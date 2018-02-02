يوم 10 فيفري .. «ملاّ عيلة» في الكوليزي

يلتقي عشاق المسرح الهزلي مساء يوم 10 فيفري قاعة الكوليزي مع العمل الكوميدي «ملاّعيلة» بطولة نعيمة الجاني وأميمة بن حفصية وفيصل الحضيري وبسام الحمراوي عن نص وإخراج للصادق حلواس.

تدور أحداث المسرحية حول عادل الذي يجسد شخصيته بسام الحمراوي وهو شاب يعاني البطالة ويطمح الى الزواج خاصة بعد تقدمه في السن غير ان ظروفه الاجتماعية تحول دون ذلك ليجد نفسه يتخبط وسط مشاكل مادية ونفسية إضافة الى تسلط والدته «شهلة» (نعيمة الجاني) وخاله فيصل الحضيري وأمام كل هذه المشاكل يتبخر حلمه بالزواج من ابنة خاله والتي تجسد شخصيتها أميمة بن حفصية.