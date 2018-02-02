جديد شريف علوي .. «ثواني العمر» قريبا في المسرح البلدي

تونس ـ الشروق:

عقد الفنان شريف علوي منذ يومين بالعاصمة ندوة صحفية كشف خلالها عن تفاصيل عمله الفني الجديد «ثواني العمر» الذي سيقدمه يوم 2 مارس 2018 بالمسرح البلدي بالعاصمة مؤكدا انه لن يكون من نوع الكوميديا الموسيقية التي تعود تقديمها سابقا كرجل الطين او حصاد الفجر. وأوضح ان العمل يهدف الى تقديم رحلته الفنية منذ بداية الثمانينات الى اليوم وما تخللها من تجارب موسيقية وهو ما يعني ان الانتاج الغنائي الذي سيقدمه سيكون مزيجا بين الاغاني التي حملت روحا هنديا وعزف معه لآدائها عازفين هنودا ان كان على الطبلة الهندية او آلة الستارة، أو الاغاني التي تعتمد على الايقاع الجربي والكلمات المستوحاة من الموروث الجنوبي. وبين هذا وذاك يروي شريف علوي بعضا من ثواني العمر مع تقديم بعض اللمسات من فن الكوريغرافيا تؤطرها عبير صميدي ويشارك بالعرض الفنانة ايمان خليل وقد تدخلتا لتقديم مشاركتهما في هذا العرض.

ويجري الفنان اتصالات عديدة قصد تكريم بعض الوجوه التي اعتبرها فاعلة في مسيرته كالمرحوم عبد الرزاق الحمامي والمرحوم محمد شبوح اللذان لهما فضل كبير عليه فالاول هو من قام بتصوير اغنيته يادنيا ردي التي شغلت الناس في بداية الثمانينات والثاني سانده للوصول الى قرطاج في 1984 وايضا المرحوم نجيب الخطاب الذي جمعته به علاقة حميمية وخاصة جدا. وسيكون العرض فرصة لتكريم رفيق دربه عازف الطرمبات الاول محمد علي الصفاقسي الذي كان منذ البداية قائد فرقته الموسيقية وايضا السيد عبد المجيد المرايحي الذي كان اول من كتب عنه مقالا بعد حفله بقرطاج ويعنونه بإنتظروا هذا الفنان.

العمل سيجمع حوالي 14 أغنية منها ما يعود للثمانينات ومنها ما سيقدم يوم 2 مارس لاول مرة.

وشاهد الحاضرون في الندوة لاول مرة فيديو كليب اغنية «وينك يا غرامي» وهي احدث انتاجات شريف علوي هذا الفيديو كليب الذي صوره شريف بجزيرة جربة اعتبره الفنان نقطة لتقديم فرحة وأمل ونشوة وانتشاء نحن بحاجة له اليوم وأكد انه لا يحب التباكي على الاطلال ولا التحسر على الذي مضى وشعاره العمل ثم العمل خاصة من خلال العمل الجمعياتي كرئيس لجمعية بلادي الارض.





نجوى الحيدري