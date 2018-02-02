جديد شريف علوي .. «ثواني العمر» قريبا في المسرح البلدي

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تونس ـ الشروق:
عقد الفنان شريف علوي منذ يومين بالعاصمة ندوة صحفية كشف خلالها عن تفاصيل عمله الفني الجديد «ثواني العمر» الذي سيقدمه يوم 2 مارس 2018 بالمسرح البلدي بالعاصمة مؤكدا انه لن يكون من نوع الكوميديا الموسيقية التي تعود تقديمها سابقا كرجل الطين او حصاد الفجر. وأوضح ان العمل يهدف الى تقديم رحلته الفنية منذ بداية الثمانينات الى اليوم وما تخللها من تجارب موسيقية وهو ما يعني ان الانتاج الغنائي الذي سيقدمه سيكون مزيجا بين الاغاني التي حملت روحا هنديا وعزف معه لآدائها عازفين هنودا ان كان على الطبلة الهندية او آلة الستارة، أو الاغاني التي تعتمد على الايقاع الجربي والكلمات المستوحاة من الموروث الجنوبي. وبين هذا وذاك يروي شريف علوي بعضا من ثواني العمر مع تقديم بعض اللمسات من فن الكوريغرافيا تؤطرها عبير صميدي ويشارك بالعرض الفنانة ايمان خليل وقد تدخلتا لتقديم مشاركتهما في هذا العرض.
ويجري الفنان اتصالات عديدة قصد تكريم بعض الوجوه التي اعتبرها فاعلة في مسيرته كالمرحوم عبد الرزاق الحمامي والمرحوم محمد شبوح اللذان لهما فضل كبير عليه فالاول هو من قام بتصوير اغنيته يادنيا ردي التي شغلت الناس في بداية الثمانينات والثاني سانده للوصول الى قرطاج في 1984 وايضا المرحوم نجيب الخطاب الذي جمعته به علاقة حميمية وخاصة جدا. وسيكون العرض فرصة لتكريم رفيق دربه عازف الطرمبات الاول محمد علي الصفاقسي الذي كان منذ البداية قائد فرقته الموسيقية وايضا السيد عبد المجيد المرايحي الذي كان اول من كتب عنه مقالا بعد حفله بقرطاج ويعنونه بإنتظروا هذا الفنان.
العمل سيجمع حوالي 14 أغنية منها ما يعود للثمانينات ومنها ما سيقدم يوم 2 مارس لاول مرة.
وشاهد الحاضرون في الندوة لاول مرة فيديو كليب اغنية «وينك يا غرامي» وهي احدث انتاجات شريف علوي هذا الفيديو كليب الذي صوره شريف بجزيرة جربة اعتبره الفنان نقطة لتقديم فرحة وأمل ونشوة وانتشاء نحن بحاجة له اليوم وأكد انه لا يحب التباكي على الاطلال ولا التحسر على الذي مضى وشعاره العمل ثم العمل خاصة من خلال العمل الجمعياتي كرئيس لجمعية بلادي الارض.
تونس ـ الشروق:
عقد الفنان شريف علوي منذ يومين بالعاصمة ندوة صحفية كشف خلالها عن تفاصيل عمله الفني الجديد «ثواني العمر» الذي سيقدمه يوم 2 مارس 2018 بالمسرح البلدي بالعاصمة مؤكدا انه لن يكون من نوع الكوميديا الموسيقية التي تعود تقديمها سابقا كرجل الطين او حصاد الفجر. وأوضح ان العمل يهدف الى تقديم رحلته الفنية منذ بداية الثمانينات الى اليوم وما تخللها من تجارب موسيقية وهو ما يعني ان الانتاج الغنائي الذي سيقدمه سيكون مزيجا بين الاغاني التي حملت روحا هنديا وعزف معه لآدائها عازفين هنودا ان كان على الطبلة الهندية او آلة الستارة، أو الاغاني التي تعتمد على الايقاع الجربي والكلمات المستوحاة من الموروث الجنوبي. وبين هذا وذاك يروي شريف علوي بعضا من ثواني العمر مع تقديم بعض اللمسات من فن الكوريغرافيا تؤطرها عبير صميدي ويشارك بالعرض الفنانة ايمان خليل وقد تدخلتا لتقديم مشاركتهما في هذا العرض.
ويجري الفنان اتصالات عديدة قصد تكريم بعض الوجوه التي اعتبرها فاعلة في مسيرته كالمرحوم عبد الرزاق الحمامي والمرحوم محمد شبوح اللذان لهما فضل كبير عليه فالاول هو من قام بتصوير اغنيته يادنيا ردي التي شغلت الناس في بداية الثمانينات والثاني سانده للوصول الى قرطاج في 1984 وايضا المرحوم نجيب الخطاب الذي جمعته به علاقة حميمية وخاصة جدا. وسيكون العرض فرصة لتكريم رفيق دربه عازف الطرمبات الاول محمد علي الصفاقسي الذي كان منذ البداية قائد فرقته الموسيقية وايضا السيد عبد المجيد المرايحي الذي كان اول من كتب عنه مقالا بعد حفله بقرطاج ويعنونه بإنتظروا هذا الفنان.
العمل سيجمع حوالي 14 أغنية منها ما يعود للثمانينات ومنها ما سيقدم يوم 2 مارس لاول مرة.
وشاهد الحاضرون في الندوة لاول مرة فيديو كليب اغنية «وينك يا غرامي» وهي احدث انتاجات شريف علوي هذا الفيديو كليب الذي صوره شريف بجزيرة جربة اعتبره الفنان نقطة لتقديم فرحة وأمل ونشوة وانتشاء نحن بحاجة له اليوم وأكد انه لا يحب التباكي على الاطلال ولا التحسر على الذي مضى وشعاره العمل ثم العمل خاصة من خلال العمل الجمعياتي كرئيس لجمعية بلادي الارض.
-
21:40ما الذي حمى الجزائر وتونس من الحالة الليبية؟...سيفر تونس في موسكو يجيب
02 فيفري 2018
-
21:28من أجل الإقتصاد في الماء: إسناد منح وقروض لبناء "المواجل"
02 فيفري 2018
-
21:03انتهاء موسم ايمن التومي مع مونبلييه
02 فيفري 2018
-
20:49بالفيديو: إليسا تتعرض للإغماء اثناء غنائها في حفل بدبي
02 فيفري 2018
-
20:32وزير الصحة يلتقي اعضاء المكتب التنفيذي لمنظمة الأطباء الشبان
02 فيفري 2018
-
20:17رئيس الفيفا: قمنا بتعديلات لتحقيق مزيد من الشفافية لتطوير كرة القدم بافريقيا
02 فيفري 2018
-
20:01بالفيديو: ردة فعل والد 3 فتيات تجاه طبيب أمريكي تحرش بهن
02 فيفري 2018
-
19:46بعد تمرد رياض محرز: مدرب لستر سيتي يوضح ويرد
02 فيفري 2018
-
19:31بسبب "الترفاس": قرار بغلق الحديقة الوطنية سيدي التوي ببنقردان
02 فيفري 2018
-
19:13وزير الشؤون الاجتماعية يزور حمادي العقربي
02 فيفري 2018
-
19:00غرق 90 مهاجرا قرب السواحل الليبية
02 فيفري 2018
-
18:44بدء تجارب لقاح السرطان على البشر
02 فيفري 2018
-
18:29إطلاق سراح اثنين من أعضاء مكتب اتحاد الشهادات المعطلين عن العمل بتوزر
02 فيفري 2018
-
18:18الدّولة تسترجع عقارا دوليا بولاية أريانة بصفة رضائية
02 فيفري 2018
-
18:08جمعية القضاة تساند النقابة الوطنية للصحفيين
02 فيفري 2018
-
-
17:43تطور مداخيل جامعة كرة القدم من 2012 الى 2017 بنسبة هامة بلغت اكثر من 86 بالمائة
02 فيفري 2018
-
17:28السجن المؤبد لمنفذ عملية دهس مسلمين أمام مسجد في لندن
02 فيفري 2018
-
17:14يوسف المساكني يقود الدحيل لاكتساح الأهلي
02 فيفري 2018
-
17:01اتحاد للشغل بقابس يلوّح بالتصعيد في صورة تواصل الفراغ الإداري بالجهة
02 فيفري 2018