والذي تنتظره مقابلة صعبة في سوسة أمام النجم غدا السبت في حين يستضيف النادي الصفاقسي الترجي رياضي في قمة عاصفة بكل ما في ال الكلمة من معنى.
رابعة الصفاقسيات أم أولى القرطاجيات؟
تحتضن قاعة باجة انطلاقا من الساعة الثانية والنصف ظهر اليوم الجمعة الكأس الممتازة للكبريات بعد سبع سنوات من الغياب لأسباب مختلفة. المواجهة ستكون بين النادي النسائي بقرطاج صاحب ثنائي الموسم الفارط والنادي الصفاقسي صاحب المرتبة الثانية في البطولة والذي خسر في نهائي الكأس أمام القرطاجيات. فلمن سيكون التفوق؟ هل للنادي الصفاقسي الذي تحصل على السوبر في ثلاث مناسبات سنوات 2005 و2007 و2010 أم الأولى للنادي النسائي بقرطاج الحديث العهد بالانشاء؟
مقابلة كبيرة في الانتظار فلمن سيكون التتويج والانتصار؟

عبد المجيد مصلح
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الكرة الطائرة.. النجم يطيح بالترجي
01 فيفري 2018 السّاعة 21:00
انتصر أمس النجم الساحلي على الترجي بقاعة الأخير في إطار الجولة الأولى من مرحلة البلاي أوف (3 ـ 2) تفاصيلها...
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الجولة الأولى من بلاي أوف الكرة الطائرة ... صراع الحسم بين الترجي والنجم
31 جانفي 2018 السّاعة 21:00
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