زيارة ماكرون ... ارتيــــــاح وتفـــــــاؤل

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مازالت الزيارة التي قام بها الرئيس الفرنسي الى تونس تحظى باهتمام الكثير من مستعملي شبكة التواصل الاجتماعي والذين أكدوا أن هذه الزيارة أتت ببعض المكاسب التي تذكر فتشكر.
فاعتبر محسن الصالحي في تدوينة له على الفايسبوك أن هذه الزيارة كانت مهمة نظرا للوعود التي أطلقها بمساعدة تونس ماديا من أجل تحقيق الاستقرار والأمن.
وأضاف :«ان الزيارة كانت ناجحة خاصة وأنها تميزت بحضور العديد من رجال الأعمال الفرنسيين وتوقيع العددي من الاتفاقيات الثناية المهمة والتي من شأنها أن تساهم في تعافي الاقتصاد واستكمال المسار الديمقراطي دون تعثر»
من جهته أثنت ألفة التيجاني على المكاسب التي تحققت من زيارة الرئيس الفرنسي الى تونس والتي كانت زيارة ايجابية بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى.
واعتبرت في تدوينه لها :«ماكرون حرص على دعم الاستثمار في بلادنا وقدم الكثير من الوعود الهامة من أجل مساعدتنا على استكمال المسار وحفظ الاستقرار.
ولكن هناك من التونسيين من هم غير متفائلين بهذه الزيارة واعتبر الهادي بن محسن أن الشعب التونسي مل من كثرة الوعود والندوات والاتفاقيات والتي كثرت دون أن تعود بالنفع عليه والدليل على ذلك الوعود الضخمة التي تلقتها تونس مؤخرا من خلال مؤتمر الاستثمار والتي لم تتحقق.
من جهتها اعتبرت حليمة الصفاقسي في تدونة لها أن التونسي متشائم من مثل هذه الزيارات التي تكثر فيها الجعجعة ولا نرى فيها الطحين -كما يقول المثل- ولن يتم تحقيق الوعود على مستوى الواقع ولن تغير من الوضع الصعب من بطالة وفقر وغياب التنمية.
ويرى بوبكر السهيلي في تدوينه له أن الزيارة لن تنجح في تحقيق الهدف الذي جاءت من أجله أي دعم العملية الانتقالية في تونس لأن البلاد تواجه صعوبات كبيرة.
وأبدى البعض الآخر من مستعملي شبكة التواصل الاجتماعي الكثير من الارتياح للنتائج التي من شأنها أن تتحقق بعد زيارة الرئيس الفرنسي ماكرون الى تونس فقد دون محمد الخلفي على موقعه أن تعهد الرئيس الفرنسي وإعلانه عن خطة طارئة لفائدة تونس وتخصيص 50 مليون يورو لفائدة رواد الأعمال التونسيين يساعد على دفع عجلة الاقتصاد وتنشيط الدورة الاقتصادية هذا اضافة الى أهمية الوعود في تعزيز العلاقة بين البلدين»
ويرى البعض الآخر أن الحكم على مدى نجاح زيارة ماكرون أو فشلها لم يحن وقته بعد وأنه يتوجب الانتظار لمعرفة مدى جدية فرنسا في تحقيق ما وعدت به
مازالت الزيارة التي قام بها الرئيس الفرنسي الى تونس تحظى باهتمام الكثير من مستعملي شبكة التواصل الاجتماعي والذين أكدوا أن هذه الزيارة أتت ببعض المكاسب التي تذكر فتشكر.
فاعتبر محسن الصالحي في تدوينة له على الفايسبوك أن هذه الزيارة كانت مهمة نظرا للوعود التي أطلقها بمساعدة تونس ماديا من أجل تحقيق الاستقرار والأمن.
وأضاف :«ان الزيارة كانت ناجحة خاصة وأنها تميزت بحضور العديد من رجال الأعمال الفرنسيين وتوقيع العددي من الاتفاقيات الثناية المهمة والتي من شأنها أن تساهم في تعافي الاقتصاد واستكمال المسار الديمقراطي دون تعثر»
من جهته أثنت ألفة التيجاني على المكاسب التي تحققت من زيارة الرئيس الفرنسي الى تونس والتي كانت زيارة ايجابية بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى.
واعتبرت في تدوينه لها :«ماكرون حرص على دعم الاستثمار في بلادنا وقدم الكثير من الوعود الهامة من أجل مساعدتنا على استكمال المسار وحفظ الاستقرار.
ولكن هناك من التونسيين من هم غير متفائلين بهذه الزيارة واعتبر الهادي بن محسن أن الشعب التونسي مل من كثرة الوعود والندوات والاتفاقيات والتي كثرت دون أن تعود بالنفع عليه والدليل على ذلك الوعود الضخمة التي تلقتها تونس مؤخرا من خلال مؤتمر الاستثمار والتي لم تتحقق.
من جهتها اعتبرت حليمة الصفاقسي في تدونة لها أن التونسي متشائم من مثل هذه الزيارات التي تكثر فيها الجعجعة ولا نرى فيها الطحين -كما يقول المثل- ولن يتم تحقيق الوعود على مستوى الواقع ولن تغير من الوضع الصعب من بطالة وفقر وغياب التنمية.
ويرى بوبكر السهيلي في تدوينه له أن الزيارة لن تنجح في تحقيق الهدف الذي جاءت من أجله أي دعم العملية الانتقالية في تونس لأن البلاد تواجه صعوبات كبيرة.
وأبدى البعض الآخر من مستعملي شبكة التواصل الاجتماعي الكثير من الارتياح للنتائج التي من شأنها أن تتحقق بعد زيارة الرئيس الفرنسي ماكرون الى تونس فقد دون محمد الخلفي على موقعه أن تعهد الرئيس الفرنسي وإعلانه عن خطة طارئة لفائدة تونس وتخصيص 50 مليون يورو لفائدة رواد الأعمال التونسيين يساعد على دفع عجلة الاقتصاد وتنشيط الدورة الاقتصادية هذا اضافة الى أهمية الوعود في تعزيز العلاقة بين البلدين»
ويرى البعض الآخر أن الحكم على مدى نجاح زيارة ماكرون أو فشلها لم يحن وقته بعد وأنه يتوجب الانتظار لمعرفة مدى جدية فرنسا في تحقيق ما وعدت به
-
21:40ما الذي حمى الجزائر وتونس من الحالة الليبية؟...سيفر تونس في موسكو يجيب
02 فيفري 2018
-
21:28من أجل الإقتصاد في الماء: إسناد منح وقروض لبناء "المواجل"
02 فيفري 2018
-
21:03انتهاء موسم ايمن التومي مع مونبلييه
02 فيفري 2018
-
20:49بالفيديو: إليسا تتعرض للإغماء اثناء غنائها في حفل بدبي
02 فيفري 2018
-
20:32وزير الصحة يلتقي اعضاء المكتب التنفيذي لمنظمة الأطباء الشبان
02 فيفري 2018
-
20:17رئيس الفيفا: قمنا بتعديلات لتحقيق مزيد من الشفافية لتطوير كرة القدم بافريقيا
02 فيفري 2018
-
20:01بالفيديو: ردة فعل والد 3 فتيات تجاه طبيب أمريكي تحرش بهن
02 فيفري 2018
-
19:46بعد تمرد رياض محرز: مدرب لستر سيتي يوضح ويرد
02 فيفري 2018
-
19:31بسبب "الترفاس": قرار بغلق الحديقة الوطنية سيدي التوي ببنقردان
02 فيفري 2018
-
19:13وزير الشؤون الاجتماعية يزور حمادي العقربي
02 فيفري 2018
-
19:00غرق 90 مهاجرا قرب السواحل الليبية
02 فيفري 2018
-
18:44بدء تجارب لقاح السرطان على البشر
02 فيفري 2018
-
18:29إطلاق سراح اثنين من أعضاء مكتب اتحاد الشهادات المعطلين عن العمل بتوزر
02 فيفري 2018
-
18:18الدّولة تسترجع عقارا دوليا بولاية أريانة بصفة رضائية
02 فيفري 2018
-
18:08جمعية القضاة تساند النقابة الوطنية للصحفيين
02 فيفري 2018
-
-
17:43تطور مداخيل جامعة كرة القدم من 2012 الى 2017 بنسبة هامة بلغت اكثر من 86 بالمائة
02 فيفري 2018
-
17:28السجن المؤبد لمنفذ عملية دهس مسلمين أمام مسجد في لندن
02 فيفري 2018
-
17:14يوسف المساكني يقود الدحيل لاكتساح الأهلي
02 فيفري 2018
-
17:01اتحاد للشغل بقابس يلوّح بالتصعيد في صورة تواصل الفراغ الإداري بالجهة
02 فيفري 2018