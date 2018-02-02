أخبار نادي أولمبيك مدنين .. الكأس لترميم المعنويات

بعد سلسلة النتائج السلبية لأولمبيك مدنين خلال مرحلة الإياب وتراجع نتائج الفريق الذي لم يجن سوى نقطة من اللقاءات الأربعة الماضية سيسعى أبناء علوان الغربي الى استغلال لقاء الكأس ضد منزل نور الأحد القادم للعبور وترميم المعنويات والتحضير لدربي الجنوب ضد مستقبل قابس والذي اكد مدرب الأولمبيك على حتمية الفوز فيه للخروج من الوضعية الصعبة.

تشكيلة أولمبيك بمدنين ستشهد غياب اسامة لسود ومحمد علي الكزدغلي اللذان تعرضا للإصابة خلال مواجهة البنزرتي مقابل عودة عبدالرحمان الربعي.





عزيز