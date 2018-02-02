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يوم الجمعة 02 فيفري 2018
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العالمية
بإيجــــــــاز
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 02 فيفري 2018

مقتل «داعشي» روسي
أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي،امس الخميس، أن عناصره قتلوا متشددا من تنظيم داعش في مدينة نيجني نوفغورود كان يخطط لتنفيذ اعتداء خلال الانتخابات الرئاسية المقررة الشهر القادم.
عملية أوروبية في المتوسط
اطلقت وكالة حدودية أوروبية عملية جديدة خاصة بالبحر المتوسط تركز على كشف التهديدات الإرهابية.وقالت وكالة فرونتكس إن العملية «ثيميس» بدأت امس الخميس في وسط البحر المتوسط.
تهديد للقواعد الامريكية
كشف تقرير لوزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن التغير المناخي يهدد ما يقرب من نصف القواعد العسكرية للولايات المتحدة في العالم، وفق ما ذكرت صحيفة «غارديان» البريطانية.
تزايد العنصرية في فرنسا
أظهرت إحصاءات رسمية نشرتها وزارة الداخلية الفرنسية أن البلاد شهدت في 2017 تراجعا في الاعمال العنصرية بصورة عامة لكن الهجمات ضد اليهود والمسلمين سجلت بالمقابل تزايدا.
الهدوء يعود لعدن
أعلنت قيادة التحالف العربي، الذي تقوده السعودية في اليمن،امس الخميس، أن الأطراف اليمنية في عدن التزمت ببيان التحالف، مؤكدة أن «الهدوء عاد إلى المدينة».
أنقرة غاضبة من باريس
انتقدت تركيا تحذير الرئيس الفرنسي من غزو جيب كردي في سوريا، واصفة تصريحات الرئيس ماكرون بالإهانة.
اعتقال دواعش في المغرب
أعلنت وزارة الداخلية المغربية امس الخميس عن اعتقال 7 أشخاص يشتبه في انتمائهم لتنظيم داعش كانوا يخططون لشن هجمات.
أبو الغيط يندد
قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط،امس الخميس، إن تقليص الدعم المالي الأمريكي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» يعتبر تهديدا للاجئين الفلسطينيين وللدول المضيفة لهم.

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02 فيفري 2018 السّاعة 21:00
مقتل «داعشي» روسي
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
العالمية
بإيجــــــــاز
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 02 فيفري 2018

مقتل «داعشي» روسي
أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي،امس الخميس، أن عناصره قتلوا متشددا من تنظيم داعش في مدينة نيجني نوفغورود كان يخطط لتنفيذ اعتداء خلال الانتخابات الرئاسية المقررة الشهر القادم.
عملية أوروبية في المتوسط
اطلقت وكالة حدودية أوروبية عملية جديدة خاصة بالبحر المتوسط تركز على كشف التهديدات الإرهابية.وقالت وكالة فرونتكس إن العملية «ثيميس» بدأت امس الخميس في وسط البحر المتوسط.
تهديد للقواعد الامريكية
كشف تقرير لوزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن التغير المناخي يهدد ما يقرب من نصف القواعد العسكرية للولايات المتحدة في العالم، وفق ما ذكرت صحيفة «غارديان» البريطانية.
تزايد العنصرية في فرنسا
أظهرت إحصاءات رسمية نشرتها وزارة الداخلية الفرنسية أن البلاد شهدت في 2017 تراجعا في الاعمال العنصرية بصورة عامة لكن الهجمات ضد اليهود والمسلمين سجلت بالمقابل تزايدا.
الهدوء يعود لعدن
أعلنت قيادة التحالف العربي، الذي تقوده السعودية في اليمن،امس الخميس، أن الأطراف اليمنية في عدن التزمت ببيان التحالف، مؤكدة أن «الهدوء عاد إلى المدينة».
أنقرة غاضبة من باريس
انتقدت تركيا تحذير الرئيس الفرنسي من غزو جيب كردي في سوريا، واصفة تصريحات الرئيس ماكرون بالإهانة.
اعتقال دواعش في المغرب
أعلنت وزارة الداخلية المغربية امس الخميس عن اعتقال 7 أشخاص يشتبه في انتمائهم لتنظيم داعش كانوا يخططون لشن هجمات.
أبو الغيط يندد
قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط،امس الخميس، إن تقليص الدعم المالي الأمريكي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» يعتبر تهديدا للاجئين الفلسطينيين وللدول المضيفة لهم.

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ما الذي حمى الجزائر وتونس من الحالة الليبية؟...سيفر تونس في موسكو يجيب
02 فيفري 2018 السّاعة 21:40
عن هذا السؤال يجيب سفير تونس لدى موسكو، محمد علي الشيحي، لصحيفة "كوريير" للصناعات العسكرية، في مقال عنوانه...
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حـــــــدث اليــــــــوم.. الصهاينة ينوون الاستيلاء على النفط والغاز اللبناني.. ليبرمــان يهــدّد...
02 فيفري 2018 السّاعة 21:00
هدد وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، باجتياح لبنان بريا كما هدد بإدخال كل سكان بيروت إلى...
المزيد >>
مستخدما لهجة حادة ضد الصهاينة .. .تقرير أوروبــي يحــذر من تدهــور الوضــع في القــدس
02 فيفري 2018 السّاعة 21:00
كشفت صحيفة «لوموند» عن تقرير سري أوروبي يعتزم ممثلو البعثات المحلية في الاتحاد الأوروبي تقديمه إلى بروكسيل....
المزيد >>
بإيجــــــــاز
02 فيفري 2018 السّاعة 21:00
مقتل «داعشي» روسي
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المزيد من الأخبار...
عبد الحميد الرياحي
فهم مشترك... فرص متكافئة
بكل المقاييس كانت زيارة الرئيس الفرنسي الى بلادنا فرصة لتعميق الفهم المتبادل سعيا لوضع تصور مشترك لعلاقات ثنائية تخرج عن القوالب العادية المألوفة وتؤسس في العمق لعلاقات...
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