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يوم الجمعة 02 فيفري 2018
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لطيفة العرفاوي لـ«الشروق» .. جديدي أغنية ديو مــع بلطي
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الثقافي
لطيفة العرفاوي لـ«الشروق» .. جديدي أغنية ديو مــع بلطي
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 02 فيفري 2018

تونس - الشروق: وسام المختار
كشفت الفنانة لطيفة العرفاوي في حوار لـ«الشروق» انها بصدد التحضير لألبوم غنائي جديد ستتعامل فيه مع شعراء وملحنين تونسيين ، مشيرة الى صدور ألبومها الاخير «فريش» في 500 الف نسخة.
وحلت الفنانة منذ يومين بتونس حيث آلتها «الشروق» في الحديث التالي:
وجهت الفنانة لطيفة العرفاوي من مطار تونس الدولي بقرطاج، تحية إلى الشعب التونسي داعية إياه إلى الحفاظ على تونس وحمايتها، معتبرة أن تونس تزداد جمالا كل يوم.
وشددت النجمة العربية لطيفة على أن تونس تستحق كل الخير لأن أرضها طيبة وأهلها طيبون داعية التونسيين إلى الوقوف لهذا الوطن العزيز الذي يمر بفترة صعبة سيتجاوزها متمنية الخير لكل التونسيين، جاء هذا التصريح في لقاء خاطف جمعنا بها مساء الأربعاء الفارط أثناء عودتها إلى أرض الوطن بمطار تونس الدولي بقرطاج.
عن هذه العودة أو الزيارة إلى تونس، كشفت لطيفة العرفاوي أنها ستظل فترة مهمة بتونس، ستلتقي فيها عائلتها، وزملاءها من مطربين وملحنين وشعراء، لاختيار مجموعة من الأغاني لألبومها القادم، مشيرة إلى أنه حصل اتصال سابق لها بالفنان عادل بندقة، وأرسل إليها مجموعة من الأغاني، التي سوف تختار منها ما يتناسب واختياراتها لألبومها القادم.
كما كشفت لطيفة العرفاوي عن اعتزامها تصوير فيديو كليب لإحدى أغاني ألبومها الأخير «فريش»، في تونس مع مخرج تونسي شاب، معبرة عن سعادتها الكبرى بنجاح هذا الألبوم المتضمن ل13 أغنية، والذي حقق أرقاما قياسية عربية بعد نزول أغانيه على موقع اليوتوب وإصدار شركة «فودافون» لخمسمئة ألف نسخة من هذا الألبوم، على حد تعبيرها.
ثاني كليب في تونس
وأول أغاني الألبوم التي تم تصويرها أغنية «فريش» التي ستصدر في غضون أسبوعين على قناة «أم . تي . في» اللبنانية، بعد أن نزل الألبوم عبر شركة «تو» في الإمارات العربية المتحدة تحت عنوان «عالم لطيفة على التاليفونات»، أما فيديو كليب «فريش» فقد حظي بأكثر من مليوني مشاهدة على اليوتوب بعد أيام قليلة من صدوره.
ورجحت محدثتنا تصوير أغنية «طبعك عنيد» للفنان التونسي محمد الجبالي كلمات ولحنا، خلال الأيام القليلة القادمة في تونس، معبرة عن سعادتها بالتعامل مع الجبالي، الذي أثمر نجاحا تونسيا مستحقا سواء في أغنيته الأخيرة «طبعك عنيد» أو في أغنية «بحة بحة»، وكشفت بالمناسبة عن نيتها تصوير أغنية ديو مع بلطي الذي حقق في نظرها نجاحا كبيرا وخصوصا بأغنيته الاخيرة.

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الثقافي
لطيفة العرفاوي لـ«الشروق» .. جديدي أغنية ديو مــع بلطي
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 02 فيفري 2018

تونس - الشروق: وسام المختار
كشفت الفنانة لطيفة العرفاوي في حوار لـ«الشروق» انها بصدد التحضير لألبوم غنائي جديد ستتعامل فيه مع شعراء وملحنين تونسيين ، مشيرة الى صدور ألبومها الاخير «فريش» في 500 الف نسخة.
وحلت الفنانة منذ يومين بتونس حيث آلتها «الشروق» في الحديث التالي:
وجهت الفنانة لطيفة العرفاوي من مطار تونس الدولي بقرطاج، تحية إلى الشعب التونسي داعية إياه إلى الحفاظ على تونس وحمايتها، معتبرة أن تونس تزداد جمالا كل يوم.
وشددت النجمة العربية لطيفة على أن تونس تستحق كل الخير لأن أرضها طيبة وأهلها طيبون داعية التونسيين إلى الوقوف لهذا الوطن العزيز الذي يمر بفترة صعبة سيتجاوزها متمنية الخير لكل التونسيين، جاء هذا التصريح في لقاء خاطف جمعنا بها مساء الأربعاء الفارط أثناء عودتها إلى أرض الوطن بمطار تونس الدولي بقرطاج.
عن هذه العودة أو الزيارة إلى تونس، كشفت لطيفة العرفاوي أنها ستظل فترة مهمة بتونس، ستلتقي فيها عائلتها، وزملاءها من مطربين وملحنين وشعراء، لاختيار مجموعة من الأغاني لألبومها القادم، مشيرة إلى أنه حصل اتصال سابق لها بالفنان عادل بندقة، وأرسل إليها مجموعة من الأغاني، التي سوف تختار منها ما يتناسب واختياراتها لألبومها القادم.
كما كشفت لطيفة العرفاوي عن اعتزامها تصوير فيديو كليب لإحدى أغاني ألبومها الأخير «فريش»، في تونس مع مخرج تونسي شاب، معبرة عن سعادتها الكبرى بنجاح هذا الألبوم المتضمن ل13 أغنية، والذي حقق أرقاما قياسية عربية بعد نزول أغانيه على موقع اليوتوب وإصدار شركة «فودافون» لخمسمئة ألف نسخة من هذا الألبوم، على حد تعبيرها.
ثاني كليب في تونس
وأول أغاني الألبوم التي تم تصويرها أغنية «فريش» التي ستصدر في غضون أسبوعين على قناة «أم . تي . في» اللبنانية، بعد أن نزل الألبوم عبر شركة «تو» في الإمارات العربية المتحدة تحت عنوان «عالم لطيفة على التاليفونات»، أما فيديو كليب «فريش» فقد حظي بأكثر من مليوني مشاهدة على اليوتوب بعد أيام قليلة من صدوره.
ورجحت محدثتنا تصوير أغنية «طبعك عنيد» للفنان التونسي محمد الجبالي كلمات ولحنا، خلال الأيام القليلة القادمة في تونس، معبرة عن سعادتها بالتعامل مع الجبالي، الذي أثمر نجاحا تونسيا مستحقا سواء في أغنيته الأخيرة «طبعك عنيد» أو في أغنية «بحة بحة»، وكشفت بالمناسبة عن نيتها تصوير أغنية ديو مع بلطي الذي حقق في نظرها نجاحا كبيرا وخصوصا بأغنيته الاخيرة.

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