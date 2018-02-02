أخبار الأولمبي الباجي .. اليوم ودّ مع مرجان طبرقة

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تزامنا مع توقف نشاط بطولة الرابطة المحترفة الثانية خلال نهاية هذا الأسبوع لفسح المجال لإجراء الدور 16 / 1 للكأس وحفاظا على نسق المباريات برمج الإطار الفني للأولمبي مباراة ودية ضد مرجان طبرقة المنتمي إلى رابطة الهواة المستوى الثاني وذلك انطلاقا من الساعة الثانية بعد الزوال بملعب بوجمعة الكميتي بباجة وستكون الفرصة متاحة للمدرب عز الدين خميلة لمنح الفرصة لعدد من اللاعبين للمشاركة في هذا اللقاء الودي وخاصة للعناصر الشابة التي تم إلحاقها مؤخرا بصنف الأكابر.
راحة بـ 10 أيام للشيحي
لم يكتب لمتوسط الميدان الدفاعي اسكندر الشيحي الالتحاق بتمارين الأولمبي خلال هذا الأسبوع بسبب تواصل الأوجاع على مستوى أسفل الظهر مما استوجب قيامه بجملة من الفحوصات الدقيقة حيث مكنه الطبيب من راحة بـ 10 أيام. ومن المنتظر أن يستأنف اللاعب التمارين اليوم أو غدا ليكون جاهزا خلال المباراة القادمة ضد جندوبة الرياضية.
بن فريجة في ذمة الله
تلقى الشارع الرياضي بداية الأسبوع الحالي نبأ وفاة اللاعب السابق للأولمبي الباجي السيد توفيق بن فريجة ووالد لاعب فريق النخبة والصاعد حديثا لصنف الأكابر عزيز بن فريجة وقد تحمل الفقيد عدة مسؤوليات صلب الهيئة المديرة ويعد من أبرز اللاعبين خلال فترة السبعينات.
تزامنا مع توقف نشاط بطولة الرابطة المحترفة الثانية خلال نهاية هذا الأسبوع لفسح المجال لإجراء الدور 16 / 1 للكأس وحفاظا على نسق المباريات برمج الإطار الفني للأولمبي مباراة ودية ضد مرجان طبرقة المنتمي إلى رابطة الهواة المستوى الثاني وذلك انطلاقا من الساعة الثانية بعد الزوال بملعب بوجمعة الكميتي بباجة وستكون الفرصة متاحة للمدرب عز الدين خميلة لمنح الفرصة لعدد من اللاعبين للمشاركة في هذا اللقاء الودي وخاصة للعناصر الشابة التي تم إلحاقها مؤخرا بصنف الأكابر.
راحة بـ 10 أيام للشيحي
لم يكتب لمتوسط الميدان الدفاعي اسكندر الشيحي الالتحاق بتمارين الأولمبي خلال هذا الأسبوع بسبب تواصل الأوجاع على مستوى أسفل الظهر مما استوجب قيامه بجملة من الفحوصات الدقيقة حيث مكنه الطبيب من راحة بـ 10 أيام. ومن المنتظر أن يستأنف اللاعب التمارين اليوم أو غدا ليكون جاهزا خلال المباراة القادمة ضد جندوبة الرياضية.
بن فريجة في ذمة الله
تلقى الشارع الرياضي بداية الأسبوع الحالي نبأ وفاة اللاعب السابق للأولمبي الباجي السيد توفيق بن فريجة ووالد لاعب فريق النخبة والصاعد حديثا لصنف الأكابر عزيز بن فريجة وقد تحمل الفقيد عدة مسؤوليات صلب الهيئة المديرة ويعد من أبرز اللاعبين خلال فترة السبعينات.
-
21:40ما الذي حمى الجزائر وتونس من الحالة الليبية؟...سيفر تونس في موسكو يجيب
02 فيفري 2018
-
21:28من أجل الإقتصاد في الماء: إسناد منح وقروض لبناء "المواجل"
02 فيفري 2018
-
21:03انتهاء موسم ايمن التومي مع مونبلييه
02 فيفري 2018
-
20:49بالفيديو: إليسا تتعرض للإغماء اثناء غنائها في حفل بدبي
02 فيفري 2018
-
20:32وزير الصحة يلتقي اعضاء المكتب التنفيذي لمنظمة الأطباء الشبان
02 فيفري 2018
-
20:17رئيس الفيفا: قمنا بتعديلات لتحقيق مزيد من الشفافية لتطوير كرة القدم بافريقيا
02 فيفري 2018
-
20:01بالفيديو: ردة فعل والد 3 فتيات تجاه طبيب أمريكي تحرش بهن
02 فيفري 2018
-
19:46بعد تمرد رياض محرز: مدرب لستر سيتي يوضح ويرد
02 فيفري 2018
-
19:31بسبب "الترفاس": قرار بغلق الحديقة الوطنية سيدي التوي ببنقردان
02 فيفري 2018
-
19:13وزير الشؤون الاجتماعية يزور حمادي العقربي
02 فيفري 2018
-
19:00غرق 90 مهاجرا قرب السواحل الليبية
02 فيفري 2018
-
18:44بدء تجارب لقاح السرطان على البشر
02 فيفري 2018
-
18:29إطلاق سراح اثنين من أعضاء مكتب اتحاد الشهادات المعطلين عن العمل بتوزر
02 فيفري 2018
-
18:18الدّولة تسترجع عقارا دوليا بولاية أريانة بصفة رضائية
02 فيفري 2018
-
18:08جمعية القضاة تساند النقابة الوطنية للصحفيين
02 فيفري 2018
-
-
17:43تطور مداخيل جامعة كرة القدم من 2012 الى 2017 بنسبة هامة بلغت اكثر من 86 بالمائة
02 فيفري 2018
-
17:28السجن المؤبد لمنفذ عملية دهس مسلمين أمام مسجد في لندن
02 فيفري 2018
-
17:14يوسف المساكني يقود الدحيل لاكتساح الأهلي
02 فيفري 2018
-
17:01اتحاد للشغل بقابس يلوّح بالتصعيد في صورة تواصل الفراغ الإداري بالجهة
02 فيفري 2018