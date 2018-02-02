ترشح تونس حرمهما من ادارة النهائي.. إشادة بتحكيم الخنيسي وبوعلوشة في بطولة افريقيا

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تألق المنتخب الوطني في بطولة افريقيا وتتويجه باللقب جعل تميّز ثنائي التحكيم اسماعيل بوعلوشة ورمزي الخنيسي يمرّ في الخفاء حتى اننا لم نر ولم نسمع من اشاد بمردود هذا الثنائي الذي منحه الاتحاد الافريقي الثقة لإدارة مباراة نصف النهائي بين مصر والمغرب رغم ان المنتخب المصري كان مرشحا لملاقاة المنتخب التونسي في النهائي ورغم ان مدرب المغرب هو سيد العياري من تونس وهي سابقة تحدث لول مرة ولم تجد احتجاجا او اعتراضا من المصريين انفسهم وهذا صراحة يؤكد ان الخنيسي وبوعلوشة اللذان شاركا في بطولة افريقيا للمرة الثالثة على التوالي هما من افضل الطواقم الافريقية على الاطلاق ولا شك في ان وجود المنتخب في الدور النهائي حرمهما من ادارة احدى النهائيات الافريقية.
مردود الخنيسي وبوعلوشة جلب اليهما الاشادة من طرف ممثل الاتحاد الدولي ورئيس لجنة التحكيم الجديد الاسباني رامون قاليقو الذي اكد ان تحكيم الثنائي التونسي متميز خلال كامل الدورة التي ادار فيها الحكمان التونسيان 5 مقابلات كاملة منها مقابلة في ربع النهائي ومقابلة استثنائية في نصف النهائي بين مصر والمغرب.
تألق المنتخب الوطني في بطولة افريقيا وتتويجه باللقب جعل تميّز ثنائي التحكيم اسماعيل بوعلوشة ورمزي الخنيسي يمرّ في الخفاء حتى اننا لم نر ولم نسمع من اشاد بمردود هذا الثنائي الذي منحه الاتحاد الافريقي الثقة لإدارة مباراة نصف النهائي بين مصر والمغرب رغم ان المنتخب المصري كان مرشحا لملاقاة المنتخب التونسي في النهائي ورغم ان مدرب المغرب هو سيد العياري من تونس وهي سابقة تحدث لول مرة ولم تجد احتجاجا او اعتراضا من المصريين انفسهم وهذا صراحة يؤكد ان الخنيسي وبوعلوشة اللذان شاركا في بطولة افريقيا للمرة الثالثة على التوالي هما من افضل الطواقم الافريقية على الاطلاق ولا شك في ان وجود المنتخب في الدور النهائي حرمهما من ادارة احدى النهائيات الافريقية.
مردود الخنيسي وبوعلوشة جلب اليهما الاشادة من طرف ممثل الاتحاد الدولي ورئيس لجنة التحكيم الجديد الاسباني رامون قاليقو الذي اكد ان تحكيم الثنائي التونسي متميز خلال كامل الدورة التي ادار فيها الحكمان التونسيان 5 مقابلات كاملة منها مقابلة في ربع النهائي ومقابلة استثنائية في نصف النهائي بين مصر والمغرب.
-
21:40ما الذي حمى الجزائر وتونس من الحالة الليبية؟...سيفر تونس في موسكو يجيب
02 فيفري 2018
-
21:28من أجل الإقتصاد في الماء: إسناد منح وقروض لبناء "المواجل"
02 فيفري 2018
-
21:03انتهاء موسم ايمن التومي مع مونبلييه
02 فيفري 2018
-
20:49بالفيديو: إليسا تتعرض للإغماء اثناء غنائها في حفل بدبي
02 فيفري 2018
-
20:32وزير الصحة يلتقي اعضاء المكتب التنفيذي لمنظمة الأطباء الشبان
02 فيفري 2018
-
20:17رئيس الفيفا: قمنا بتعديلات لتحقيق مزيد من الشفافية لتطوير كرة القدم بافريقيا
02 فيفري 2018
-
20:01بالفيديو: ردة فعل والد 3 فتيات تجاه طبيب أمريكي تحرش بهن
02 فيفري 2018
-
19:46بعد تمرد رياض محرز: مدرب لستر سيتي يوضح ويرد
02 فيفري 2018
-
19:31بسبب "الترفاس": قرار بغلق الحديقة الوطنية سيدي التوي ببنقردان
02 فيفري 2018
-
19:13وزير الشؤون الاجتماعية يزور حمادي العقربي
02 فيفري 2018
-
19:00غرق 90 مهاجرا قرب السواحل الليبية
02 فيفري 2018
-
18:44بدء تجارب لقاح السرطان على البشر
02 فيفري 2018
-
18:29إطلاق سراح اثنين من أعضاء مكتب اتحاد الشهادات المعطلين عن العمل بتوزر
02 فيفري 2018
-
18:18الدّولة تسترجع عقارا دوليا بولاية أريانة بصفة رضائية
02 فيفري 2018
-
18:08جمعية القضاة تساند النقابة الوطنية للصحفيين
02 فيفري 2018
-
-
17:43تطور مداخيل جامعة كرة القدم من 2012 الى 2017 بنسبة هامة بلغت اكثر من 86 بالمائة
02 فيفري 2018
-
17:28السجن المؤبد لمنفذ عملية دهس مسلمين أمام مسجد في لندن
02 فيفري 2018
-
17:14يوسف المساكني يقود الدحيل لاكتساح الأهلي
02 فيفري 2018
-
17:01اتحاد للشغل بقابس يلوّح بالتصعيد في صورة تواصل الفراغ الإداري بالجهة
02 فيفري 2018