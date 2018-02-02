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يوم الجمعة 02 فيفري 2018
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مختار العجيمي يقاضي المنتج عبدالعزيز بن ملوكة
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الثقافي
مختار العجيمي يقاضي المنتج عبدالعزيز بن ملوكة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 02 فيفري 2018

تونس ـ الشروق:
هدد المخرج السينمائي مختار العجيمي بمقاضاة المنتج عبدالعزيز بن ملوكة بسبب عدم إيفاء الاخير بالتزاماته المالية تجاه المخرج خلال انتاج فيلم «قصر الدهشة» الذي مر على إنتاجه اليوم اكثر من أربعة أعوام.

وعلمت «الشروق» ان المخرج مختار العجيمي بصدد الإعداد لرفع قضية عدلية ضد المنتج عبدالعزيز بن ملوكة، وذلك بعد محاولات صلح كثيرة قام بها وسطاء من القطاع السينمائي من أجل إقناع المنتج بن ملوكة لسداد مستحقات المخرج المالية. ويذكر ان خلافات كثيرة مشابهة حدثت بين المنتج عبدالعزيز بن ملوكة ومخرجين سينمائيين على غرار نوري بوزيد وانيس لسود، رفض المنتج سداد مستحقاتهم المالية، وهو ما جعل عديد المخرجين يرفضون التعامل معه.

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الثقافي
مختار العجيمي يقاضي المنتج عبدالعزيز بن ملوكة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 02 فيفري 2018

تونس ـ الشروق:
هدد المخرج السينمائي مختار العجيمي بمقاضاة المنتج عبدالعزيز بن ملوكة بسبب عدم إيفاء الاخير بالتزاماته المالية تجاه المخرج خلال انتاج فيلم «قصر الدهشة» الذي مر على إنتاجه اليوم اكثر من أربعة أعوام.

وعلمت «الشروق» ان المخرج مختار العجيمي بصدد الإعداد لرفع قضية عدلية ضد المنتج عبدالعزيز بن ملوكة، وذلك بعد محاولات صلح كثيرة قام بها وسطاء من القطاع السينمائي من أجل إقناع المنتج بن ملوكة لسداد مستحقات المخرج المالية. ويذكر ان خلافات كثيرة مشابهة حدثت بين المنتج عبدالعزيز بن ملوكة ومخرجين سينمائيين على غرار نوري بوزيد وانيس لسود، رفض المنتج سداد مستحقاتهم المالية، وهو ما جعل عديد المخرجين يرفضون التعامل معه.

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