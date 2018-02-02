أخبار كرة اليد . .تكريم جديد للمنتخب ولقاء احتفالي بين زغوان والترجي

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نظمت جمعية الملعب الزغواني مباراة ودية احتفالية عشية يوم الاربعاء بين الملعب الزغواني والترجي الرياضي بالقاعة المغطاة أحمد بالحاج حميدة بزغوان وذلك في اطار الاحتفال بمرور 82 سنة على تأسيس الملعب الزغواني والعيد 99 لتأسيس الترجي.
وكرمت الهيئة المديرة لجمعية الملعب الزغواني مجموعة من اللاعبين والمسؤولين السابقين للترجي الرياضي على غرار شاكر الخنيسي وقيس عطية ومنصف بسباس وفوزي الصبابطي والطاهر الشفي ونجيب بن ثاير.
تكريم جديد للأبطال
نظمت مجلة «Tunivisions»بالاشتراك مع الموقع المختص في اخبار كرة اليد «Infohandball.com» وبدعم من المستشهر والمزود الرسمي للمنتخب»kempa»حفل تكريم للمنتخب الوطني لكرة اليد بطل افريقيا. وقد حضر رئيس الجامعة مراد المستيري والمدير الفني ياسين عرفة والمدرب طوني جيرونا وبعض اللاعبين مثل مكرم الميساوي ورفيق باشا وبعض المسؤولين والاعلاميين.
كما تم خلال الحفل تقديم القميص الرسمي الجديد للمنتخب الوطني الذي يجمل نجمة اولى تعبر عن الـ 10 بطولات افريقية التي تحصل عليها المنتخب.
موسم التومي انتهى
سيخضع جناح المنتخب الوطني ايمن التومي الى عملية جراحية بعد الاصابة التي تعرض اليها في مباراة النهائي ضد مصر وتتمثل الاصابة في تمزق على مستوى أربطة الكاحل وهي تتطلب راحة لا تقل عن 4 اشهر وهذا يعني ان موسم التومي مع مونبيليي انتهى وللإشارة فان ايمن التومي قدم بطولة افريقية من مستوى كبير ووفر حلولا كثيرة لهجوم المنتخب وسجل عديد الاهداف الحاسمة.
الزليزي تحترف في رومانيا
سافرت لاعبة الدائرة بالنادي الافريقي والمنتخب الوطني منى الزليزي الى رومانيا لخوض تجربة احتراف في البطولة الرومانية حيث امضت عقدا مدته عاما ونصف مع فريق « Slobozia « المنتمي للدرجة الاولى الرومانية ويحتل المركز 12 برصيد 10 نقاط بعد 14 جولة. والاكيد ان الزليزي التي قامت بفسخ عقدها مع الافريقي وتنازلت عن مستحقاتها، ستجد امامها فرصة لتطوير مستواها في بطولة قوية ومعروفة ضمن البطولات الاوروبية.
عملية جراحية ناجحة
خضعت لاعبة الهلال الرياضي نجوى العسيلي الى عملية جراحية على الاربطة المتقاطعة في احدى مصحات العاصمة وقد كللت العملية بالنجاح وستركن لاعبة الهلال الى راحة طويلة قبل ان تشرع في مرحلة التأهيل البدني ولن يكون بإمكانها العودة هذا الموسم رغم ان الهلال يعول عليها لتحقيق الصعود.
نظمت جمعية الملعب الزغواني مباراة ودية احتفالية عشية يوم الاربعاء بين الملعب الزغواني والترجي الرياضي بالقاعة المغطاة أحمد بالحاج حميدة بزغوان وذلك في اطار الاحتفال بمرور 82 سنة على تأسيس الملعب الزغواني والعيد 99 لتأسيس الترجي.
وكرمت الهيئة المديرة لجمعية الملعب الزغواني مجموعة من اللاعبين والمسؤولين السابقين للترجي الرياضي على غرار شاكر الخنيسي وقيس عطية ومنصف بسباس وفوزي الصبابطي والطاهر الشفي ونجيب بن ثاير.
تكريم جديد للأبطال
نظمت مجلة «Tunivisions»بالاشتراك مع الموقع المختص في اخبار كرة اليد «Infohandball.com» وبدعم من المستشهر والمزود الرسمي للمنتخب»kempa»حفل تكريم للمنتخب الوطني لكرة اليد بطل افريقيا. وقد حضر رئيس الجامعة مراد المستيري والمدير الفني ياسين عرفة والمدرب طوني جيرونا وبعض اللاعبين مثل مكرم الميساوي ورفيق باشا وبعض المسؤولين والاعلاميين.
كما تم خلال الحفل تقديم القميص الرسمي الجديد للمنتخب الوطني الذي يجمل نجمة اولى تعبر عن الـ 10 بطولات افريقية التي تحصل عليها المنتخب.
موسم التومي انتهى
سيخضع جناح المنتخب الوطني ايمن التومي الى عملية جراحية بعد الاصابة التي تعرض اليها في مباراة النهائي ضد مصر وتتمثل الاصابة في تمزق على مستوى أربطة الكاحل وهي تتطلب راحة لا تقل عن 4 اشهر وهذا يعني ان موسم التومي مع مونبيليي انتهى وللإشارة فان ايمن التومي قدم بطولة افريقية من مستوى كبير ووفر حلولا كثيرة لهجوم المنتخب وسجل عديد الاهداف الحاسمة.
الزليزي تحترف في رومانيا
سافرت لاعبة الدائرة بالنادي الافريقي والمنتخب الوطني منى الزليزي الى رومانيا لخوض تجربة احتراف في البطولة الرومانية حيث امضت عقدا مدته عاما ونصف مع فريق « Slobozia « المنتمي للدرجة الاولى الرومانية ويحتل المركز 12 برصيد 10 نقاط بعد 14 جولة. والاكيد ان الزليزي التي قامت بفسخ عقدها مع الافريقي وتنازلت عن مستحقاتها، ستجد امامها فرصة لتطوير مستواها في بطولة قوية ومعروفة ضمن البطولات الاوروبية.
عملية جراحية ناجحة
خضعت لاعبة الهلال الرياضي نجوى العسيلي الى عملية جراحية على الاربطة المتقاطعة في احدى مصحات العاصمة وقد كللت العملية بالنجاح وستركن لاعبة الهلال الى راحة طويلة قبل ان تشرع في مرحلة التأهيل البدني ولن يكون بإمكانها العودة هذا الموسم رغم ان الهلال يعول عليها لتحقيق الصعود.
-
21:40ما الذي حمى الجزائر وتونس من الحالة الليبية؟...سيفر تونس في موسكو يجيب
02 فيفري 2018
-
21:28من أجل الإقتصاد في الماء: إسناد منح وقروض لبناء "المواجل"
02 فيفري 2018
-
21:03انتهاء موسم ايمن التومي مع مونبلييه
02 فيفري 2018
-
20:49بالفيديو: إليسا تتعرض للإغماء اثناء غنائها في حفل بدبي
02 فيفري 2018
-
20:32وزير الصحة يلتقي اعضاء المكتب التنفيذي لمنظمة الأطباء الشبان
02 فيفري 2018
-
20:17رئيس الفيفا: قمنا بتعديلات لتحقيق مزيد من الشفافية لتطوير كرة القدم بافريقيا
02 فيفري 2018
-
20:01بالفيديو: ردة فعل والد 3 فتيات تجاه طبيب أمريكي تحرش بهن
02 فيفري 2018
-
19:46بعد تمرد رياض محرز: مدرب لستر سيتي يوضح ويرد
02 فيفري 2018
-
19:31بسبب "الترفاس": قرار بغلق الحديقة الوطنية سيدي التوي ببنقردان
02 فيفري 2018
-
19:13وزير الشؤون الاجتماعية يزور حمادي العقربي
02 فيفري 2018
-
19:00غرق 90 مهاجرا قرب السواحل الليبية
02 فيفري 2018
-
18:44بدء تجارب لقاح السرطان على البشر
02 فيفري 2018
-
18:29إطلاق سراح اثنين من أعضاء مكتب اتحاد الشهادات المعطلين عن العمل بتوزر
02 فيفري 2018
-
18:18الدّولة تسترجع عقارا دوليا بولاية أريانة بصفة رضائية
02 فيفري 2018
-
18:08جمعية القضاة تساند النقابة الوطنية للصحفيين
02 فيفري 2018
-
-
17:43تطور مداخيل جامعة كرة القدم من 2012 الى 2017 بنسبة هامة بلغت اكثر من 86 بالمائة
02 فيفري 2018
-
17:28السجن المؤبد لمنفذ عملية دهس مسلمين أمام مسجد في لندن
02 فيفري 2018
-
17:14يوسف المساكني يقود الدحيل لاكتساح الأهلي
02 فيفري 2018
-
17:01اتحاد للشغل بقابس يلوّح بالتصعيد في صورة تواصل الفراغ الإداري بالجهة
02 فيفري 2018