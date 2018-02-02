إقامته متواصلة في غانا .. متى يعود أبوكو الى الافريقي ؟

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عاد مدافع الافريقي الى غانا بمناسبة توقف نشاط البطولة وكان من المفروض ان تتواصل الاقامة هناك أياما قليلة ولكنها تواصلت الى يوم الناس هذا وربما الى أجل غير مسمى.
الملف غير واضح والروايات متعددة ومختلفة والاطراف تتبادل الاتهامات. في البداية حلّ رئيس تشلسي الغاني انمانييل كوفي بتونس على أمل التوصل الى اتفاق مع الافريقي والبحث عن لأزمة المستحقات.
المسؤول الغاني المذكور لم يتوصل الى حل وقيل انه كان من المفروض ان يتحصل في البداية على 40 ألف دولار مقابل السماح للاعب بالعودة الى تونس لكنه تشبث فجأة بمبلغ 70 ألف دولار وذلك بعد تحريض من وكيل الاعمال الذي كان يلعب دور المسؤول رضا الدريدي والذي كان يسعى بكل الطرق الى افساد علاقة اللاعب بفريقه بعد ان غادر مع الرياحي من الباب الخلفي.
انقلاب مفاجئ
موقف الدريدي من قضية أبوكو عرف انقلابا عندما علم ان أحد وكلاء اللاعبين وهو معز الشابي أعلم ادارة الافريقي بوجود عرض أوروبي للاعب وتحديدا من سويسرا ولذلك سارع بالتحول الى غانا على أمل ان يعيد اللاعب الى تونس لأن اللاعب كان بإمكانه التحول من هناك مباشرة الى أوروبا لو قبل الافريقي بفكرة التفريط فيه وفي هذه الحالة سيكون الدريدي الخاسر الأكبر.
عندما تحول الدريدي الى غانا قال انه سينوب هيئة الافريقي وأنه كان من المفروض ان يكون مرفوقا بمهدي الغربي وقال انه سيعود رفقة اللاعب وكأن الاخير طفل صغير لا يمكنه العودة بمفرده.
انقلاب آخر
عودة أبوكو كانت منتظرة يوم الاربعاء ولكن الدريدي أكد أنه فشل في اقناع رئيس تشلسي الغاني بـ«الافراج» عن اللاعب لأنه مازال في انتظار الاموال التي وعدت بها هيئة الافريقي ولكن مصدر من الهيئة أكد ان الدريدي تحول الى هناك بإصرار منه وحتى يؤكد لأحباء الافريقي أنه بريء من تهمة تحريض اللاعب ورئيس تشلسي. وأضاف المصدر ان الدريدي اتصل بمهدي الغربي من غانا وأعلمه ان حضوره غير ضروري وأن الأمور تسير على ما يرام وقد أرسل صورة له مع اللاعب ليؤكد ان اللاعب يتدرب جيدا وانه سيكون جاهز للعب بمجرد العودة الى تونس ولكن مسؤولي الافريقي أشاروا انهم يريدون ان يتولوا هم اعادة اللاعب وليس وكيل أعماله وأشاروا أن رواية الدريدي الذي أكد ان الاموال لم تدفع بعد غير صحيحة وان كل ما في الأمر ان هناك تأخير ناتج عن الاجراءات الادارية وان عودة اللاعب ستكون خلال الايام القادمة.
العروض موجودة... ولكن!
مسؤول الافريقي أضاف ان العروض موجودة بشأن أبوكو وخاصة العرض السويسري، وأضاف نفس المسؤول ان الهيئة رفضت التفريط فيه في الوقت الحالي وقد يكون ذلك في الصيف القادم وأكد ان الدريدي متخوف ان تنسيق هيئة الافريقي مع وكل الاعمال الذي يقف وراء العرض ولكن ذلك غير صحيح لأنه لا يحرّكها الا مصلحة الافريقية التي فرضت عليها عدم التفريط في اللاعب.. وأضاف نفس المصدر ان الحديث عن التفريط في اللاعب أصبح بلا فائدة بما ان «الميركاتو» في أوروبا أغلق ولذلك فإن ذلك يدخل في اطار المضيعة للوقت.. نفس المصدر أضاف ان الهيئة رفضت ايضا التفريط في صابر خليفة رغم ان العرض الخليجي كان مغريا جدا ولذلك فإن المال آخر اهتماماتها.
عاد مدافع الافريقي الى غانا بمناسبة توقف نشاط البطولة وكان من المفروض ان تتواصل الاقامة هناك أياما قليلة ولكنها تواصلت الى يوم الناس هذا وربما الى أجل غير مسمى.
الملف غير واضح والروايات متعددة ومختلفة والاطراف تتبادل الاتهامات. في البداية حلّ رئيس تشلسي الغاني انمانييل كوفي بتونس على أمل التوصل الى اتفاق مع الافريقي والبحث عن لأزمة المستحقات.
المسؤول الغاني المذكور لم يتوصل الى حل وقيل انه كان من المفروض ان يتحصل في البداية على 40 ألف دولار مقابل السماح للاعب بالعودة الى تونس لكنه تشبث فجأة بمبلغ 70 ألف دولار وذلك بعد تحريض من وكيل الاعمال الذي كان يلعب دور المسؤول رضا الدريدي والذي كان يسعى بكل الطرق الى افساد علاقة اللاعب بفريقه بعد ان غادر مع الرياحي من الباب الخلفي.
انقلاب مفاجئ
موقف الدريدي من قضية أبوكو عرف انقلابا عندما علم ان أحد وكلاء اللاعبين وهو معز الشابي أعلم ادارة الافريقي بوجود عرض أوروبي للاعب وتحديدا من سويسرا ولذلك سارع بالتحول الى غانا على أمل ان يعيد اللاعب الى تونس لأن اللاعب كان بإمكانه التحول من هناك مباشرة الى أوروبا لو قبل الافريقي بفكرة التفريط فيه وفي هذه الحالة سيكون الدريدي الخاسر الأكبر.
عندما تحول الدريدي الى غانا قال انه سينوب هيئة الافريقي وأنه كان من المفروض ان يكون مرفوقا بمهدي الغربي وقال انه سيعود رفقة اللاعب وكأن الاخير طفل صغير لا يمكنه العودة بمفرده.
انقلاب آخر
عودة أبوكو كانت منتظرة يوم الاربعاء ولكن الدريدي أكد أنه فشل في اقناع رئيس تشلسي الغاني بـ«الافراج» عن اللاعب لأنه مازال في انتظار الاموال التي وعدت بها هيئة الافريقي ولكن مصدر من الهيئة أكد ان الدريدي تحول الى هناك بإصرار منه وحتى يؤكد لأحباء الافريقي أنه بريء من تهمة تحريض اللاعب ورئيس تشلسي. وأضاف المصدر ان الدريدي اتصل بمهدي الغربي من غانا وأعلمه ان حضوره غير ضروري وأن الأمور تسير على ما يرام وقد أرسل صورة له مع اللاعب ليؤكد ان اللاعب يتدرب جيدا وانه سيكون جاهز للعب بمجرد العودة الى تونس ولكن مسؤولي الافريقي أشاروا انهم يريدون ان يتولوا هم اعادة اللاعب وليس وكيل أعماله وأشاروا أن رواية الدريدي الذي أكد ان الاموال لم تدفع بعد غير صحيحة وان كل ما في الأمر ان هناك تأخير ناتج عن الاجراءات الادارية وان عودة اللاعب ستكون خلال الايام القادمة.
العروض موجودة... ولكن!
مسؤول الافريقي أضاف ان العروض موجودة بشأن أبوكو وخاصة العرض السويسري، وأضاف نفس المسؤول ان الهيئة رفضت التفريط فيه في الوقت الحالي وقد يكون ذلك في الصيف القادم وأكد ان الدريدي متخوف ان تنسيق هيئة الافريقي مع وكل الاعمال الذي يقف وراء العرض ولكن ذلك غير صحيح لأنه لا يحرّكها الا مصلحة الافريقية التي فرضت عليها عدم التفريط في اللاعب.. وأضاف نفس المصدر ان الحديث عن التفريط في اللاعب أصبح بلا فائدة بما ان «الميركاتو» في أوروبا أغلق ولذلك فإن ذلك يدخل في اطار المضيعة للوقت.. نفس المصدر أضاف ان الهيئة رفضت ايضا التفريط في صابر خليفة رغم ان العرض الخليجي كان مغريا جدا ولذلك فإن المال آخر اهتماماتها.
-
21:40ما الذي حمى الجزائر وتونس من الحالة الليبية؟...سيفر تونس في موسكو يجيب
02 فيفري 2018
-
21:28من أجل الإقتصاد في الماء: إسناد منح وقروض لبناء "المواجل"
02 فيفري 2018
-
21:03انتهاء موسم ايمن التومي مع مونبلييه
02 فيفري 2018
-
20:49بالفيديو: إليسا تتعرض للإغماء اثناء غنائها في حفل بدبي
02 فيفري 2018
-
20:32وزير الصحة يلتقي اعضاء المكتب التنفيذي لمنظمة الأطباء الشبان
02 فيفري 2018
-
20:17رئيس الفيفا: قمنا بتعديلات لتحقيق مزيد من الشفافية لتطوير كرة القدم بافريقيا
02 فيفري 2018
-
20:01بالفيديو: ردة فعل والد 3 فتيات تجاه طبيب أمريكي تحرش بهن
02 فيفري 2018
-
19:46بعد تمرد رياض محرز: مدرب لستر سيتي يوضح ويرد
02 فيفري 2018
-
19:31بسبب "الترفاس": قرار بغلق الحديقة الوطنية سيدي التوي ببنقردان
02 فيفري 2018
-
19:13وزير الشؤون الاجتماعية يزور حمادي العقربي
02 فيفري 2018
-
19:00غرق 90 مهاجرا قرب السواحل الليبية
02 فيفري 2018
-
18:44بدء تجارب لقاح السرطان على البشر
02 فيفري 2018
-
18:29إطلاق سراح اثنين من أعضاء مكتب اتحاد الشهادات المعطلين عن العمل بتوزر
02 فيفري 2018
-
18:18الدّولة تسترجع عقارا دوليا بولاية أريانة بصفة رضائية
02 فيفري 2018
-
18:08جمعية القضاة تساند النقابة الوطنية للصحفيين
02 فيفري 2018
-
-
17:43تطور مداخيل جامعة كرة القدم من 2012 الى 2017 بنسبة هامة بلغت اكثر من 86 بالمائة
02 فيفري 2018
-
17:28السجن المؤبد لمنفذ عملية دهس مسلمين أمام مسجد في لندن
02 فيفري 2018
-
17:14يوسف المساكني يقود الدحيل لاكتساح الأهلي
02 فيفري 2018
-
17:01اتحاد للشغل بقابس يلوّح بالتصعيد في صورة تواصل الفراغ الإداري بالجهة
02 فيفري 2018