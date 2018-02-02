أخبار الملعب القـــــابسي.. .ميدة والغرسلاوي جاهزان للافريقي

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مرة اخرى ينجح الملعب القابسي في كسب نقطة ثمينة من خارج الديار وقد جاءت هذه المرة امام فريق محترم وهو النادي الصفاقسي ومن خلال مردود المجموعة يمكن القول ان خالد بن يحي قد نجح في غلق كل المنافذ امام المنافس ليعود زملاء بن ساسي بتعادل ثمين سيساعد الفريق على المستوي المعنوي في باقي الجولات وخاصة في لقاء الجولة القادمة التي يستضيف خلاله الستيدة أحد أبرز الفرق حاليا ونعني النادي الافريقي. وقبل استضافة فريق باب جديد يلعب الملعب القابسي هذا الاحد لقاء الدور الثمن النهائي للكأس حيث يلاقي الاهلي الحجري في مواجهة سيمنح من خلالها المدرب خالد بن يحيى بعض العناصر الأساسية راحة لاسترجاع الأنفاس بعد ماراطون اللقاءات.
عودة الفورمة
بعد أن منح الفرصة للحارس سامي هلال للعب كاساسي قدم هذا الأخير مردودا محترما خاصة في لقاء النادي الصفاقسي حيث تصدى بامتياز لأكثر من محاولة للمنافس ورغم غيابه لمدة طويلة عن الميادين بسبب العقوبة فان سامي هلال بفضل العمل الكبير الذي يقوم به في التمارين تحت إشراف مدرب الحراس محسن الراجحي استعاد الفورمة واصبح الحارس الاول في الفريق.
عودة
تغيب الثنائي احمد ميدة وخالد الغرسلاوي عن اللقاءين الماضيين بسبب تعرضهما للاصابة وامام حاجة الفريق الى خدماتهما فان هناك مساع لتاهيلهما وغيابهما لن يتجاوز لقاء الاهلي الحجري وسيكونا جاهزين لمواجهة النادي الافريقي.
مرة اخرى ينجح الملعب القابسي في كسب نقطة ثمينة من خارج الديار وقد جاءت هذه المرة امام فريق محترم وهو النادي الصفاقسي ومن خلال مردود المجموعة يمكن القول ان خالد بن يحي قد نجح في غلق كل المنافذ امام المنافس ليعود زملاء بن ساسي بتعادل ثمين سيساعد الفريق على المستوي المعنوي في باقي الجولات وخاصة في لقاء الجولة القادمة التي يستضيف خلاله الستيدة أحد أبرز الفرق حاليا ونعني النادي الافريقي. وقبل استضافة فريق باب جديد يلعب الملعب القابسي هذا الاحد لقاء الدور الثمن النهائي للكأس حيث يلاقي الاهلي الحجري في مواجهة سيمنح من خلالها المدرب خالد بن يحيى بعض العناصر الأساسية راحة لاسترجاع الأنفاس بعد ماراطون اللقاءات.
عودة الفورمة
بعد أن منح الفرصة للحارس سامي هلال للعب كاساسي قدم هذا الأخير مردودا محترما خاصة في لقاء النادي الصفاقسي حيث تصدى بامتياز لأكثر من محاولة للمنافس ورغم غيابه لمدة طويلة عن الميادين بسبب العقوبة فان سامي هلال بفضل العمل الكبير الذي يقوم به في التمارين تحت إشراف مدرب الحراس محسن الراجحي استعاد الفورمة واصبح الحارس الاول في الفريق.
عودة
تغيب الثنائي احمد ميدة وخالد الغرسلاوي عن اللقاءين الماضيين بسبب تعرضهما للاصابة وامام حاجة الفريق الى خدماتهما فان هناك مساع لتاهيلهما وغيابهما لن يتجاوز لقاء الاهلي الحجري وسيكونا جاهزين لمواجهة النادي الافريقي.
-
21:40ما الذي حمى الجزائر وتونس من الحالة الليبية؟...سيفر تونس في موسكو يجيب
02 فيفري 2018
-
21:28من أجل الإقتصاد في الماء: إسناد منح وقروض لبناء "المواجل"
02 فيفري 2018
-
21:03انتهاء موسم ايمن التومي مع مونبلييه
02 فيفري 2018
-
20:49بالفيديو: إليسا تتعرض للإغماء اثناء غنائها في حفل بدبي
02 فيفري 2018
-
20:32وزير الصحة يلتقي اعضاء المكتب التنفيذي لمنظمة الأطباء الشبان
02 فيفري 2018
-
20:17رئيس الفيفا: قمنا بتعديلات لتحقيق مزيد من الشفافية لتطوير كرة القدم بافريقيا
02 فيفري 2018
-
20:01بالفيديو: ردة فعل والد 3 فتيات تجاه طبيب أمريكي تحرش بهن
02 فيفري 2018
-
19:46بعد تمرد رياض محرز: مدرب لستر سيتي يوضح ويرد
02 فيفري 2018
-
19:31بسبب "الترفاس": قرار بغلق الحديقة الوطنية سيدي التوي ببنقردان
02 فيفري 2018
-
19:13وزير الشؤون الاجتماعية يزور حمادي العقربي
02 فيفري 2018
-
19:00غرق 90 مهاجرا قرب السواحل الليبية
02 فيفري 2018
-
18:44بدء تجارب لقاح السرطان على البشر
02 فيفري 2018
-
18:29إطلاق سراح اثنين من أعضاء مكتب اتحاد الشهادات المعطلين عن العمل بتوزر
02 فيفري 2018
-
18:18الدّولة تسترجع عقارا دوليا بولاية أريانة بصفة رضائية
02 فيفري 2018
-
18:08جمعية القضاة تساند النقابة الوطنية للصحفيين
02 فيفري 2018
-
-
17:43تطور مداخيل جامعة كرة القدم من 2012 الى 2017 بنسبة هامة بلغت اكثر من 86 بالمائة
02 فيفري 2018
-
17:28السجن المؤبد لمنفذ عملية دهس مسلمين أمام مسجد في لندن
02 فيفري 2018
-
17:14يوسف المساكني يقود الدحيل لاكتساح الأهلي
02 فيفري 2018
-
17:01اتحاد للشغل بقابس يلوّح بالتصعيد في صورة تواصل الفراغ الإداري بالجهة
02 فيفري 2018