لطيفة العرفاوي لـ«الشروق» .. جديدي أغنية ديو مــع بلطي

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تونس - الشروق: وسام المختار
كشفت الفنانة لطيفة العرفاوي في حوار لـ«الشروق» انها بصدد التحضير لألبوم غنائي جديد ستتعامل فيه مع شعراء وملحنين تونسيين ، مشيرة الى صدور ألبومها الاخير «فريش» في 500 الف نسخة.
وحلت الفنانة منذ يومين بتونس حيث آلتها «الشروق» في الحديث التالي:
وجهت الفنانة لطيفة العرفاوي من مطار تونس الدولي بقرطاج، تحية إلى الشعب التونسي داعية إياه إلى الحفاظ على تونس وحمايتها، معتبرة أن تونس تزداد جمالا كل يوم.
وشددت النجمة العربية لطيفة على أن تونس تستحق كل الخير لأن أرضها طيبة وأهلها طيبون داعية التونسيين إلى الوقوف لهذا الوطن العزيز الذي يمر بفترة صعبة سيتجاوزها متمنية الخير لكل التونسيين، جاء هذا التصريح في لقاء خاطف جمعنا بها مساء الأربعاء الفارط أثناء عودتها إلى أرض الوطن بمطار تونس الدولي بقرطاج.
عن هذه العودة أو الزيارة إلى تونس، كشفت لطيفة العرفاوي أنها ستظل فترة مهمة بتونس، ستلتقي فيها عائلتها، وزملاءها من مطربين وملحنين وشعراء، لاختيار مجموعة من الأغاني لألبومها القادم، مشيرة إلى أنه حصل اتصال سابق لها بالفنان عادل بندقة، وأرسل إليها مجموعة من الأغاني، التي سوف تختار منها ما يتناسب واختياراتها لألبومها القادم.
كما كشفت لطيفة العرفاوي عن اعتزامها تصوير فيديو كليب لإحدى أغاني ألبومها الأخير «فريش»، في تونس مع مخرج تونسي شاب، معبرة عن سعادتها الكبرى بنجاح هذا الألبوم المتضمن ل13 أغنية، والذي حقق أرقاما قياسية عربية بعد نزول أغانيه على موقع اليوتوب وإصدار شركة «فودافون» لخمسمئة ألف نسخة من هذا الألبوم، على حد تعبيرها.
ثاني كليب في تونس
وأول أغاني الألبوم التي تم تصويرها أغنية «فريش» التي ستصدر في غضون أسبوعين على قناة «أم . تي . في» اللبنانية، بعد أن نزل الألبوم عبر شركة «تو» في الإمارات العربية المتحدة تحت عنوان «عالم لطيفة على التاليفونات»، أما فيديو كليب «فريش» فقد حظي بأكثر من مليوني مشاهدة على اليوتوب بعد أيام قليلة من صدوره.
ورجحت محدثتنا تصوير أغنية «طبعك عنيد» للفنان التونسي محمد الجبالي كلمات ولحنا، خلال الأيام القليلة القادمة في تونس، معبرة عن سعادتها بالتعامل مع الجبالي، الذي أثمر نجاحا تونسيا مستحقا سواء في أغنيته الأخيرة «طبعك عنيد» أو في أغنية «بحة بحة»، وكشفت بالمناسبة عن نيتها تصوير أغنية ديو مع بلطي الذي حقق في نظرها نجاحا كبيرا وخصوصا بأغنيته الاخيرة.
تونس - الشروق: وسام المختار
كشفت الفنانة لطيفة العرفاوي في حوار لـ«الشروق» انها بصدد التحضير لألبوم غنائي جديد ستتعامل فيه مع شعراء وملحنين تونسيين ، مشيرة الى صدور ألبومها الاخير «فريش» في 500 الف نسخة.
وحلت الفنانة منذ يومين بتونس حيث آلتها «الشروق» في الحديث التالي:
وجهت الفنانة لطيفة العرفاوي من مطار تونس الدولي بقرطاج، تحية إلى الشعب التونسي داعية إياه إلى الحفاظ على تونس وحمايتها، معتبرة أن تونس تزداد جمالا كل يوم.
وشددت النجمة العربية لطيفة على أن تونس تستحق كل الخير لأن أرضها طيبة وأهلها طيبون داعية التونسيين إلى الوقوف لهذا الوطن العزيز الذي يمر بفترة صعبة سيتجاوزها متمنية الخير لكل التونسيين، جاء هذا التصريح في لقاء خاطف جمعنا بها مساء الأربعاء الفارط أثناء عودتها إلى أرض الوطن بمطار تونس الدولي بقرطاج.
عن هذه العودة أو الزيارة إلى تونس، كشفت لطيفة العرفاوي أنها ستظل فترة مهمة بتونس، ستلتقي فيها عائلتها، وزملاءها من مطربين وملحنين وشعراء، لاختيار مجموعة من الأغاني لألبومها القادم، مشيرة إلى أنه حصل اتصال سابق لها بالفنان عادل بندقة، وأرسل إليها مجموعة من الأغاني، التي سوف تختار منها ما يتناسب واختياراتها لألبومها القادم.
كما كشفت لطيفة العرفاوي عن اعتزامها تصوير فيديو كليب لإحدى أغاني ألبومها الأخير «فريش»، في تونس مع مخرج تونسي شاب، معبرة عن سعادتها الكبرى بنجاح هذا الألبوم المتضمن ل13 أغنية، والذي حقق أرقاما قياسية عربية بعد نزول أغانيه على موقع اليوتوب وإصدار شركة «فودافون» لخمسمئة ألف نسخة من هذا الألبوم، على حد تعبيرها.
ثاني كليب في تونس
وأول أغاني الألبوم التي تم تصويرها أغنية «فريش» التي ستصدر في غضون أسبوعين على قناة «أم . تي . في» اللبنانية، بعد أن نزل الألبوم عبر شركة «تو» في الإمارات العربية المتحدة تحت عنوان «عالم لطيفة على التاليفونات»، أما فيديو كليب «فريش» فقد حظي بأكثر من مليوني مشاهدة على اليوتوب بعد أيام قليلة من صدوره.
ورجحت محدثتنا تصوير أغنية «طبعك عنيد» للفنان التونسي محمد الجبالي كلمات ولحنا، خلال الأيام القليلة القادمة في تونس، معبرة عن سعادتها بالتعامل مع الجبالي، الذي أثمر نجاحا تونسيا مستحقا سواء في أغنيته الأخيرة «طبعك عنيد» أو في أغنية «بحة بحة»، وكشفت بالمناسبة عن نيتها تصوير أغنية ديو مع بلطي الذي حقق في نظرها نجاحا كبيرا وخصوصا بأغنيته الاخيرة.
-
21:40ما الذي حمى الجزائر وتونس من الحالة الليبية؟...سيفر تونس في موسكو يجيب
02 فيفري 2018
-
21:28من أجل الإقتصاد في الماء: إسناد منح وقروض لبناء "المواجل"
02 فيفري 2018
-
21:03انتهاء موسم ايمن التومي مع مونبلييه
02 فيفري 2018
-
20:49بالفيديو: إليسا تتعرض للإغماء اثناء غنائها في حفل بدبي
02 فيفري 2018
-
20:32وزير الصحة يلتقي اعضاء المكتب التنفيذي لمنظمة الأطباء الشبان
02 فيفري 2018
-
20:17رئيس الفيفا: قمنا بتعديلات لتحقيق مزيد من الشفافية لتطوير كرة القدم بافريقيا
02 فيفري 2018
-
20:01بالفيديو: ردة فعل والد 3 فتيات تجاه طبيب أمريكي تحرش بهن
02 فيفري 2018
-
19:46بعد تمرد رياض محرز: مدرب لستر سيتي يوضح ويرد
02 فيفري 2018
-
19:31بسبب "الترفاس": قرار بغلق الحديقة الوطنية سيدي التوي ببنقردان
02 فيفري 2018
-
19:13وزير الشؤون الاجتماعية يزور حمادي العقربي
02 فيفري 2018
-
19:00غرق 90 مهاجرا قرب السواحل الليبية
02 فيفري 2018
-
18:44بدء تجارب لقاح السرطان على البشر
02 فيفري 2018
-
18:29إطلاق سراح اثنين من أعضاء مكتب اتحاد الشهادات المعطلين عن العمل بتوزر
02 فيفري 2018
-
18:18الدّولة تسترجع عقارا دوليا بولاية أريانة بصفة رضائية
02 فيفري 2018
-
18:08جمعية القضاة تساند النقابة الوطنية للصحفيين
02 فيفري 2018
-
-
17:43تطور مداخيل جامعة كرة القدم من 2012 الى 2017 بنسبة هامة بلغت اكثر من 86 بالمائة
02 فيفري 2018
-
17:28السجن المؤبد لمنفذ عملية دهس مسلمين أمام مسجد في لندن
02 فيفري 2018
-
17:14يوسف المساكني يقود الدحيل لاكتساح الأهلي
02 فيفري 2018
-
17:01اتحاد للشغل بقابس يلوّح بالتصعيد في صورة تواصل الفراغ الإداري بالجهة
02 فيفري 2018