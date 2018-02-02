بكل المقاييس كانت زيارة الرئيس الفرنسي الى بلادنا فرصة لتعميق الفهم المتبادل سعيا لوضع تصور مشترك لعلاقات ثنائية تخرج عن القوالب العادية المألوفة وتؤسس في العمق لعلاقات...

أسماء بن أحمد ومحمد الجبالي معا... في يوم القدس

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق Tweet