الاحتلال يحارب الطفولة .. نفي طفلة فلسطينية من الضفة إلى غزة

القدس المحتلة ـ وكالات:

أبعدت قوات الاحتلال الإسرائيلي الطفلة غادة رامي فوزي ابراهيم (14عاما)، من سكان مدينة الرام في الضفة الغربية، إلى قطاع غزة. وكانت قوات الاحتلال أوقفت الأحد الماضي الطفلة ابراهيم في حي العيساوية في مدينة القدس المحتلة في الضفة الغربية، واقتادتها للتحقيق في أحد مراكز الشرطة في المدينة، وقامت باحتجازها. هذا وعرضت قوات الاحتلال الطفلة ابراهيم على المحكمة وقامت بإبعاد الطفلة ابراهيم إلى قطاع غزة. الطفلة غادة ابنة لمواطن يحمل هوية قطاع غزة، توجهت مؤخرا لزيارة خالتها من منزل عائلتها في الرام الى العيسوية شرق القدس، فاعتقلتها قوات الاحتلال بحجة عدم حيازتها تصريح دخول القدس.