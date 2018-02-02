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يوم الجمعة 02 فيفري 2018
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أخبار اتحاد بن قردان... 4 غيابات أمام النادي الصفاقسي
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كرة القدم
أخبار اتحاد بن قردان... 4 غيابات أمام النادي الصفاقسي
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 02 فيفري 2018

نجح اتحاد بن قردان في تحقيق فوز ثمين ومستحق عندما استضاف نجم المتلوي وقدم الاتحاد مردودا محترما طوال اللقاء ترجمه بتسجيل هدفين.

هذا الانتصار المهم جدا للمعنويات جعل الفريق يخرج من المركز الأخير لأول مرة بعد هزيمة اولمبيك مدنين وترجي جرجيس علما بانه رغم الغيابات المؤثرة في التشكيلة بسبب الاصابات فإن المدرب سمير السليمي نجح في التعامل مع الرصيد البشري.
من ناحية اخري عاد رفاق رفيق المدنيني امس الى اجواء التحضيرات استعدادا لاستضافة النادي الصفاقسي هذا الاحد في نطاق الدور ثمن النهائي للكأس ورغم أن التركيز سيكون موجها اكثر لمباريات البطولة فان الاحباء يأملون في تكرار سيناريو الموسم الماضي عندما وصل الفريق الى المباراة النهائية.
غياب أربعة عناصر
لقاء النادي الصفاقسي سيشهد غياب أربعة عناصر أساسية هم بهاء السلامي بسبب العقوبة وايمن بن اسماعيل وخالد يحي وياسين بوفالغة لأسباب صحية.

الطاهر الحمروني
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كرة القدم
أخبار اتحاد بن قردان... 4 غيابات أمام النادي الصفاقسي
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 02 فيفري 2018

نجح اتحاد بن قردان في تحقيق فوز ثمين ومستحق عندما استضاف نجم المتلوي وقدم الاتحاد مردودا محترما طوال اللقاء ترجمه بتسجيل هدفين.

هذا الانتصار المهم جدا للمعنويات جعل الفريق يخرج من المركز الأخير لأول مرة بعد هزيمة اولمبيك مدنين وترجي جرجيس علما بانه رغم الغيابات المؤثرة في التشكيلة بسبب الاصابات فإن المدرب سمير السليمي نجح في التعامل مع الرصيد البشري.
من ناحية اخري عاد رفاق رفيق المدنيني امس الى اجواء التحضيرات استعدادا لاستضافة النادي الصفاقسي هذا الاحد في نطاق الدور ثمن النهائي للكأس ورغم أن التركيز سيكون موجها اكثر لمباريات البطولة فان الاحباء يأملون في تكرار سيناريو الموسم الماضي عندما وصل الفريق الى المباراة النهائية.
غياب أربعة عناصر
لقاء النادي الصفاقسي سيشهد غياب أربعة عناصر أساسية هم بهاء السلامي بسبب العقوبة وايمن بن اسماعيل وخالد يحي وياسين بوفالغة لأسباب صحية.

الطاهر الحمروني
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عبد الحميد الرياحي
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