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يوم الجمعة 02 فيفري 2018
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أخبار كرة اليد . .تكريم جديد للمنتخب ولقاء احتفالي بين زغوان والترجي
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كرة اليد
أخبار كرة اليد . .تكريم جديد للمنتخب ولقاء احتفالي بين زغوان والترجي
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 02 فيفري 2018

نظمت جمعية الملعب الزغواني مباراة ودية احتفالية عشية يوم الاربعاء بين الملعب الزغواني والترجي الرياضي بالقاعة المغطاة أحمد بالحاج حميدة بزغوان وذلك في اطار الاحتفال بمرور 82 سنة على تأسيس الملعب الزغواني والعيد 99 لتأسيس الترجي.
وكرمت الهيئة المديرة لجمعية الملعب الزغواني مجموعة من اللاعبين والمسؤولين السابقين للترجي الرياضي على غرار شاكر الخنيسي وقيس عطية ومنصف بسباس وفوزي الصبابطي والطاهر الشفي ونجيب بن ثاير.
تكريم جديد للأبطال
نظمت مجلة «Tunivisions»بالاشتراك مع الموقع المختص في اخبار كرة اليد «Infohandball.com» وبدعم من المستشهر والمزود الرسمي للمنتخب»kempa»حفل تكريم للمنتخب الوطني لكرة اليد بطل افريقيا. وقد حضر رئيس الجامعة مراد المستيري والمدير الفني ياسين عرفة والمدرب طوني جيرونا وبعض اللاعبين مثل مكرم الميساوي ورفيق باشا وبعض المسؤولين والاعلاميين.
كما تم خلال الحفل تقديم القميص الرسمي الجديد للمنتخب الوطني الذي يجمل نجمة اولى تعبر عن الـ 10 بطولات افريقية التي تحصل عليها المنتخب.
موسم التومي انتهى
سيخضع جناح المنتخب الوطني ايمن التومي الى عملية جراحية بعد الاصابة التي تعرض اليها في مباراة النهائي ضد مصر وتتمثل الاصابة في تمزق على مستوى أربطة الكاحل وهي تتطلب راحة لا تقل عن 4 اشهر وهذا يعني ان موسم التومي مع مونبيليي انتهى وللإشارة فان ايمن التومي قدم بطولة افريقية من مستوى كبير ووفر حلولا كثيرة لهجوم المنتخب وسجل عديد الاهداف الحاسمة.
الزليزي تحترف في رومانيا
سافرت لاعبة الدائرة بالنادي الافريقي والمنتخب الوطني منى الزليزي الى رومانيا لخوض تجربة احتراف في البطولة الرومانية حيث امضت عقدا مدته عاما ونصف مع فريق « Slobozia « المنتمي للدرجة الاولى الرومانية ويحتل المركز 12 برصيد 10 نقاط بعد 14 جولة. والاكيد ان الزليزي التي قامت بفسخ عقدها مع الافريقي وتنازلت عن مستحقاتها، ستجد امامها فرصة لتطوير مستواها في بطولة قوية ومعروفة ضمن البطولات الاوروبية.
عملية جراحية ناجحة
خضعت لاعبة الهلال الرياضي نجوى العسيلي الى عملية جراحية على الاربطة المتقاطعة في احدى مصحات العاصمة وقد كللت العملية بالنجاح وستركن لاعبة الهلال الى راحة طويلة قبل ان تشرع في مرحلة التأهيل البدني ولن يكون بإمكانها العودة هذا الموسم رغم ان الهلال يعول عليها لتحقيق الصعود.

منير الزوابي
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كرة اليد
أخبار كرة اليد . .تكريم جديد للمنتخب ولقاء احتفالي بين زغوان والترجي
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 02 فيفري 2018

نظمت جمعية الملعب الزغواني مباراة ودية احتفالية عشية يوم الاربعاء بين الملعب الزغواني والترجي الرياضي بالقاعة المغطاة أحمد بالحاج حميدة بزغوان وذلك في اطار الاحتفال بمرور 82 سنة على تأسيس الملعب الزغواني والعيد 99 لتأسيس الترجي.
وكرمت الهيئة المديرة لجمعية الملعب الزغواني مجموعة من اللاعبين والمسؤولين السابقين للترجي الرياضي على غرار شاكر الخنيسي وقيس عطية ومنصف بسباس وفوزي الصبابطي والطاهر الشفي ونجيب بن ثاير.
تكريم جديد للأبطال
نظمت مجلة «Tunivisions»بالاشتراك مع الموقع المختص في اخبار كرة اليد «Infohandball.com» وبدعم من المستشهر والمزود الرسمي للمنتخب»kempa»حفل تكريم للمنتخب الوطني لكرة اليد بطل افريقيا. وقد حضر رئيس الجامعة مراد المستيري والمدير الفني ياسين عرفة والمدرب طوني جيرونا وبعض اللاعبين مثل مكرم الميساوي ورفيق باشا وبعض المسؤولين والاعلاميين.
كما تم خلال الحفل تقديم القميص الرسمي الجديد للمنتخب الوطني الذي يجمل نجمة اولى تعبر عن الـ 10 بطولات افريقية التي تحصل عليها المنتخب.
موسم التومي انتهى
سيخضع جناح المنتخب الوطني ايمن التومي الى عملية جراحية بعد الاصابة التي تعرض اليها في مباراة النهائي ضد مصر وتتمثل الاصابة في تمزق على مستوى أربطة الكاحل وهي تتطلب راحة لا تقل عن 4 اشهر وهذا يعني ان موسم التومي مع مونبيليي انتهى وللإشارة فان ايمن التومي قدم بطولة افريقية من مستوى كبير ووفر حلولا كثيرة لهجوم المنتخب وسجل عديد الاهداف الحاسمة.
الزليزي تحترف في رومانيا
سافرت لاعبة الدائرة بالنادي الافريقي والمنتخب الوطني منى الزليزي الى رومانيا لخوض تجربة احتراف في البطولة الرومانية حيث امضت عقدا مدته عاما ونصف مع فريق « Slobozia « المنتمي للدرجة الاولى الرومانية ويحتل المركز 12 برصيد 10 نقاط بعد 14 جولة. والاكيد ان الزليزي التي قامت بفسخ عقدها مع الافريقي وتنازلت عن مستحقاتها، ستجد امامها فرصة لتطوير مستواها في بطولة قوية ومعروفة ضمن البطولات الاوروبية.
عملية جراحية ناجحة
خضعت لاعبة الهلال الرياضي نجوى العسيلي الى عملية جراحية على الاربطة المتقاطعة في احدى مصحات العاصمة وقد كللت العملية بالنجاح وستركن لاعبة الهلال الى راحة طويلة قبل ان تشرع في مرحلة التأهيل البدني ولن يكون بإمكانها العودة هذا الموسم رغم ان الهلال يعول عليها لتحقيق الصعود.

منير الزوابي
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02 فيفري 2018 السّاعة 21:00
نظمت جمعية الملعب الزغواني مباراة ودية...
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عبد الحميد الرياحي
فهم مشترك... فرص متكافئة
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