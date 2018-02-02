دوّنوا على جدرانهم

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عبد اللطيف الحناشي
التحمّس للاتحاد المدني والدفاع عنه (بقوة) مشروع لكن دون ترك خطّ رجعة يعتبر مجازفة من قبل البعض ..نتمنى لهذا المكون (من جماعات متنافرة جدا) النجاح والتوفيق ولكن امكانية «الانفلات» «الاختلاف» و«الانسحاب» واردة وعلى السياسي ان يتوقّع مثل هذه الامور ويعد لها العدة والبدائل...على كل التجارب من هذا النوع بينت صواب ما نقول..
التعليقات
يوعفاس الزغلامي:
انا متفائل لأنه يوجد عنصر هام إلا وهو نفور المواطن من السياسة والسياسيين لأن الأحزاب لم تحكم بناء هذا الهرم بدماء واحتراف ذهبت تلهث وراء التموقع والاستغلال وان المجتمع المدني يمكنه الظفر بهذا المشروع لتعديل الوضع لصالح العباد والبلاد ويكون له جدوى لانتخابات 2019 التى ستكون لها كلمة. الفصل بين ما نحن فيه والمستقبل.
محسن مرزوق:
ما نجمو نقضوا على البيروقراطية الادارية والفساد كان ما نمشيوا لرقـمنــة الاقـتصــاد والادارة.
التعليقات
علي مهذبي:
ولكن من الضروري أستاذ أن يتم تطوير البنية التحتية وتوفير الظروف المثلى لتكريس الشفافية والحكومة الرشيدة.
زياد الهاني:
هل نحن جميعا في تونس متفقون حول مفهوم واحد للديمقراطية؟
هل نحن جميعا متفقون حول معنى علوية القانون وملتزمون به؟
هل يمكننا صنع ديمقراطية دون ديمقراطيين؟
هل نحن ديمقراطيون؟
التعليقات
البشير الدردوري:
نعيب زماننا والعيب فينا..
عبد اللطيف الحناشي
التحمّس للاتحاد المدني والدفاع عنه (بقوة) مشروع لكن دون ترك خطّ رجعة يعتبر مجازفة من قبل البعض ..نتمنى لهذا المكون (من جماعات متنافرة جدا) النجاح والتوفيق ولكن امكانية «الانفلات» «الاختلاف» و«الانسحاب» واردة وعلى السياسي ان يتوقّع مثل هذه الامور ويعد لها العدة والبدائل...على كل التجارب من هذا النوع بينت صواب ما نقول..
التعليقات
يوعفاس الزغلامي:
انا متفائل لأنه يوجد عنصر هام إلا وهو نفور المواطن من السياسة والسياسيين لأن الأحزاب لم تحكم بناء هذا الهرم بدماء واحتراف ذهبت تلهث وراء التموقع والاستغلال وان المجتمع المدني يمكنه الظفر بهذا المشروع لتعديل الوضع لصالح العباد والبلاد ويكون له جدوى لانتخابات 2019 التى ستكون لها كلمة. الفصل بين ما نحن فيه والمستقبل.
محسن مرزوق:
ما نجمو نقضوا على البيروقراطية الادارية والفساد كان ما نمشيوا لرقـمنــة الاقـتصــاد والادارة.
التعليقات
علي مهذبي:
ولكن من الضروري أستاذ أن يتم تطوير البنية التحتية وتوفير الظروف المثلى لتكريس الشفافية والحكومة الرشيدة.
زياد الهاني:
هل نحن جميعا في تونس متفقون حول مفهوم واحد للديمقراطية؟
هل نحن جميعا متفقون حول معنى علوية القانون وملتزمون به؟
هل يمكننا صنع ديمقراطية دون ديمقراطيين؟
هل نحن ديمقراطيون؟
التعليقات
البشير الدردوري:
نعيب زماننا والعيب فينا..
-
21:40ما الذي حمى الجزائر وتونس من الحالة الليبية؟...سيفر تونس في موسكو يجيب
02 فيفري 2018
-
21:28من أجل الإقتصاد في الماء: إسناد منح وقروض لبناء "المواجل"
02 فيفري 2018
-
21:03انتهاء موسم ايمن التومي مع مونبلييه
02 فيفري 2018
-
20:49بالفيديو: إليسا تتعرض للإغماء اثناء غنائها في حفل بدبي
02 فيفري 2018
-
20:32وزير الصحة يلتقي اعضاء المكتب التنفيذي لمنظمة الأطباء الشبان
02 فيفري 2018
-
20:17رئيس الفيفا: قمنا بتعديلات لتحقيق مزيد من الشفافية لتطوير كرة القدم بافريقيا
02 فيفري 2018
-
20:01بالفيديو: ردة فعل والد 3 فتيات تجاه طبيب أمريكي تحرش بهن
02 فيفري 2018
-
19:46بعد تمرد رياض محرز: مدرب لستر سيتي يوضح ويرد
02 فيفري 2018
-
19:31بسبب "الترفاس": قرار بغلق الحديقة الوطنية سيدي التوي ببنقردان
02 فيفري 2018
-
19:13وزير الشؤون الاجتماعية يزور حمادي العقربي
02 فيفري 2018
-
19:00غرق 90 مهاجرا قرب السواحل الليبية
02 فيفري 2018
-
18:44بدء تجارب لقاح السرطان على البشر
02 فيفري 2018
-
18:29إطلاق سراح اثنين من أعضاء مكتب اتحاد الشهادات المعطلين عن العمل بتوزر
02 فيفري 2018
-
18:18الدّولة تسترجع عقارا دوليا بولاية أريانة بصفة رضائية
02 فيفري 2018
-
18:08جمعية القضاة تساند النقابة الوطنية للصحفيين
02 فيفري 2018
-
-
17:43تطور مداخيل جامعة كرة القدم من 2012 الى 2017 بنسبة هامة بلغت اكثر من 86 بالمائة
02 فيفري 2018
-
17:28السجن المؤبد لمنفذ عملية دهس مسلمين أمام مسجد في لندن
02 فيفري 2018
-
17:14يوسف المساكني يقود الدحيل لاكتساح الأهلي
02 فيفري 2018
-
17:01اتحاد للشغل بقابس يلوّح بالتصعيد في صورة تواصل الفراغ الإداري بالجهة
02 فيفري 2018