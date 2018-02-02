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يوم الجمعة 02 فيفري 2018
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ربـــح مليـــون دولار ومــــات !
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العالمية
ربـــح مليـــون دولار ومــــات !
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 02 فيفري 2018

توفي رجل أمريكي بعد 3 أسابيع من استلامه جائزة اليانصيب التي بلغت مليون دولار.
وحملت الحادثة تفاصيل غريبة، إذ اشترى النجار الأمريكي دونالد سافاستانو (51 عاما)، من مدينة سيدني في نيويورك، بطاقة يانصيب احتفالية بمناسبة أعياد الميلاد ورأس السنة بقيمة 10 دولارات، وبعدما أزال الطبقة الواقية على البطاقة، فوجئ بفوزه بمليون دولار. ولكي يحصل على المبلغ بسرعة، تنازل عن جزء من الجائزة بحسب قوانين اليانصيب في أمريكا، وتسلم مبلغ 661.8 ألف دولار، لكن الموت فاجأه بعد بضعة أيام من تسلمه الجائزة، حيث قضى بمرض السرطان الذي اكتشفه الأطباء في مراحل متأخرة.

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العالمية
ربـــح مليـــون دولار ومــــات !
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 02 فيفري 2018

توفي رجل أمريكي بعد 3 أسابيع من استلامه جائزة اليانصيب التي بلغت مليون دولار.
وحملت الحادثة تفاصيل غريبة، إذ اشترى النجار الأمريكي دونالد سافاستانو (51 عاما)، من مدينة سيدني في نيويورك، بطاقة يانصيب احتفالية بمناسبة أعياد الميلاد ورأس السنة بقيمة 10 دولارات، وبعدما أزال الطبقة الواقية على البطاقة، فوجئ بفوزه بمليون دولار. ولكي يحصل على المبلغ بسرعة، تنازل عن جزء من الجائزة بحسب قوانين اليانصيب في أمريكا، وتسلم مبلغ 661.8 ألف دولار، لكن الموت فاجأه بعد بضعة أيام من تسلمه الجائزة، حيث قضى بمرض السرطان الذي اكتشفه الأطباء في مراحل متأخرة.

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02 فيفري 2018 السّاعة 21:40
عن هذا السؤال يجيب سفير تونس لدى موسكو، محمد علي الشيحي، لصحيفة "كوريير" للصناعات العسكرية، في مقال عنوانه...
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حـــــــدث اليــــــــوم.. الصهاينة ينوون الاستيلاء على النفط والغاز اللبناني.. ليبرمــان يهــدّد...
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هدد وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، باجتياح لبنان بريا كما هدد بإدخال كل سكان بيروت إلى...
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مستخدما لهجة حادة ضد الصهاينة .. .تقرير أوروبــي يحــذر من تدهــور الوضــع في القــدس
02 فيفري 2018 السّاعة 21:00
كشفت صحيفة «لوموند» عن تقرير سري أوروبي يعتزم ممثلو البعثات المحلية في الاتحاد الأوروبي تقديمه إلى بروكسيل....
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بإيجــــــــاز
02 فيفري 2018 السّاعة 21:00
مقتل «داعشي» روسي
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عبد الحميد الرياحي
فهم مشترك... فرص متكافئة
بكل المقاييس كانت زيارة الرئيس الفرنسي الى بلادنا فرصة لتعميق الفهم المتبادل سعيا لوضع تصور مشترك لعلاقات ثنائية تخرج عن القوالب العادية المألوفة وتؤسس في العمق لعلاقات...
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