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يوم الجمعة 02 فيفري 2018
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«مدينة جاز» بالنادي الثقافي الطاهر الحداد
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الثقافي
«مدينة جاز» بالنادي الثقافي الطاهر الحداد
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 02 فيفري 2018

ينظم النادي الثقافي الطاهر الحداد في الفترة من 13 الى 17 فيفري 2018 تظاهرة «مدينة جاز» التي تتضمن عديد المحطات الفنية حيث يكون الافتتاح بعرض الفنان فوزي الشكيلي والاختتام بالفنان عزيز.

وتقدم التظاهرة 5 سهرات من قبل 6 فناني جاز مختلفي الاختصاصات من ضمنهم مالك الاخوة وعمر الواعر وحمزة رزمديني وإيمان الخياطي، كما تشهد التظاهرة أيضا تكريم الاذاعي المنجي الماجري المنتج بإذاعة تونس الدولية وعازف الساكسفون.

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الثقافي
«مدينة جاز» بالنادي الثقافي الطاهر الحداد
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 02 فيفري 2018

ينظم النادي الثقافي الطاهر الحداد في الفترة من 13 الى 17 فيفري 2018 تظاهرة «مدينة جاز» التي تتضمن عديد المحطات الفنية حيث يكون الافتتاح بعرض الفنان فوزي الشكيلي والاختتام بالفنان عزيز.

وتقدم التظاهرة 5 سهرات من قبل 6 فناني جاز مختلفي الاختصاصات من ضمنهم مالك الاخوة وعمر الواعر وحمزة رزمديني وإيمان الخياطي، كما تشهد التظاهرة أيضا تكريم الاذاعي المنجي الماجري المنتج بإذاعة تونس الدولية وعازف الساكسفون.

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عبد الحميد الرياحي
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