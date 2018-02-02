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يوم الجمعة 02 فيفري 2018
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المنستير.. انطلاق ملتقى المبدعات العصاميات
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الثقافي
المنستير.. انطلاق ملتقى المبدعات العصاميات
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 02 فيفري 2018

الشروق ـ مكتب الساحل
تنطلق مساء اليوم الجمعة بالمركب الثقافي بالمنستير فعاليات الدورة السابعة عشرة للملتقى الوطني للمبدعات العصاميات في التعبير التشكيلي بمشاركة 66 فنانة تشكيلية عصامية. وتتواصل فعاليات الملتقى حتى الرابع من نفس الشهر تحت إشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية، ويكون الانطلاق مع فقرة «soirée d'art» بنزل الإقامة، وفيها ورشة النحت على الغلال وعرض أزياء لمصممين شبان وعرض موسيقي طربيات لمجموعة «ليالينا» بحضور الفنان نور شيبة والفنانة وجيهة الجندوبي.
ويشهد اليوم الثاني مسابقة في الرسم بمختلف تقنياته، تحت عنوان «المبدعات ورسوم الحياة» أمام المركب الثقافي، وفي الساعة الخامسة مساء يكون الافتتاح الرسمي بعرض موسيقي للفنان سمير الفرجاني، ثمّ تدشين المعرض الجماعي بعنوان «بروموثيوس ولمسات الفن والإرادة...» يليه عرض قياسي بعنوان «La Rupture» لعبد العزيز بن سالم فعرض التوظيف الجمالي للخط العربي للفنان الحروفي التشكيلي صفوان ميلاد، فيما سيتم ليلا تقديم فقرة «شهادات وتجارب» للفنان التشكيلي علي الزنايدي، ثمّ قراءة في أعمال المبدعات بإشراف الفنان التشكيلي سامي بشير.
ويتواصل نشاط مسابقة «المبدعات ورسوم الحياة» وعرض الأعمال في اليوم الثالث وفي الساعة الخامسة مساء ينطلق حفل الاختتام، وفيه عرض فني بعنوان «لونيس» بقيادة الفنانة نرجس ساسي يتخلله تكريم المشاركات في الملتقى وتسليم ميدالية اللمسة العصامية وتكريم قيدومة العصاميات مع لمسة وفاء للفنانة العصامية الراحلة نبيهة قيقة.

محمد علي خليفة
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تنطلق مساء اليوم الجمعة بالمركب الثقافي بالمنستير فعاليات
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المزيد من الأخبار...
الثقافي
المنستير.. انطلاق ملتقى المبدعات العصاميات
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 02 فيفري 2018

الشروق ـ مكتب الساحل
تنطلق مساء اليوم الجمعة بالمركب الثقافي بالمنستير فعاليات الدورة السابعة عشرة للملتقى الوطني للمبدعات العصاميات في التعبير التشكيلي بمشاركة 66 فنانة تشكيلية عصامية. وتتواصل فعاليات الملتقى حتى الرابع من نفس الشهر تحت إشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية، ويكون الانطلاق مع فقرة «soirée d'art» بنزل الإقامة، وفيها ورشة النحت على الغلال وعرض أزياء لمصممين شبان وعرض موسيقي طربيات لمجموعة «ليالينا» بحضور الفنان نور شيبة والفنانة وجيهة الجندوبي.
ويشهد اليوم الثاني مسابقة في الرسم بمختلف تقنياته، تحت عنوان «المبدعات ورسوم الحياة» أمام المركب الثقافي، وفي الساعة الخامسة مساء يكون الافتتاح الرسمي بعرض موسيقي للفنان سمير الفرجاني، ثمّ تدشين المعرض الجماعي بعنوان «بروموثيوس ولمسات الفن والإرادة...» يليه عرض قياسي بعنوان «La Rupture» لعبد العزيز بن سالم فعرض التوظيف الجمالي للخط العربي للفنان الحروفي التشكيلي صفوان ميلاد، فيما سيتم ليلا تقديم فقرة «شهادات وتجارب» للفنان التشكيلي علي الزنايدي، ثمّ قراءة في أعمال المبدعات بإشراف الفنان التشكيلي سامي بشير.
ويتواصل نشاط مسابقة «المبدعات ورسوم الحياة» وعرض الأعمال في اليوم الثالث وفي الساعة الخامسة مساء ينطلق حفل الاختتام، وفيه عرض فني بعنوان «لونيس» بقيادة الفنانة نرجس ساسي يتخلله تكريم المشاركات في الملتقى وتسليم ميدالية اللمسة العصامية وتكريم قيدومة العصاميات مع لمسة وفاء للفنانة العصامية الراحلة نبيهة قيقة.

محمد علي خليفة
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