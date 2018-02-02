أخبار النادي الافريقي.. الخفيفي والعقربي يتخلفان عن موعد الكأس

ظفر النادي الإفريقي بانتصاره الثالث على التوالي منذ استئناف النشاط بعد تغلبه أمس الأول على شبيبة القيروان ليصبح الفريق الوحيد في الرابطة المحترفة الأولى الذي يحرز العلامة الكاملة بعد الراحة الشتوية.

نادي باب الجديد حقق أيضا الفوز لأول مرة في ثلاث مباريات متتالية منذ انطلاق الموسم حيث لم يتمكن الفريق طيلة المرحلة الأولى من الفوز في أكثر من مباراتين وهو دليل آخر على تعافي الفريق.

نتائج مرحلة العودة جاءت لتؤكد أن الأحمر والأبيض خسر الكثير في بداية الموسم بتعاقده مع الفني الإيطالي ماركو سيموني الذي عرف الفريق معه نتائج كارثية ولكن تعيين القلصي ثم مارشان أعاد للفريق الروح التي كانت مفقودة وبدأ زملاء خليفة في إيجاد توازنهم المفقود.

لا للغرور

بدأ الكثير من أنصار النادي الإفريقي بالحديث عن إمكانية التتويج بالبطولة وتكرار سيناريو موسم 1990 حينما كان الفريق متخلفا بنفس الفارق تقريبا عن الجار الترجي الرياضي.

طموحات بدت للكثيرين غير منطقية أولا لاختلاف النصيب في النقاط للفائز وأيضا لأن الإفريقي كان حينها منقوصا من بعض المباريات بسبب التزاماته الخارجية.

نقطة أخرى تجعل المقارنة لا تجوز وهي أن الإفريقي الحالي لا يزال بصدد تكوين فريق والنتائج غير مهمة بقدر البحث عن تجهيز فريق قادر على رفع المنافسة في المواسم القادمة.

مارشان أكد بعد مباراة الشبيبة أن كل شيء وارد والمسؤولون بدورهم يبدو أنهم قد اغتروا بالنتائج ليكون الأحباء أيضا على نفس الموجة وهنا لا بد من «عقلنة» الطموحات ذلك أن الأحمر والأبيض ليس قادرا إلا على المنافسة على مقعد قاري.

«المغترون» بالنتائج الحالية عليهم أن يتذكّروا أين كان ناديهم في بداية الموسم ليعودوا إلى الواقع وتضخيم سقف الطموحات قد يتسبب في ضرب المجموعة ويرفع من الضغط المسلط عليها ما قد ينعكس بالسلب على الفريق وبالتالي فعلى الجميع الالتزام بالهدوء وعدم المبالغة في رسم الأهداف.

سعد الله من جديد

يعلم أهل التحكيم أن محلل موفيولا الأحد الرياضي يسري سعد الله كان حكما فاشلا ولو لا أن «خاله» الرئيس السابق للإدارة الوطنية للتحكيم الناصر كريّم كان يدعمه لما نجح في الوصول إلى القائمة الدولية.

سعد الله تحدث في موفيولا الأحد الماضي عن صابر خليفة ووصفه بالبارع في التمويه قبل أن يأتي الدور على سيف تقا ليلة الأربعاء ليصفه بالخبيث في لقطة كان تحليله فيها مثيرا للسخرية.

محلل الموفيولا قال إن تقا أثناء سقوطه وبينما كان فاقدا لتوازنه (نتيجة دفع من لاعب من الشبيبة) تعمّد التحايل بمرفقه الأيسر ليعيق لاعب الأغالبة وكأن مدافع الإفريقي «سوبرمان» حتى ينجح في العرقلة وهو في حالة سقوط.

جماهير الإفريقي صبّت جام سخطها على «محكمة النوايا» التي ينصّبها هذا المحلل الفاشل أسبوعيا من أجل استهداف فريقها وتأليب الحكام ضدهم داعية القائمين على البرنامج إلى لفت نظره حتى لا يتمادى في غيّه.

بند في عقد الزمزمي

مع رواج أخبار عن اهتمام الترجي الرياضي بضم معتز الزمزمي وإمكانية أن تمثل سترازبورغ محطة للاعب قبل عودته إلى تونس أدرجت الهيئة التسييرية بندا في العقد يقضي بحصول الفريق على مبلغ 50 ألف يورو (حوالي 150 ألف دينار تونسي).

البند بدا هزيلا بنفس درجة قيمة الانتقال الذي خلق جدلا في صفوف الهيئة التسييرية علما أن الصفقة بلغت 200 ألف يورو (حوالي 600 ألف دينار) كما أشرنا إليه في مقال سابق فيما كان العقد الذي أبرمه الزمزمي بثلاث سنوات ونصف.

ثنائي يتخلّف والعيادي يعود

لن يكون بمقدور الإطار الفني للنادي الإفريقي الاستعانة بخدمات الظهير الأيمن حمزة العقربي ولاعب الرواق بلال الخفيفي في مواجهة الدور السادس عشر من كأس تونس والتي ستقود زملاء خليفة إلى القيروان لمواجهة اتحاد الشبيكة.

العقربي تعرض إلى إصابة على مستوى الكاحل في مباراة الشبيبة القيروانية لتتضاعف مشاكله الصحية بما أنه يشعر بآلام على مستوى الكاحلين الأيمن والأيسر.

أما الخفيفي فقد جمع إنذاره الثالث في مواجهة الشبيبة وبالتالي فإنه سيكون متغيبا بارزا عن لقاء الأحد المقبل.

ولئن يغيب العقربي والخفيفي في تنقل الشبيكة فإن المجموعة ستستعيد خدمات متوسط الميدان غازي العيادي الذي استوفى عقوبة الإنذار الثالث.





محمد عبدلي