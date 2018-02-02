سوسة .. غلق 34 فضاء تربويا «فوضويا»

أكدت سعيدة حقي رئيسة الغرفة الجهوية لرياض الأطفال والمحاضن بسوسة أن اللجنة الجهوية لمتابعة ومراقبة الفضاءات الفوضوية تقوم كل أسبوع تقريبا بزيارات للمحاضن في المعتمديات والأرياف حيث نفذت 91 زيارة شملت أغلب المعتمديات تم على إثرها إصدار 34 قرار إيقاف نشاط فضاءات تستقطب الأطفال دون وجه قانوني (منازل ومحلات) لا تتوفر فيها الشروط القانونية اللازمة. كما تولت اللجنة زيارة عدد من الفضاءات التي تم فيها إصدار قرارات إيقاف السنة الفارطة والاطلاع على التزامها بتطبيق القانون حيث تبين أن منها ما تم غلقها نهائيا ومنها ما تم تسوية وضعيتها.

مكرم السعيدي