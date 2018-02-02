أخبار الملعب القـــــابسي.. .ميدة والغرسلاوي جاهزان للافريقي

مرة اخرى ينجح الملعب القابسي في كسب نقطة ثمينة من خارج الديار وقد جاءت هذه المرة امام فريق محترم وهو النادي الصفاقسي ومن خلال مردود المجموعة يمكن القول ان خالد بن يحي قد نجح في غلق كل المنافذ امام المنافس ليعود زملاء بن ساسي بتعادل ثمين سيساعد الفريق على المستوي المعنوي في باقي الجولات وخاصة في لقاء الجولة القادمة التي يستضيف خلاله الستيدة أحد أبرز الفرق حاليا ونعني النادي الافريقي. وقبل استضافة فريق باب جديد يلعب الملعب القابسي هذا الاحد لقاء الدور الثمن النهائي للكأس حيث يلاقي الاهلي الحجري في مواجهة سيمنح من خلالها المدرب خالد بن يحيى بعض العناصر الأساسية راحة لاسترجاع الأنفاس بعد ماراطون اللقاءات.

عودة الفورمة

بعد أن منح الفرصة للحارس سامي هلال للعب كاساسي قدم هذا الأخير مردودا محترما خاصة في لقاء النادي الصفاقسي حيث تصدى بامتياز لأكثر من محاولة للمنافس ورغم غيابه لمدة طويلة عن الميادين بسبب العقوبة فان سامي هلال بفضل العمل الكبير الذي يقوم به في التمارين تحت إشراف مدرب الحراس محسن الراجحي استعاد الفورمة واصبح الحارس الاول في الفريق.

عودة

تغيب الثنائي احمد ميدة وخالد الغرسلاوي عن اللقاءين الماضيين بسبب تعرضهما للاصابة وامام حاجة الفريق الى خدماتهما فان هناك مساع لتاهيلهما وغيابهما لن يتجاوز لقاء الاهلي الحجري وسيكونا جاهزين لمواجهة النادي الافريقي.

الطاهر الحمروني