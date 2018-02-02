رسالة الجزائر.. .توالي الضربات العسكرية يفقد «القاعدة» 20 مقاتلا .. الجيش الجزائري يُدمّر مخابئ الإرهابيين قرب الحدود التونسية

تمكنت قوات الجيش الجزائري من تدمير 23 «كازمة» للإرهابيين خلال عملية عسكرية كبرى انطلقت من منطقة «وستيلي» بولاية باتنة وحتى جبال ولايات سوق أهراس وتبسة والطارف على التماس مع الحدود التونسية.

الجزائر ـ الشروق: طاهر ابراهيم

وكشف بيان لوزارة الدفاع الجزائرية وصلت نسخة منه للشروق، أن مفرزة للجيش الوطني الشعبي كشفت ودمرت 23 مخبأ للإرهابيين وأربع قنابل تقليدية الصنع، إضافة إلى كمية معتبرة من المواد الغذائية ومصادرة أسلحة ومعدات موجهة للاستعمال المتعدد.وأوضح المصدر أن «هذه العمليات المتواصلة لوحدات الجيش الوطني الشعبي، تهدف الى تضييق الخناق على هؤلاء المجرمين وقطع عنهم جميع مسببات البقاء أينما وُجدوا». وقبل ذلك بساعات، أعلِن أن وحدة عسكرية متخصصة بمكافحة الإرهاب، قد قضت على عنصرين خطيرين جدا من الجماعات الإرهابية، بجبال ولاية المدية المحيطة بالعاصمة الجزائر، وقد وصفهما بيانٌ مقتضبٌ لوزارة الدفاع الوطني بالخطيرين، مع الاشتباه في أنهما يشغلان وظائف قيادية بتنظيم «القاعدة» الذي ينشط بشمال أفريقيا والمغرب العربي وجنوب الصحراء.

وتابع البيان أن العملية «مكنت من ضبط مسدسين رشاشين من نوع كلاشنيكوف، وكمية من الذخيرة، ونظارة ميدان»، مُوضّحًا أنها تمّت خلال عملية تمشيط وتحريات للمنطقة الجبلية ببلدة «أولاد أهلال» ذات التضاريس الوعرة، وفي إطار مكافحة الإرهاب وإثر عملية بحث وتفتيش.

ولم يقدم المصدر تفاصيل دقيقة عن الحملة العسكرية التي دفعت إليها قيادة أركان الجيش الجزائري، لاحقًا تعزيزات مشددة وأخضعتها إلى مسحٍ شاملٍ بواسطة الطيران الحربي، وفق إفادات مصادر محلية ذكرت لـ»الشروق» أنّ تقارير استخباراتية رصدت تحركات مشبوهة لمقاتلي فرع «القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي»، قصد إعادة تنظيم سرايا وكتائب هذه المجموعات المسلحة.

وتُضاف هذه النتيجة إلى حصيلة إيجابية لوحدات الجيش الوطني الشعبي في مجال الحرب المستمرة على الإرهاب، خلال شهر جانفي المُنتهي، حيث تم القضاء على 13 إرهابيًّا واستسلام 5 مسلحين آخرين، مع تحييد 23 عنصرًا لدعم الجماعات الإجرامية بالمُؤن والمعلومات، بالإضافة إلى مصادرة بنادق وأسلحة رشاشة وذخيرة حربية معتبرة ومعدات للاتصال السلكي واللاسلكي وخرائط هامة. وبذلك يصل العدد الإجمالي للإرهابيين المقضي عليهم في ظرف شهر واحد، إلى 20 مسلحا خطيرا، فيما توعد قائد أركان الجيش الجزائري أحمد قايد صالح أمس، بدك معاقل الإرهاب حتى اجتثاثه بشكل نهائي من البلاد.