رسالة الجزائر.. .توالي الضربات العسكرية يفقد «القاعدة» 20 مقاتلا .. الجيش الجزائري يُدمّر مخابئ الإرهابيين قرب الحدود التونسية

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تمكنت قوات الجيش الجزائري من تدمير 23 «كازمة» للإرهابيين خلال عملية عسكرية كبرى انطلقت من منطقة «وستيلي» بولاية باتنة وحتى جبال ولايات سوق أهراس وتبسة والطارف على التماس مع الحدود التونسية.
الجزائر ـ الشروق: طاهر ابراهيم
وكشف بيان لوزارة الدفاع الجزائرية وصلت نسخة منه للشروق، أن مفرزة للجيش الوطني الشعبي كشفت ودمرت 23 مخبأ للإرهابيين وأربع قنابل تقليدية الصنع، إضافة إلى كمية معتبرة من المواد الغذائية ومصادرة أسلحة ومعدات موجهة للاستعمال المتعدد.وأوضح المصدر أن «هذه العمليات المتواصلة لوحدات الجيش الوطني الشعبي، تهدف الى تضييق الخناق على هؤلاء المجرمين وقطع عنهم جميع مسببات البقاء أينما وُجدوا». وقبل ذلك بساعات، أعلِن أن وحدة عسكرية متخصصة بمكافحة الإرهاب، قد قضت على عنصرين خطيرين جدا من الجماعات الإرهابية، بجبال ولاية المدية المحيطة بالعاصمة الجزائر، وقد وصفهما بيانٌ مقتضبٌ لوزارة الدفاع الوطني بالخطيرين، مع الاشتباه في أنهما يشغلان وظائف قيادية بتنظيم «القاعدة» الذي ينشط بشمال أفريقيا والمغرب العربي وجنوب الصحراء.
وتابع البيان أن العملية «مكنت من ضبط مسدسين رشاشين من نوع كلاشنيكوف، وكمية من الذخيرة، ونظارة ميدان»، مُوضّحًا أنها تمّت خلال عملية تمشيط وتحريات للمنطقة الجبلية ببلدة «أولاد أهلال» ذات التضاريس الوعرة، وفي إطار مكافحة الإرهاب وإثر عملية بحث وتفتيش.
ولم يقدم المصدر تفاصيل دقيقة عن الحملة العسكرية التي دفعت إليها قيادة أركان الجيش الجزائري، لاحقًا تعزيزات مشددة وأخضعتها إلى مسحٍ شاملٍ بواسطة الطيران الحربي، وفق إفادات مصادر محلية ذكرت لـ»الشروق» أنّ تقارير استخباراتية رصدت تحركات مشبوهة لمقاتلي فرع «القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي»، قصد إعادة تنظيم سرايا وكتائب هذه المجموعات المسلحة.
وتُضاف هذه النتيجة إلى حصيلة إيجابية لوحدات الجيش الوطني الشعبي في مجال الحرب المستمرة على الإرهاب، خلال شهر جانفي المُنتهي، حيث تم القضاء على 13 إرهابيًّا واستسلام 5 مسلحين آخرين، مع تحييد 23 عنصرًا لدعم الجماعات الإجرامية بالمُؤن والمعلومات، بالإضافة إلى مصادرة بنادق وأسلحة رشاشة وذخيرة حربية معتبرة ومعدات للاتصال السلكي واللاسلكي وخرائط هامة. وبذلك يصل العدد الإجمالي للإرهابيين المقضي عليهم في ظرف شهر واحد، إلى 20 مسلحا خطيرا، فيما توعد قائد أركان الجيش الجزائري أحمد قايد صالح أمس، بدك معاقل الإرهاب حتى اجتثاثه بشكل نهائي من البلاد.
تمكنت قوات الجيش الجزائري من تدمير 23 «كازمة» للإرهابيين خلال عملية عسكرية كبرى انطلقت من منطقة «وستيلي» بولاية باتنة وحتى جبال ولايات سوق أهراس وتبسة والطارف على التماس مع الحدود التونسية.
الجزائر ـ الشروق: طاهر ابراهيم
وكشف بيان لوزارة الدفاع الجزائرية وصلت نسخة منه للشروق، أن مفرزة للجيش الوطني الشعبي كشفت ودمرت 23 مخبأ للإرهابيين وأربع قنابل تقليدية الصنع، إضافة إلى كمية معتبرة من المواد الغذائية ومصادرة أسلحة ومعدات موجهة للاستعمال المتعدد.وأوضح المصدر أن «هذه العمليات المتواصلة لوحدات الجيش الوطني الشعبي، تهدف الى تضييق الخناق على هؤلاء المجرمين وقطع عنهم جميع مسببات البقاء أينما وُجدوا». وقبل ذلك بساعات، أعلِن أن وحدة عسكرية متخصصة بمكافحة الإرهاب، قد قضت على عنصرين خطيرين جدا من الجماعات الإرهابية، بجبال ولاية المدية المحيطة بالعاصمة الجزائر، وقد وصفهما بيانٌ مقتضبٌ لوزارة الدفاع الوطني بالخطيرين، مع الاشتباه في أنهما يشغلان وظائف قيادية بتنظيم «القاعدة» الذي ينشط بشمال أفريقيا والمغرب العربي وجنوب الصحراء.
وتابع البيان أن العملية «مكنت من ضبط مسدسين رشاشين من نوع كلاشنيكوف، وكمية من الذخيرة، ونظارة ميدان»، مُوضّحًا أنها تمّت خلال عملية تمشيط وتحريات للمنطقة الجبلية ببلدة «أولاد أهلال» ذات التضاريس الوعرة، وفي إطار مكافحة الإرهاب وإثر عملية بحث وتفتيش.
ولم يقدم المصدر تفاصيل دقيقة عن الحملة العسكرية التي دفعت إليها قيادة أركان الجيش الجزائري، لاحقًا تعزيزات مشددة وأخضعتها إلى مسحٍ شاملٍ بواسطة الطيران الحربي، وفق إفادات مصادر محلية ذكرت لـ»الشروق» أنّ تقارير استخباراتية رصدت تحركات مشبوهة لمقاتلي فرع «القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي»، قصد إعادة تنظيم سرايا وكتائب هذه المجموعات المسلحة.
وتُضاف هذه النتيجة إلى حصيلة إيجابية لوحدات الجيش الوطني الشعبي في مجال الحرب المستمرة على الإرهاب، خلال شهر جانفي المُنتهي، حيث تم القضاء على 13 إرهابيًّا واستسلام 5 مسلحين آخرين، مع تحييد 23 عنصرًا لدعم الجماعات الإجرامية بالمُؤن والمعلومات، بالإضافة إلى مصادرة بنادق وأسلحة رشاشة وذخيرة حربية معتبرة ومعدات للاتصال السلكي واللاسلكي وخرائط هامة. وبذلك يصل العدد الإجمالي للإرهابيين المقضي عليهم في ظرف شهر واحد، إلى 20 مسلحا خطيرا، فيما توعد قائد أركان الجيش الجزائري أحمد قايد صالح أمس، بدك معاقل الإرهاب حتى اجتثاثه بشكل نهائي من البلاد.
-
21:40ما الذي حمى الجزائر وتونس من الحالة الليبية؟...سيفر تونس في موسكو يجيب
02 فيفري 2018
-
21:28من أجل الإقتصاد في الماء: إسناد منح وقروض لبناء "المواجل"
02 فيفري 2018
-
21:03انتهاء موسم ايمن التومي مع مونبلييه
02 فيفري 2018
-
20:49بالفيديو: إليسا تتعرض للإغماء اثناء غنائها في حفل بدبي
02 فيفري 2018
-
20:32وزير الصحة يلتقي اعضاء المكتب التنفيذي لمنظمة الأطباء الشبان
02 فيفري 2018
-
20:17رئيس الفيفا: قمنا بتعديلات لتحقيق مزيد من الشفافية لتطوير كرة القدم بافريقيا
02 فيفري 2018
-
20:01بالفيديو: ردة فعل والد 3 فتيات تجاه طبيب أمريكي تحرش بهن
02 فيفري 2018
-
19:46بعد تمرد رياض محرز: مدرب لستر سيتي يوضح ويرد
02 فيفري 2018
-
19:31بسبب "الترفاس": قرار بغلق الحديقة الوطنية سيدي التوي ببنقردان
02 فيفري 2018
-
19:13وزير الشؤون الاجتماعية يزور حمادي العقربي
02 فيفري 2018
-
19:00غرق 90 مهاجرا قرب السواحل الليبية
02 فيفري 2018
-
18:44بدء تجارب لقاح السرطان على البشر
02 فيفري 2018
-
18:29إطلاق سراح اثنين من أعضاء مكتب اتحاد الشهادات المعطلين عن العمل بتوزر
02 فيفري 2018
-
18:18الدّولة تسترجع عقارا دوليا بولاية أريانة بصفة رضائية
02 فيفري 2018
-
18:08جمعية القضاة تساند النقابة الوطنية للصحفيين
02 فيفري 2018
-
-
17:43تطور مداخيل جامعة كرة القدم من 2012 الى 2017 بنسبة هامة بلغت اكثر من 86 بالمائة
02 فيفري 2018
-
17:28السجن المؤبد لمنفذ عملية دهس مسلمين أمام مسجد في لندن
02 فيفري 2018
-
17:14يوسف المساكني يقود الدحيل لاكتساح الأهلي
02 فيفري 2018
-
17:01اتحاد للشغل بقابس يلوّح بالتصعيد في صورة تواصل الفراغ الإداري بالجهة
02 فيفري 2018