القذافي كان على وشك شراء مانشستر يونايتد الإنقليزي

كشفت العديد من التقارير الصحفية البريطانية أن العقيد الراحل معمر القذافي كان على بعد ساعات من شراء الحصة الأكبر في نادي مانشستر يونايتد الإنقليزي عام 2004.

وقالت صحيفة «The Sunday Times» البريطانية إن القذافي كان على وشك أن يشتري أكبر حصة في نادي الشياطين الحمر.وذكرت الصحيفة نقلا عن رجل الأعمال محمد دلمان وسيط الصفقة في ذلك الوقت، ورئيس نادي كارديف سيتي الإنقليزي حاليا، إنه توجه إلى ليبيا على متن طائرة خاصة للبحث مع المستشارين الرئيسيين للقذافي إمكانية شراء حصص جون ماغنييه وحصة جيه بي مكمانوس، التي تبلغ 29.9 %، قبل بيعها لعائلة الغلايزر عام 2004.