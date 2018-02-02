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يوم الجمعة 02 فيفري 2018
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لطفي العبدلي ينتقد سامي الفهــــــري
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الثقافي
لطفي العبدلي ينتقد سامي الفهــــــري
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 02 فيفري 2018

وجه الممثل لطفي العبدلي بصفته منتجا لمنوعة «عبدلي شو تايم» على قناة التاسعة سهام نقده الى سامي الفهري بعد مطالبة هذا الأخير كريم الغربي بعدم الاستجابة لدعوة لطفي العبدلي للحضور والمشاركة في منوعته... ولم يقف الأمر عند هذا الحد على حد تعبير لطفي العبدلي بما أن سامي الفهري قال لكريم الغربي «لطفي العبدلي... لا..» وأكد لطفي العبدلي ان العلاقة بين كل الفنانين متميزة ولا تؤثر فيها مثل هذه التصرفات التي تصبّ في اتجاه التفرقة بينهم.. وبث لطفي العبدلي في الحصة مقطعا من عمل كريم الغربي تحية منه لهذا الفنان المتميز والمجتهد على حد تعبيره.

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الثقافي
لطفي العبدلي ينتقد سامي الفهــــــري
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 02 فيفري 2018

وجه الممثل لطفي العبدلي بصفته منتجا لمنوعة «عبدلي شو تايم» على قناة التاسعة سهام نقده الى سامي الفهري بعد مطالبة هذا الأخير كريم الغربي بعدم الاستجابة لدعوة لطفي العبدلي للحضور والمشاركة في منوعته... ولم يقف الأمر عند هذا الحد على حد تعبير لطفي العبدلي بما أن سامي الفهري قال لكريم الغربي «لطفي العبدلي... لا..» وأكد لطفي العبدلي ان العلاقة بين كل الفنانين متميزة ولا تؤثر فيها مثل هذه التصرفات التي تصبّ في اتجاه التفرقة بينهم.. وبث لطفي العبدلي في الحصة مقطعا من عمل كريم الغربي تحية منه لهذا الفنان المتميز والمجتهد على حد تعبيره.

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عبد الحميد الرياحي
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