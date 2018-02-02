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أسماء بن أحمد ومحمد الجبالي معا... في يوم القدس
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 02 فيفري 2018
أعدّ المركز الثقافي لتعليم اللغة والثقافة العربية التابع للسفارة التونسية بألمانيا على امتداد يومي 3 ر4 فيفري بمدينة ميونيخ سلسلة من الانشطة الثقافية والفنية بهدف ترسيخ اللغة العربية لدى الجالية التونسية المقيمة بألمانيا. تتخللها بسهرة فنية تحت عنوان «يوم القدس» يؤثثها الفنانان محمد الجبالي وأسماء بن أحمد وبمشاركة العازفين محمد الأسود وسامي الزغلامي.
لطيفة العرفاوي لـ«الشروق» .. جديدي أغنية ديو مــع بلطي
02 فيفري 2018 السّاعة 21:00
كشفت الفنانة لطيفة العرفاوي في حوار لـ«الشروق» انها بصدد التحضير لألبوم غنائي جديد ستتعامل فيه مع شعراء...المزيد >>
جديد شريف علوي .. «ثواني العمر» قريبا في المسرح البلدي
02 فيفري 2018 السّاعة 21:00
عقد الفنان شريف علوي منذ يومين بالعاصمة ندوة صحفية كشف خلالها عن تفاصيل عمله الفني الجديد «ثواني العمر»...المزيد >>
مختار العجيمي يقاضي المنتج عبدالعزيز بن ملوكة
02 فيفري 2018 السّاعة 21:00
هدد المخرج السينمائي مختار العجيمي بمقاضاة المنتج عبدالعزيز بن ملوكة بسبب عدم إيفاء الاخير بالتزاماته...المزيد >>
المنستير.. انطلاق ملتقى المبدعات العصاميات
02 فيفري 2018 السّاعة 21:00
تنطلق مساء اليوم الجمعة بالمركب الثقافي بالمنستير فعالياتالمزيد >>
-
21:40ما الذي حمى الجزائر وتونس من الحالة الليبية؟...سيفر تونس في موسكو يجيب
02 فيفري 2018
-
21:28من أجل الإقتصاد في الماء: إسناد منح وقروض لبناء "المواجل"
02 فيفري 2018
-
21:03انتهاء موسم ايمن التومي مع مونبلييه
02 فيفري 2018
-
20:49بالفيديو: إليسا تتعرض للإغماء اثناء غنائها في حفل بدبي
02 فيفري 2018
-
20:32وزير الصحة يلتقي اعضاء المكتب التنفيذي لمنظمة الأطباء الشبان
02 فيفري 2018
-
20:17رئيس الفيفا: قمنا بتعديلات لتحقيق مزيد من الشفافية لتطوير كرة القدم بافريقيا
02 فيفري 2018
-
20:01بالفيديو: ردة فعل والد 3 فتيات تجاه طبيب أمريكي تحرش بهن
02 فيفري 2018
-
19:46بعد تمرد رياض محرز: مدرب لستر سيتي يوضح ويرد
02 فيفري 2018
-
19:31بسبب "الترفاس": قرار بغلق الحديقة الوطنية سيدي التوي ببنقردان
02 فيفري 2018
-
19:13وزير الشؤون الاجتماعية يزور حمادي العقربي
02 فيفري 2018
-
19:00غرق 90 مهاجرا قرب السواحل الليبية
02 فيفري 2018
-
18:44بدء تجارب لقاح السرطان على البشر
02 فيفري 2018
-
18:29إطلاق سراح اثنين من أعضاء مكتب اتحاد الشهادات المعطلين عن العمل بتوزر
02 فيفري 2018
-
18:18الدّولة تسترجع عقارا دوليا بولاية أريانة بصفة رضائية
02 فيفري 2018
-
18:08جمعية القضاة تساند النقابة الوطنية للصحفيين
02 فيفري 2018
-
-
17:43تطور مداخيل جامعة كرة القدم من 2012 الى 2017 بنسبة هامة بلغت اكثر من 86 بالمائة
02 فيفري 2018
-
17:28السجن المؤبد لمنفذ عملية دهس مسلمين أمام مسجد في لندن
02 فيفري 2018
-
17:14يوسف المساكني يقود الدحيل لاكتساح الأهلي
02 فيفري 2018
-
17:01اتحاد للشغل بقابس يلوّح بالتصعيد في صورة تواصل الفراغ الإداري بالجهة
02 فيفري 2018
عبد الحميد الرياحيفهم مشترك... فرص متكافئة
بكل المقاييس كانت زيارة الرئيس الفرنسي الى بلادنا فرصة لتعميق الفهم المتبادل سعيا لوضع تصور مشترك لعلاقات ثنائية تخرج عن القوالب العادية المألوفة وتؤسس في العمق لعلاقات...المزيد >>
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