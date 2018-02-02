بإيجــــــــاز

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19:46بعد تمرد رياض محرز: مدرب لستر سيتي يوضح ويرد
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18:29إطلاق سراح اثنين من أعضاء مكتب اتحاد الشهادات المعطلين عن العمل بتوزر
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18:08جمعية القضاة تساند النقابة الوطنية للصحفيين
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مقتل «داعشي» روسي
أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي،امس الخميس، أن عناصره قتلوا متشددا من تنظيم داعش في مدينة نيجني نوفغورود كان يخطط لتنفيذ اعتداء خلال الانتخابات الرئاسية المقررة الشهر القادم.
عملية أوروبية في المتوسط
اطلقت وكالة حدودية أوروبية عملية جديدة خاصة بالبحر المتوسط تركز على كشف التهديدات الإرهابية.وقالت وكالة فرونتكس إن العملية «ثيميس» بدأت امس الخميس في وسط البحر المتوسط.
تهديد للقواعد الامريكية
كشف تقرير لوزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن التغير المناخي يهدد ما يقرب من نصف القواعد العسكرية للولايات المتحدة في العالم، وفق ما ذكرت صحيفة «غارديان» البريطانية.
تزايد العنصرية في فرنسا
أظهرت إحصاءات رسمية نشرتها وزارة الداخلية الفرنسية أن البلاد شهدت في 2017 تراجعا في الاعمال العنصرية بصورة عامة لكن الهجمات ضد اليهود والمسلمين سجلت بالمقابل تزايدا.
الهدوء يعود لعدن
أعلنت قيادة التحالف العربي، الذي تقوده السعودية في اليمن،امس الخميس، أن الأطراف اليمنية في عدن التزمت ببيان التحالف، مؤكدة أن «الهدوء عاد إلى المدينة».
أنقرة غاضبة من باريس
انتقدت تركيا تحذير الرئيس الفرنسي من غزو جيب كردي في سوريا، واصفة تصريحات الرئيس ماكرون بالإهانة.
اعتقال دواعش في المغرب
أعلنت وزارة الداخلية المغربية امس الخميس عن اعتقال 7 أشخاص يشتبه في انتمائهم لتنظيم داعش كانوا يخططون لشن هجمات.
أبو الغيط يندد
قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط،امس الخميس، إن تقليص الدعم المالي الأمريكي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» يعتبر تهديدا للاجئين الفلسطينيين وللدول المضيفة لهم.
مقتل «داعشي» روسي
أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي،امس الخميس، أن عناصره قتلوا متشددا من تنظيم داعش في مدينة نيجني نوفغورود كان يخطط لتنفيذ اعتداء خلال الانتخابات الرئاسية المقررة الشهر القادم.
عملية أوروبية في المتوسط
اطلقت وكالة حدودية أوروبية عملية جديدة خاصة بالبحر المتوسط تركز على كشف التهديدات الإرهابية.وقالت وكالة فرونتكس إن العملية «ثيميس» بدأت امس الخميس في وسط البحر المتوسط.
تهديد للقواعد الامريكية
كشف تقرير لوزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن التغير المناخي يهدد ما يقرب من نصف القواعد العسكرية للولايات المتحدة في العالم، وفق ما ذكرت صحيفة «غارديان» البريطانية.
تزايد العنصرية في فرنسا
أظهرت إحصاءات رسمية نشرتها وزارة الداخلية الفرنسية أن البلاد شهدت في 2017 تراجعا في الاعمال العنصرية بصورة عامة لكن الهجمات ضد اليهود والمسلمين سجلت بالمقابل تزايدا.
الهدوء يعود لعدن
أعلنت قيادة التحالف العربي، الذي تقوده السعودية في اليمن،امس الخميس، أن الأطراف اليمنية في عدن التزمت ببيان التحالف، مؤكدة أن «الهدوء عاد إلى المدينة».
أنقرة غاضبة من باريس
انتقدت تركيا تحذير الرئيس الفرنسي من غزو جيب كردي في سوريا، واصفة تصريحات الرئيس ماكرون بالإهانة.
اعتقال دواعش في المغرب
أعلنت وزارة الداخلية المغربية امس الخميس عن اعتقال 7 أشخاص يشتبه في انتمائهم لتنظيم داعش كانوا يخططون لشن هجمات.
أبو الغيط يندد
قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط،امس الخميس، إن تقليص الدعم المالي الأمريكي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» يعتبر تهديدا للاجئين الفلسطينيين وللدول المضيفة لهم.
-
21:40ما الذي حمى الجزائر وتونس من الحالة الليبية؟...سيفر تونس في موسكو يجيب
02 فيفري 2018
-
21:28من أجل الإقتصاد في الماء: إسناد منح وقروض لبناء "المواجل"
02 فيفري 2018
-
21:03انتهاء موسم ايمن التومي مع مونبلييه
02 فيفري 2018
-
20:49بالفيديو: إليسا تتعرض للإغماء اثناء غنائها في حفل بدبي
02 فيفري 2018
-
20:32وزير الصحة يلتقي اعضاء المكتب التنفيذي لمنظمة الأطباء الشبان
02 فيفري 2018
-
20:17رئيس الفيفا: قمنا بتعديلات لتحقيق مزيد من الشفافية لتطوير كرة القدم بافريقيا
02 فيفري 2018
-
20:01بالفيديو: ردة فعل والد 3 فتيات تجاه طبيب أمريكي تحرش بهن
02 فيفري 2018
-
19:46بعد تمرد رياض محرز: مدرب لستر سيتي يوضح ويرد
02 فيفري 2018
-
19:31بسبب "الترفاس": قرار بغلق الحديقة الوطنية سيدي التوي ببنقردان
02 فيفري 2018
-
19:13وزير الشؤون الاجتماعية يزور حمادي العقربي
02 فيفري 2018
-
19:00غرق 90 مهاجرا قرب السواحل الليبية
02 فيفري 2018
-
18:44بدء تجارب لقاح السرطان على البشر
02 فيفري 2018
-
18:29إطلاق سراح اثنين من أعضاء مكتب اتحاد الشهادات المعطلين عن العمل بتوزر
02 فيفري 2018
-
18:18الدّولة تسترجع عقارا دوليا بولاية أريانة بصفة رضائية
02 فيفري 2018
-
18:08جمعية القضاة تساند النقابة الوطنية للصحفيين
02 فيفري 2018
-
-
17:43تطور مداخيل جامعة كرة القدم من 2012 الى 2017 بنسبة هامة بلغت اكثر من 86 بالمائة
02 فيفري 2018
-
17:28السجن المؤبد لمنفذ عملية دهس مسلمين أمام مسجد في لندن
02 فيفري 2018
-
17:14يوسف المساكني يقود الدحيل لاكتساح الأهلي
02 فيفري 2018
-
17:01اتحاد للشغل بقابس يلوّح بالتصعيد في صورة تواصل الفراغ الإداري بالجهة
02 فيفري 2018