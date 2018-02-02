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يوم الجمعة 02 فيفري 2018
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أخبار الأولمبي الباجي .. اليوم ودّ مع مرجان طبرقة
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كرة القدم
أخبار الأولمبي الباجي .. اليوم ودّ مع مرجان طبرقة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 02 فيفري 2018

تزامنا مع توقف نشاط بطولة الرابطة المحترفة الثانية خلال نهاية هذا الأسبوع لفسح المجال لإجراء الدور 16 / 1 للكأس وحفاظا على نسق المباريات برمج الإطار الفني للأولمبي مباراة ودية ضد مرجان طبرقة المنتمي إلى رابطة الهواة المستوى الثاني وذلك انطلاقا من الساعة الثانية بعد الزوال بملعب بوجمعة الكميتي بباجة وستكون الفرصة متاحة للمدرب عز الدين خميلة لمنح الفرصة لعدد من اللاعبين للمشاركة في هذا اللقاء الودي وخاصة للعناصر الشابة التي تم إلحاقها مؤخرا بصنف الأكابر.
راحة بـ 10 أيام للشيحي
لم يكتب لمتوسط الميدان الدفاعي اسكندر الشيحي الالتحاق بتمارين الأولمبي خلال هذا الأسبوع بسبب تواصل الأوجاع على مستوى أسفل الظهر مما استوجب قيامه بجملة من الفحوصات الدقيقة حيث مكنه الطبيب من راحة بـ 10 أيام. ومن المنتظر أن يستأنف اللاعب التمارين اليوم أو غدا ليكون جاهزا خلال المباراة القادمة ضد جندوبة الرياضية.
بن فريجة في ذمة الله
تلقى الشارع الرياضي بداية الأسبوع الحالي نبأ وفاة اللاعب السابق للأولمبي الباجي السيد توفيق بن فريجة ووالد لاعب فريق النخبة والصاعد حديثا لصنف الأكابر عزيز بن فريجة وقد تحمل الفقيد عدة مسؤوليات صلب الهيئة المديرة ويعد من أبرز اللاعبين خلال فترة السبعينات.

جلال العرفاوي
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أخبار الأولمبي الباجي .. اليوم ودّ مع مرجان طبرقة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 02 فيفري 2018

تزامنا مع توقف نشاط بطولة الرابطة المحترفة الثانية خلال نهاية هذا الأسبوع لفسح المجال لإجراء الدور 16 / 1 للكأس وحفاظا على نسق المباريات برمج الإطار الفني للأولمبي مباراة ودية ضد مرجان طبرقة المنتمي إلى رابطة الهواة المستوى الثاني وذلك انطلاقا من الساعة الثانية بعد الزوال بملعب بوجمعة الكميتي بباجة وستكون الفرصة متاحة للمدرب عز الدين خميلة لمنح الفرصة لعدد من اللاعبين للمشاركة في هذا اللقاء الودي وخاصة للعناصر الشابة التي تم إلحاقها مؤخرا بصنف الأكابر.
راحة بـ 10 أيام للشيحي
لم يكتب لمتوسط الميدان الدفاعي اسكندر الشيحي الالتحاق بتمارين الأولمبي خلال هذا الأسبوع بسبب تواصل الأوجاع على مستوى أسفل الظهر مما استوجب قيامه بجملة من الفحوصات الدقيقة حيث مكنه الطبيب من راحة بـ 10 أيام. ومن المنتظر أن يستأنف اللاعب التمارين اليوم أو غدا ليكون جاهزا خلال المباراة القادمة ضد جندوبة الرياضية.
بن فريجة في ذمة الله
تلقى الشارع الرياضي بداية الأسبوع الحالي نبأ وفاة اللاعب السابق للأولمبي الباجي السيد توفيق بن فريجة ووالد لاعب فريق النخبة والصاعد حديثا لصنف الأكابر عزيز بن فريجة وقد تحمل الفقيد عدة مسؤوليات صلب الهيئة المديرة ويعد من أبرز اللاعبين خلال فترة السبعينات.

جلال العرفاوي
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أخبار الأولمبي الباجي .. اليوم ودّ مع مرجان طبرقة
02 فيفري 2018 السّاعة 21:00
تزامنا مع توقف نشاط بطولة الرابطة المحترفة الثانية خلال نهاية هذا الأسبوع لفسح المجال لإجراء الدور 16 / 1...
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02 فيفري 2018 السّاعة 21:00
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عبد الحميد الرياحي
فهم مشترك... فرص متكافئة
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