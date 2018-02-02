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يوم الجمعة 02 فيفري 2018
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ترشح تونس حرمهما من ادارة النهائي.. إشادة بتحكيم الخنيسي وبوعلوشة في بطولة افريقيا
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كرة اليد
ترشح تونس حرمهما من ادارة النهائي.. إشادة بتحكيم الخنيسي وبوعلوشة في بطولة افريقيا
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 02 فيفري 2018

تألق المنتخب الوطني في بطولة افريقيا وتتويجه باللقب جعل تميّز ثنائي التحكيم اسماعيل بوعلوشة ورمزي الخنيسي يمرّ في الخفاء حتى اننا لم نر ولم نسمع من اشاد بمردود هذا الثنائي الذي منحه الاتحاد الافريقي الثقة لإدارة مباراة نصف النهائي بين مصر والمغرب رغم ان المنتخب المصري كان مرشحا لملاقاة المنتخب التونسي في النهائي ورغم ان مدرب المغرب هو سيد العياري من تونس وهي سابقة تحدث لول مرة ولم تجد احتجاجا او اعتراضا من المصريين انفسهم وهذا صراحة يؤكد ان الخنيسي وبوعلوشة اللذان شاركا في بطولة افريقيا للمرة الثالثة على التوالي هما من افضل الطواقم الافريقية على الاطلاق ولا شك في ان وجود المنتخب في الدور النهائي حرمهما من ادارة احدى النهائيات الافريقية.

مردود الخنيسي وبوعلوشة جلب اليهما الاشادة من طرف ممثل الاتحاد الدولي ورئيس لجنة التحكيم الجديد الاسباني رامون قاليقو الذي اكد ان تحكيم الثنائي التونسي متميز خلال كامل الدورة التي ادار فيها الحكمان التونسيان 5 مقابلات كاملة منها مقابلة في ربع النهائي ومقابلة استثنائية في نصف النهائي بين مصر والمغرب.

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كرة اليد
ترشح تونس حرمهما من ادارة النهائي.. إشادة بتحكيم الخنيسي وبوعلوشة في بطولة افريقيا
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 02 فيفري 2018

تألق المنتخب الوطني في بطولة افريقيا وتتويجه باللقب جعل تميّز ثنائي التحكيم اسماعيل بوعلوشة ورمزي الخنيسي يمرّ في الخفاء حتى اننا لم نر ولم نسمع من اشاد بمردود هذا الثنائي الذي منحه الاتحاد الافريقي الثقة لإدارة مباراة نصف النهائي بين مصر والمغرب رغم ان المنتخب المصري كان مرشحا لملاقاة المنتخب التونسي في النهائي ورغم ان مدرب المغرب هو سيد العياري من تونس وهي سابقة تحدث لول مرة ولم تجد احتجاجا او اعتراضا من المصريين انفسهم وهذا صراحة يؤكد ان الخنيسي وبوعلوشة اللذان شاركا في بطولة افريقيا للمرة الثالثة على التوالي هما من افضل الطواقم الافريقية على الاطلاق ولا شك في ان وجود المنتخب في الدور النهائي حرمهما من ادارة احدى النهائيات الافريقية.

مردود الخنيسي وبوعلوشة جلب اليهما الاشادة من طرف ممثل الاتحاد الدولي ورئيس لجنة التحكيم الجديد الاسباني رامون قاليقو الذي اكد ان تحكيم الثنائي التونسي متميز خلال كامل الدورة التي ادار فيها الحكمان التونسيان 5 مقابلات كاملة منها مقابلة في ربع النهائي ومقابلة استثنائية في نصف النهائي بين مصر والمغرب.

منير
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ترشح تونس حرمهما من ادارة النهائي.. إشادة بتحكيم الخنيسي وبوعلوشة في بطولة افريقيا
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