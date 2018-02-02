ترشح تونس حرمهما من ادارة النهائي.. إشادة بتحكيم الخنيسي وبوعلوشة في بطولة افريقيا

تألق المنتخب الوطني في بطولة افريقيا وتتويجه باللقب جعل تميّز ثنائي التحكيم اسماعيل بوعلوشة ورمزي الخنيسي يمرّ في الخفاء حتى اننا لم نر ولم نسمع من اشاد بمردود هذا الثنائي الذي منحه الاتحاد الافريقي الثقة لإدارة مباراة نصف النهائي بين مصر والمغرب رغم ان المنتخب المصري كان مرشحا لملاقاة المنتخب التونسي في النهائي ورغم ان مدرب المغرب هو سيد العياري من تونس وهي سابقة تحدث لول مرة ولم تجد احتجاجا او اعتراضا من المصريين انفسهم وهذا صراحة يؤكد ان الخنيسي وبوعلوشة اللذان شاركا في بطولة افريقيا للمرة الثالثة على التوالي هما من افضل الطواقم الافريقية على الاطلاق ولا شك في ان وجود المنتخب في الدور النهائي حرمهما من ادارة احدى النهائيات الافريقية.

مردود الخنيسي وبوعلوشة جلب اليهما الاشادة من طرف ممثل الاتحاد الدولي ورئيس لجنة التحكيم الجديد الاسباني رامون قاليقو الذي اكد ان تحكيم الثنائي التونسي متميز خلال كامل الدورة التي ادار فيها الحكمان التونسيان 5 مقابلات كاملة منها مقابلة في ربع النهائي ومقابلة استثنائية في نصف النهائي بين مصر والمغرب.





منير