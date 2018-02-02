المنستير.. انطلاق ملتقى المبدعات العصاميات

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الشروق ـ مكتب الساحل
تنطلق مساء اليوم الجمعة بالمركب الثقافي بالمنستير فعاليات الدورة السابعة عشرة للملتقى الوطني للمبدعات العصاميات في التعبير التشكيلي بمشاركة 66 فنانة تشكيلية عصامية. وتتواصل فعاليات الملتقى حتى الرابع من نفس الشهر تحت إشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية، ويكون الانطلاق مع فقرة «soirée d'art» بنزل الإقامة، وفيها ورشة النحت على الغلال وعرض أزياء لمصممين شبان وعرض موسيقي طربيات لمجموعة «ليالينا» بحضور الفنان نور شيبة والفنانة وجيهة الجندوبي.
ويشهد اليوم الثاني مسابقة في الرسم بمختلف تقنياته، تحت عنوان «المبدعات ورسوم الحياة» أمام المركب الثقافي، وفي الساعة الخامسة مساء يكون الافتتاح الرسمي بعرض موسيقي للفنان سمير الفرجاني، ثمّ تدشين المعرض الجماعي بعنوان «بروموثيوس ولمسات الفن والإرادة...» يليه عرض قياسي بعنوان «La Rupture» لعبد العزيز بن سالم فعرض التوظيف الجمالي للخط العربي للفنان الحروفي التشكيلي صفوان ميلاد، فيما سيتم ليلا تقديم فقرة «شهادات وتجارب» للفنان التشكيلي علي الزنايدي، ثمّ قراءة في أعمال المبدعات بإشراف الفنان التشكيلي سامي بشير.
ويتواصل نشاط مسابقة «المبدعات ورسوم الحياة» وعرض الأعمال في اليوم الثالث وفي الساعة الخامسة مساء ينطلق حفل الاختتام، وفيه عرض فني بعنوان «لونيس» بقيادة الفنانة نرجس ساسي يتخلله تكريم المشاركات في الملتقى وتسليم ميدالية اللمسة العصامية وتكريم قيدومة العصاميات مع لمسة وفاء للفنانة العصامية الراحلة نبيهة قيقة.
الشروق ـ مكتب الساحل
تنطلق مساء اليوم الجمعة بالمركب الثقافي بالمنستير فعاليات الدورة السابعة عشرة للملتقى الوطني للمبدعات العصاميات في التعبير التشكيلي بمشاركة 66 فنانة تشكيلية عصامية. وتتواصل فعاليات الملتقى حتى الرابع من نفس الشهر تحت إشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية، ويكون الانطلاق مع فقرة «soirée d'art» بنزل الإقامة، وفيها ورشة النحت على الغلال وعرض أزياء لمصممين شبان وعرض موسيقي طربيات لمجموعة «ليالينا» بحضور الفنان نور شيبة والفنانة وجيهة الجندوبي.
ويشهد اليوم الثاني مسابقة في الرسم بمختلف تقنياته، تحت عنوان «المبدعات ورسوم الحياة» أمام المركب الثقافي، وفي الساعة الخامسة مساء يكون الافتتاح الرسمي بعرض موسيقي للفنان سمير الفرجاني، ثمّ تدشين المعرض الجماعي بعنوان «بروموثيوس ولمسات الفن والإرادة...» يليه عرض قياسي بعنوان «La Rupture» لعبد العزيز بن سالم فعرض التوظيف الجمالي للخط العربي للفنان الحروفي التشكيلي صفوان ميلاد، فيما سيتم ليلا تقديم فقرة «شهادات وتجارب» للفنان التشكيلي علي الزنايدي، ثمّ قراءة في أعمال المبدعات بإشراف الفنان التشكيلي سامي بشير.
ويتواصل نشاط مسابقة «المبدعات ورسوم الحياة» وعرض الأعمال في اليوم الثالث وفي الساعة الخامسة مساء ينطلق حفل الاختتام، وفيه عرض فني بعنوان «لونيس» بقيادة الفنانة نرجس ساسي يتخلله تكريم المشاركات في الملتقى وتسليم ميدالية اللمسة العصامية وتكريم قيدومة العصاميات مع لمسة وفاء للفنانة العصامية الراحلة نبيهة قيقة.
-
21:40ما الذي حمى الجزائر وتونس من الحالة الليبية؟...سيفر تونس في موسكو يجيب
02 فيفري 2018
-
21:28من أجل الإقتصاد في الماء: إسناد منح وقروض لبناء "المواجل"
02 فيفري 2018
-
21:03انتهاء موسم ايمن التومي مع مونبلييه
02 فيفري 2018
-
20:49بالفيديو: إليسا تتعرض للإغماء اثناء غنائها في حفل بدبي
02 فيفري 2018
-
20:32وزير الصحة يلتقي اعضاء المكتب التنفيذي لمنظمة الأطباء الشبان
02 فيفري 2018
-
20:17رئيس الفيفا: قمنا بتعديلات لتحقيق مزيد من الشفافية لتطوير كرة القدم بافريقيا
02 فيفري 2018
-
20:01بالفيديو: ردة فعل والد 3 فتيات تجاه طبيب أمريكي تحرش بهن
02 فيفري 2018
-
19:46بعد تمرد رياض محرز: مدرب لستر سيتي يوضح ويرد
02 فيفري 2018
-
19:31بسبب "الترفاس": قرار بغلق الحديقة الوطنية سيدي التوي ببنقردان
02 فيفري 2018
-
19:13وزير الشؤون الاجتماعية يزور حمادي العقربي
02 فيفري 2018
-
19:00غرق 90 مهاجرا قرب السواحل الليبية
02 فيفري 2018
-
18:44بدء تجارب لقاح السرطان على البشر
02 فيفري 2018
-
18:29إطلاق سراح اثنين من أعضاء مكتب اتحاد الشهادات المعطلين عن العمل بتوزر
02 فيفري 2018
-
18:18الدّولة تسترجع عقارا دوليا بولاية أريانة بصفة رضائية
02 فيفري 2018
-
18:08جمعية القضاة تساند النقابة الوطنية للصحفيين
02 فيفري 2018
-
-
17:43تطور مداخيل جامعة كرة القدم من 2012 الى 2017 بنسبة هامة بلغت اكثر من 86 بالمائة
02 فيفري 2018
-
17:28السجن المؤبد لمنفذ عملية دهس مسلمين أمام مسجد في لندن
02 فيفري 2018
-
17:14يوسف المساكني يقود الدحيل لاكتساح الأهلي
02 فيفري 2018
-
17:01اتحاد للشغل بقابس يلوّح بالتصعيد في صورة تواصل الفراغ الإداري بالجهة
02 فيفري 2018