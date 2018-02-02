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يوم الجمعة 02 فيفري 2018
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سوسة .. غلق 34 فضاء تربويا «فوضويا»
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القضائي
سوسة .. غلق 34 فضاء تربويا «فوضويا»
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 02 فيفري 2018

أكدت سعيدة حقي رئيسة الغرفة الجهوية لرياض الأطفال والمحاضن بسوسة أن اللجنة الجهوية لمتابعة ومراقبة الفضاءات الفوضوية تقوم كل أسبوع تقريبا بزيارات للمحاضن في المعتمديات والأرياف حيث نفذت 91 زيارة شملت أغلب المعتمديات تم على إثرها إصدار 34 قرار إيقاف نشاط فضاءات تستقطب الأطفال دون وجه قانوني (منازل ومحلات) لا تتوفر فيها الشروط القانونية اللازمة. كما تولت اللجنة زيارة عدد من الفضاءات التي تم فيها إصدار قرارات إيقاف السنة الفارطة والاطلاع على التزامها بتطبيق القانون حيث تبين أن منها ما تم غلقها نهائيا ومنها ما تم تسوية وضعيتها.

مكرم السعيدي
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القضائي
سوسة .. غلق 34 فضاء تربويا «فوضويا»
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 02 فيفري 2018

أكدت سعيدة حقي رئيسة الغرفة الجهوية لرياض الأطفال والمحاضن بسوسة أن اللجنة الجهوية لمتابعة ومراقبة الفضاءات الفوضوية تقوم كل أسبوع تقريبا بزيارات للمحاضن في المعتمديات والأرياف حيث نفذت 91 زيارة شملت أغلب المعتمديات تم على إثرها إصدار 34 قرار إيقاف نشاط فضاءات تستقطب الأطفال دون وجه قانوني (منازل ومحلات) لا تتوفر فيها الشروط القانونية اللازمة. كما تولت اللجنة زيارة عدد من الفضاءات التي تم فيها إصدار قرارات إيقاف السنة الفارطة والاطلاع على التزامها بتطبيق القانون حيث تبين أن منها ما تم غلقها نهائيا ومنها ما تم تسوية وضعيتها.

مكرم السعيدي
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سيدي بوزيد .. تهديدات بالقتل لمعتمد منزل بوزيان
02 فيفري 2018 السّاعة 21:00
اكد امس معتمد منزل بوزيان انيس بن عمر في تصريح لـ«الشروق» انه تلقى تهديدات بالقتل بواسطة رسالة وجدها على...
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عين دراهم ... وفاة امرأة وإحالة الثانية على الانعاش
02 فيفري 2018 السّاعة 21:00
استفاقت منطقة أولاد خميسة المتاخمة للحدود التونسية
المزيد >>
تطاوين ..عضو بالاتحاد الجهوي للمرأة تتعرض إلى اعتداء جسدي..
02 فيفري 2018 السّاعة 21:00
تعرضت، امس الاربعاء، عضو بالاتحاد الجهوي للمراة بتطاوين والناشطة بالمجمتع المدني فاطمة التائب الى...
المزيد >>
نابل .. مطاردة سيارة تحمل سجائر مهربة
02 فيفري 2018 السّاعة 21:00
قامت دورية تابعة للحرس الديواني بنابل مساء الاربعاء بمطاردة
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
عبد الحميد الرياحي
فهم مشترك... فرص متكافئة
بكل المقاييس كانت زيارة الرئيس الفرنسي الى بلادنا فرصة لتعميق الفهم المتبادل سعيا لوضع تصور مشترك لعلاقات ثنائية تخرج عن القوالب العادية المألوفة وتؤسس في العمق لعلاقات...
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