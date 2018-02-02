زيارة ماكرون ... ارتيــــــاح وتفـــــــاؤل

مازالت الزيارة التي قام بها الرئيس الفرنسي الى تونس تحظى باهتمام الكثير من مستعملي شبكة التواصل الاجتماعي والذين أكدوا أن هذه الزيارة أتت ببعض المكاسب التي تذكر فتشكر.

فاعتبر محسن الصالحي في تدوينة له على الفايسبوك أن هذه الزيارة كانت مهمة نظرا للوعود التي أطلقها بمساعدة تونس ماديا من أجل تحقيق الاستقرار والأمن.

وأضاف :«ان الزيارة كانت ناجحة خاصة وأنها تميزت بحضور العديد من رجال الأعمال الفرنسيين وتوقيع العددي من الاتفاقيات الثناية المهمة والتي من شأنها أن تساهم في تعافي الاقتصاد واستكمال المسار الديمقراطي دون تعثر»

من جهته أثنت ألفة التيجاني على المكاسب التي تحققت من زيارة الرئيس الفرنسي الى تونس والتي كانت زيارة ايجابية بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى.

واعتبرت في تدوينه لها :«ماكرون حرص على دعم الاستثمار في بلادنا وقدم الكثير من الوعود الهامة من أجل مساعدتنا على استكمال المسار وحفظ الاستقرار.

ولكن هناك من التونسيين من هم غير متفائلين بهذه الزيارة واعتبر الهادي بن محسن أن الشعب التونسي مل من كثرة الوعود والندوات والاتفاقيات والتي كثرت دون أن تعود بالنفع عليه والدليل على ذلك الوعود الضخمة التي تلقتها تونس مؤخرا من خلال مؤتمر الاستثمار والتي لم تتحقق.

من جهتها اعتبرت حليمة الصفاقسي في تدونة لها أن التونسي متشائم من مثل هذه الزيارات التي تكثر فيها الجعجعة ولا نرى فيها الطحين -كما يقول المثل- ولن يتم تحقيق الوعود على مستوى الواقع ولن تغير من الوضع الصعب من بطالة وفقر وغياب التنمية.

ويرى بوبكر السهيلي في تدوينه له أن الزيارة لن تنجح في تحقيق الهدف الذي جاءت من أجله أي دعم العملية الانتقالية في تونس لأن البلاد تواجه صعوبات كبيرة.

وأبدى البعض الآخر من مستعملي شبكة التواصل الاجتماعي الكثير من الارتياح للنتائج التي من شأنها أن تتحقق بعد زيارة الرئيس الفرنسي ماكرون الى تونس فقد دون محمد الخلفي على موقعه أن تعهد الرئيس الفرنسي وإعلانه عن خطة طارئة لفائدة تونس وتخصيص 50 مليون يورو لفائدة رواد الأعمال التونسيين يساعد على دفع عجلة الاقتصاد وتنشيط الدورة الاقتصادية هذا اضافة الى أهمية الوعود في تعزيز العلاقة بين البلدين»

ويرى البعض الآخر أن الحكم على مدى نجاح زيارة ماكرون أو فشلها لم يحن وقته بعد وأنه يتوجب الانتظار لمعرفة مدى جدية فرنسا في تحقيق ما وعدت به