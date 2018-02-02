العدوان التركي يتواصل .. معارك عنيفة في منطقة عفرين واستمرار نزوح المدنيين

دمشق ـ وكالات

اكد مسؤولون أكراد امس تواصل العدوان التركي على عفرين عبر قصف بالصواريخ استهدف حي الأشرفية في مدينة عفرين، التي لا تزال في منأى نسبيا من المواجهات، تسبب بإصابة 12 شخصاً بجروح.

ورغم نفي تركيا استهداف المدنيين في عمليتها العسكرية، تستقبل مستشفيات مدينة عفرين يومياً الضحايا من قتلى وجرحى، حسب المرصد. ومن جانبه تحدث المرصد السوري لحقوق الإنسان عن «معارك عنيفة بين الطرفين تتركز في منطقتي جنديرس وراجو، حيث تمكنت القوات التركية والفصائل من السيطرة على قرية شنكال الحدودية»، الواقعة شمال غرب عفرين. وأضاف المرصد أن القوات التركية استقدمت «تعزيزات عسكرية جديدة تضم مقاتلين وآليات إلى شنكال، في محاولة لتثبيت نقاط سيطرتها ودعم قواتها».

وتسبب القصف التركي منذ بدء الهجوم بمقتل 68 مدنياً على الأقل بينهم 21 طفلا، وفق حصيلة جديدة للمرصد. لكن تركيا تنفي أن تكون عملياتها تستهدف المدنيين، مؤكدة أنها تستهدف المواقع العسكرية للمقاتلين الأكراد. كما دفعت المعارك 15 ألف شخص للنزوح داخل منطقة عفرين، وفق ما أعلنت مسؤولة في الأمم المتحدة.