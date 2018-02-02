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يوم الجمعة 02 فيفري 2018
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الوطنية
دوّنوا على جدرانهم
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 02 فيفري 2018

عبد اللطيف الحناشي
التحمّس للاتحاد المدني والدفاع عنه (بقوة) مشروع لكن دون ترك خطّ رجعة يعتبر مجازفة من قبل البعض ..نتمنى لهذا المكون (من جماعات متنافرة جدا) النجاح والتوفيق ولكن امكانية «الانفلات» «الاختلاف» و«الانسحاب» واردة وعلى السياسي ان يتوقّع مثل هذه الامور ويعد لها العدة والبدائل...على كل التجارب من هذا النوع بينت صواب ما نقول..

التعليقات
يوعفاس الزغلامي:
انا متفائل لأنه يوجد عنصر هام إلا وهو نفور المواطن من السياسة والسياسيين لأن الأحزاب لم تحكم بناء هذا الهرم بدماء واحتراف ذهبت تلهث وراء التموقع والاستغلال وان المجتمع المدني يمكنه الظفر بهذا المشروع لتعديل الوضع لصالح العباد والبلاد ويكون له جدوى لانتخابات 2019 التى ستكون لها كلمة. الفصل بين ما نحن فيه والمستقبل.
محسن مرزوق:
ما نجمو نقضوا على البيروقراطية الادارية والفساد كان ما نمشيوا لرقـمنــة الاقـتصــاد والادارة.
التعليقات

علي مهذبي:
ولكن من الضروري أستاذ أن يتم تطوير البنية التحتية وتوفير الظروف المثلى لتكريس الشفافية والحكومة الرشيدة.
زياد الهاني:
هل نحن جميعا في تونس متفقون حول مفهوم واحد للديمقراطية؟
هل نحن جميعا متفقون حول معنى علوية القانون وملتزمون به؟
هل يمكننا صنع ديمقراطية دون ديمقراطيين؟
 هل نحن ديمقراطيون؟

التعليقات
البشير الدردوري:
نعيب زماننا والعيب فينا..

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الوطنية
دوّنوا على جدرانهم
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 02 فيفري 2018

عبد اللطيف الحناشي
التحمّس للاتحاد المدني والدفاع عنه (بقوة) مشروع لكن دون ترك خطّ رجعة يعتبر مجازفة من قبل البعض ..نتمنى لهذا المكون (من جماعات متنافرة جدا) النجاح والتوفيق ولكن امكانية «الانفلات» «الاختلاف» و«الانسحاب» واردة وعلى السياسي ان يتوقّع مثل هذه الامور ويعد لها العدة والبدائل...على كل التجارب من هذا النوع بينت صواب ما نقول..

التعليقات
يوعفاس الزغلامي:
انا متفائل لأنه يوجد عنصر هام إلا وهو نفور المواطن من السياسة والسياسيين لأن الأحزاب لم تحكم بناء هذا الهرم بدماء واحتراف ذهبت تلهث وراء التموقع والاستغلال وان المجتمع المدني يمكنه الظفر بهذا المشروع لتعديل الوضع لصالح العباد والبلاد ويكون له جدوى لانتخابات 2019 التى ستكون لها كلمة. الفصل بين ما نحن فيه والمستقبل.
محسن مرزوق:
ما نجمو نقضوا على البيروقراطية الادارية والفساد كان ما نمشيوا لرقـمنــة الاقـتصــاد والادارة.
التعليقات

علي مهذبي:
ولكن من الضروري أستاذ أن يتم تطوير البنية التحتية وتوفير الظروف المثلى لتكريس الشفافية والحكومة الرشيدة.
زياد الهاني:
هل نحن جميعا في تونس متفقون حول مفهوم واحد للديمقراطية؟
هل نحن جميعا متفقون حول معنى علوية القانون وملتزمون به؟
هل يمكننا صنع ديمقراطية دون ديمقراطيين؟
 هل نحن ديمقراطيون؟

التعليقات
البشير الدردوري:
نعيب زماننا والعيب فينا..

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