أخبار النجم الساحلي.. مرعــــي فـــي وضـــــع صعــــــــب

حقق فريق جوهرة الساحل المطلوب حيث انتصر أول أمس بثلاثية على ترجي الجنوب واستفاد ايضا من تعثر الترجي الرياضي ليقلص الفارق الى 8 نقاط وبالتالي افتكاك المركز الثاني من النادي الصفاقسي.. هذا الانتصار خلف ايضا حسرة كبيرة في صفوف القاعدة الجماهيرية بحكم ان الفريق أضاع العديد من النقاط التي كانت في متناوله وكانت كافية ليتموقع في مركز أفضل في الترتيب العام.

حضر الانتصار وغاب الاقناع

رغم اختلال موازين القوى بين النجم الباحث عن الارتقاء الى أعلى المراكز في الترتيب العام وترجي جرجيس الباحث عن الأمان في رابطة «المحترفين» فإن المدرب خير الدين مضوي دخل هذه المباراة وفي البال تحقيق جملة من الأهداف من بينها حصد الانتصار وتقديم أداء مقبول يزيل الشكوك في نفوس الاحباء وبالتالي بعث رسالة طمأنة للجميع بخصوص بقية الموسم وقد غاب الاقناع والامتاع بل تواصل مسلسل إهدار فرص التسجيل بشكل مبالغ فيه وهو ما حيّر الأحباء والمسؤولين على حدّ السواء.

الهجوم مصدر الهموم

المتأمل في مباراة اول أمس ضد ترجي جرجيس وتحديدا مردود خط الهجوم الذي واصل إهدار فرص التسجيل وأصبح مصدر انشغال وهموم الاطار الفني بسبب التسرّع وانعدام التركيز في التعامل مع اللمسة الأخيرة وتبعا لذلك تواصل ضياع الاهداف بشكل غريب الى جانب غياب الحلول والتصوّر في منطقة عمليات المنافس والميل الى التعقيد في إنهاء الهجمة عوضا عن اعتماد الحلول السهلة والأداء الناجع.

وضع نفسي صعب لمرعي

رد فعل جمهور الملعب الاولمبي بسوسة تجاه المهاجم عمرو مرعي خلال مباراة اول أمس وإضاعته لعديد فرص التسجيل بشكل مثير ومستفز زاد في تعقيد الوضعية النفسية لهذا اللاعب الذي يعد نقطة الضوء الوحيدة في الخط الأمامي للفريق من حيث حسن التمركز وطلب الكرة الا ان غياب اللمسة الأخيرة وبالتالي النجاعة حرمه من تسجيل ما لا يقل عن 4 أهداف في المباراتين الاخيرتين. أحباء النجم مطالبون بالوقوف الى جانب عمرو مرعي والخليل بانغورا وفخري العوجي وأمين الشرميطي وبقية الاسماء دون استثناء لأن مسألة النجاعة أو الفشل تبقى مسؤولية الجميع.

العمل بدل الندم

يكاد زملاء الخليل بانغورا ان يعظوا اصابعهم ندما على النقاط الضائعة بسهولة وبغرابة أمام الاتحاد المنستيري وقبل ذلك أمام اتحاد بن قردان وأولمبيك مدنين وشبيبة القيروان والنادي الصفاقسي. وساد الاقتناع في صفوف الجماهير ان الفريق كان بوسعه ان يتفادى هذه العثرات ويستغل عثرات خصومه المباشرين على اللقب والسير بثبات نحو صدارة الترتيب الآن لا وقت للندم ولابدّ من التدارك في قادم الجولات لأن كل شيء مازال ممكنا.

عقوبة مالية لبن فرج

عقب مباراة الاجوار ضد الاتحاد المنستيري احتجّ المدافع المحوري شهاب بن فرج على الاطار الفني بسبب عدم ادراج اسمه ضمن الـ 18 المدعوين وتبعا لذلك تم ابعاده عن تمارين المجموعة الى جانب معاقبته قبل العودة اليوم الى سالف نشاطه.

إثارة ترجي جرجيس

قبيل انطلاق مباراة أول أمس بين النجم الساحلي وضيفه ترجي جرجيس تقدم مسؤولو هذا الأخير باثارة ضد مشاركة ثالوث من فريق جوهرة الساحل وهم غازي عبد الرزاق وعمار الجمل وعلية البريقي وذلك دون اعطاء تفسير لهذه الإثارة او بالأحرى هذا الاحتراز علما بأن مصدرا مسؤولا في النجم الساحلي أوضح ان مسؤولي الفريق المنافس أشاروا الى أن مشاركة عمار الجمل غير قانونية دون إعطاء ايضاحات حول الاحتراز الفني ضد غازي عبد الرزاق وعلية البريقي ولو أن مصدرا عليما أكد أن المسألة تعود الى فترة بعيدة تتعلق بإنذارات سابقة في رصيد اللاعبين الثلاثة سبق للكتابة العامة للنجم الساحلي ان راسلت الرابطة الوطنية لكرة القدم وتسلمت وثيقة تثبت سلامة وضعية الجمل وعبد الرزاق والبريقي القانونية.

أما بخصوص ترجي جرجيس فقد أكد انه يملك حججا ووثائق تبيّن سلامة موقفه من هذه الإثارة.

سلامة «قلبك» يا روان

تأكد لدينا أن المهاجم والهدّاف السابق للنجم الساحلي سمير روان يقيم بأحد مستشفيات مدينة قابس اثر الوعكة الصحية التي أصابته على مستوى القلب.

وحسب المحيطين به فإن روان يمرّ بظروف صحية حرجة تستوجب العناية الطبية الفائقة والوقوف الى جانبه ماديا ومعنويا حتى يتسنى له تجاوز هذه المحنة بسلام. سمير روان لعب في عدة أندية «قابسية» قبل ان يحط الرحال بفريق جوهرة الساحل حيث ساهم في إثراء خزينة الجمعية بعديد الألقاب المحلية والقارية... كل الرياضيين يرجون من الله العلي القدير أن يشفيه حتى يعود الى عائلته سليما معافى.

بعض الاطراف المقربة من سمير روان أكدت أن هذا الأخير تعرض الى جلطة قلبية وأن حالته الصحية حرجة بعض الشيء وهو ما يستوجب تحرّك اللاعبين القدامى والمسؤولين في النجم الساحلي من أجل مد يد المساعدة لروان الذي بشهادة الجميع قدم الكثير لفريق جوهرة الساحل باعتبار ظروفه المادية الصعبة.

اعتداء على فريق السلة في بنزرت

استياء عميق عم جماهير النجم الساحلي على اثر محاولة الاعتداء على فريق كرة السلة مساء أول أمس من طرف بعض جماهير النادي البنزرتي عقب مباراة الفريقين في إطار الدور ثمن النهائي لكأس كرة السلة والذي انتهى كما هو معلوم لصالح فريق جوهرة الساحل بنتيجة (55ـ88) الشيء الذي أثار حفيظة بعض أنصار (السي.آ.بي) الذين قاموا بمحاولة الاعتداء وهو ما استوجب تدخل رجال الامن الذين قاموا بحماية فريق النجم دون وقوع أضرار تذكر رغم الأجواء المشحونة التي سيطرت على جماهير الفريق المحلي داخل القاعة وخارجها... مسؤولو النجم أكدوا أن المباراة توقفت عدة مرات بسبب رمي المقذوفات.

محمد باللطيفة