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يوم الجمعة 02 فيفري 2018
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أسماء بن أحمد ومحمد الجبالي معا... في يوم القدس
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الثقافي
أسماء بن أحمد ومحمد الجبالي معا... في يوم القدس
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 02 فيفري 2018

أعدّ المركز الثقافي لتعليم اللغة والثقافة العربية التابع للسفارة التونسية بألمانيا على امتداد يومي 3 ر4 فيفري بمدينة ميونيخ سلسلة من الانشطة الثقافية والفنية بهدف ترسيخ اللغة العربية لدى الجالية التونسية المقيمة بألمانيا. تتخللها بسهرة فنية تحت عنوان «يوم القدس» يؤثثها الفنانان محمد الجبالي وأسماء بن أحمد وبمشاركة العازفين محمد الأسود وسامي الزغلامي.

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الثقافي
أسماء بن أحمد ومحمد الجبالي معا... في يوم القدس
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 02 فيفري 2018

أعدّ المركز الثقافي لتعليم اللغة والثقافة العربية التابع للسفارة التونسية بألمانيا على امتداد يومي 3 ر4 فيفري بمدينة ميونيخ سلسلة من الانشطة الثقافية والفنية بهدف ترسيخ اللغة العربية لدى الجالية التونسية المقيمة بألمانيا. تتخللها بسهرة فنية تحت عنوان «يوم القدس» يؤثثها الفنانان محمد الجبالي وأسماء بن أحمد وبمشاركة العازفين محمد الأسود وسامي الزغلامي.

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هدد المخرج السينمائي مختار العجيمي بمقاضاة المنتج عبدالعزيز بن ملوكة بسبب عدم إيفاء الاخير بالتزاماته...
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تنطلق مساء اليوم الجمعة بالمركب الثقافي بالمنستير فعاليات
المزيد >>
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عبد الحميد الرياحي
فهم مشترك... فرص متكافئة
بكل المقاييس كانت زيارة الرئيس الفرنسي الى بلادنا فرصة لتعميق الفهم المتبادل سعيا لوضع تصور مشترك لعلاقات ثنائية تخرج عن القوالب العادية المألوفة وتؤسس في العمق لعلاقات...
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