أخبار الملعب التونسي .. استياء من محمد الكوكي وآمال عريضة في الكأس

تكبّد فريق باردو هزيمة جديدة في تنقله الى ملعب مصطفى بن جنات وهي الهزيمة الثالثة على التوالي له.

ولئن استعاد الفريق بعض لاعبيه الذين احتجبوا سابقا بسبب العقوبات، الا انه لم يقدر على الخروج من سلسلة النتائج السلبية وخسر تسع نقاط كاملة منها ثلاث نقاط على ملعبه امام الجار النادي الافريقي. الملعب التونسي يتواجد منذ لقاء المتلوي في الجولة الاولى من مرحلة الاياب في المركز السابع برصيد 20 نقطة، وعليه تدارك أمره في باقي المشوار حيث سيكون في تنقل ثاني صعب خارج الميدان في الجولة القادمة حين يتحول الى جرجيس لملاقاة ترجي المكان.

غياب النجاعة الهجومية

يعاني فريق باردو من هشاشة دفاعية وهو صاحب اسوأ خط دفاع مع اتحاد بن قردان بقبوله 25 هدفا في 17 جولة في المقابل سجل 20 هدفا فقط، وهو رقم مفزع بالنظر الى قيمة الاسماء المتواجدة في التشكيلة من جهة وعدم قدرة الاطار الفني السابق والحالي على ايجاد طريقة مثلى للحدّ من تذبذب الاداء في المناطق الخلفية. في المقابل فإن النجاعة الهجومية للفريق تبدو شبه غائبة تماما رغم توفر عديد الفرص للمهاجمين في اللقاءات الاخيرة وهو ما يستدعي مراجعة جذرية.

التدارك ممكن

سيكون المدرب نبيل الكوكي امام حتمية الخروج من الازمة التي يعاني منها الفريق على مستوى النتائج مستقبلا وهو الذي تنتظره تسع جولات فقط قبل نهاية الموسم سيكون منها اربعة لقاءات خارج باردو وهم تنقل الى جرجيس والترجي ومستقبل قابس والملعب القابسي، في المقابل يخوض الفريق خمسة مباريات على ملعبه وهي امام اتحاد بن قردان واولمبيك مدنين والنادي البنزرتي والنجم الساحلي وشبيبة القيروان وبالتالي يجب جمع اكبر عدد من النقاط خاصة ان اغلب المنافسين سيكونون في نفس المستوى.

طموح الكأس

يلاقي الفريق هذا الاحد في طبربة شبيبة المكان ضمن الدور السادس عشرة من سباق الكأس وهو رهان يعلّق عليه اهل القرار آمالا كبيرة من اجل الذهاب بعيدا في هذه المسابقة. حيث أكد المدرب الجديد نبيل الكوكي عند تسلمه المقاليد الفنية انه اتفق مع الهيئة على تحقيق نتائج مشرفة في سباق الكأس الى جانب العمل على تحسن نتائج الفريق في البطولة.

استياء من الكوكي

عبّرت هيئة جلال بن عيسى على لسان كاتبها العام والناطق الرسمي للفريق انيس الباجي عن عميق استيائها من تعمد المدرب السابق للفريق محمد الكوكي نشر غسيل النادي اثناء تواجده في حصة الاربعاء الرياضي. وبيّن الباجي ان هيئة الفريق تعيب على الكوكي تهربه من المسؤولية والقاء فشله على عاتق المسؤولين ونشر غسيل النادي رغم انها تعاملت معه بكل ثقة وحتى فك الارتباط كان بطلب منه. كما بيّن الباجي ان الكوكي قدم بعض الارقام المغلوطة حين اشار الى ان اللاعبين لم يتحصلوا على جراياتهم منذ ثلاثة اشهر مبينا ان التأخير في صرف جرايات اللاعبين يخص شهري نوفمبر وديسمبر فقط وان المنح التي تحدث عنها الكوكي تهم ثلاثة لاعبين فقط من ابناء النادي وباتفاق بينهم وبين هيئة الفريق. الباجي أكد ان رئيس النادي وفّر كل حاجبات الكوكي من انتدابات حددها بنفسه وعمل على توفير سبل الراحة في التربصات والتنقلات بالطائرة في المسافات البعيدة ولذلك فإن الكوكي هو الوحيد الذي يتحمل مسؤولية تراجع المستوى الفني للاعبين والتراجع الدفاعي وان الكوكي يتحدث عن ثورة فنية عند الفوز ويتهم الهيئة بعدم خلاص اللاعبين فقط لتبرير الهزيمة.





مراد الخترشي