مستخدما لهجة حادة ضد الصهاينة .. .تقرير أوروبــي يحــذر من تدهــور الوضــع في القــدس

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بروكسيل ـ (وكالات)
كشفت صحيفة «لوموند» عن تقرير سري أوروبي يعتزم ممثلو البعثات المحلية في الاتحاد الأوروبي تقديمه إلى بروكسيل. ويعتمد التقرير لهجة حادة تجاه الصهاينة بالرغم من وجود انقسام حول مدى صرامة الموقف الذي يجب اتخاذه تجاه الكيان الصهيوني.
ويعرض التقرير بالأرقام لسجل رهيب من السياسة الصهيونية القديمة في التهميش الاقتصادي والسياسي والاجتماعي للفلسطينيين في القدس.
بحسب التقرير فإن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترومب الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان كان بمثابة تحول رئيسي في السياسة الأمريكية. وتضمن التقرير عديد التوصيات اهمها انه على كل مبادرة إقليمية أو دولية أن تتضمن اعترافاً صريحاً بالقدس عاصمة للدولتين، وبالتالي من الضروي عدم حصول أي نقل للبعثات الدبلوماسية و من أجل حماية الهوية الجامعة للمدينة يجب رفض كل المشاريع السياحية ومشاريع الآثار في القدس الشرقية التي تقدمها إسرائيل خلال المؤتمرات الدولية أو في الاجتماعات الثنائية كما يجب دعم الناشطين المدافعين عن حقوق الإنسان في القدس الشرقية من أجل حمايتهم.
وفي هذا السياق يتحدث التقرير عن الاستخدام المفرط للقوة من قبل شرطة الاحتلال من خلال استخدام الرصاص المطاطي خلال التظاهرات، وصولاً إلى استهداف وقتل فلسطينيين ارتكبوا هجمات، في حين لم يكونوا يشكلون أي تهديد. أما في ما يتعلق بالمستوطنات، فيطالب التقرير بالتعامل بيقظة وشدة في الوقت الذي تواصلت فيه الخطط لبناء 3000 بناء استيطاني في 2017، مشيراً إلى أن 217 ألف يهودي إسرائيلي يقطنون اليوم في القدس الشرقية في 11 مستوطنة تهدد الاستمرارية الجغرافية للضفة الغربية.
كما دعا التقرير الاتحاد الأوروبي إلى اعتماد آلية أكثر فعالية من أجل ضمان عدم استفادة منتجات المستوطنات من الامتيازات في إطار اتفاق الشراكة الأوروبي الإسرائيلي، مؤكدين على ضرورة التزام كل دولة عضو في الاتحاد بقرار وسم منتجات المستوطنات الصادر في أواخر 2015.
ودعا التقرير أيضاً دول الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات ضد المستوطنين الذين يمارسون العنف من خلال حظر دخولهم إليها. كما أكد على ضرورة معارضة كل المبادرات التشريعية في الكنيست التي تهدف إلى تغيير حدود المدينة من جانب أحادي.
بروكسيل ـ (وكالات)
كشفت صحيفة «لوموند» عن تقرير سري أوروبي يعتزم ممثلو البعثات المحلية في الاتحاد الأوروبي تقديمه إلى بروكسيل. ويعتمد التقرير لهجة حادة تجاه الصهاينة بالرغم من وجود انقسام حول مدى صرامة الموقف الذي يجب اتخاذه تجاه الكيان الصهيوني.
ويعرض التقرير بالأرقام لسجل رهيب من السياسة الصهيونية القديمة في التهميش الاقتصادي والسياسي والاجتماعي للفلسطينيين في القدس.
بحسب التقرير فإن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترومب الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان كان بمثابة تحول رئيسي في السياسة الأمريكية. وتضمن التقرير عديد التوصيات اهمها انه على كل مبادرة إقليمية أو دولية أن تتضمن اعترافاً صريحاً بالقدس عاصمة للدولتين، وبالتالي من الضروي عدم حصول أي نقل للبعثات الدبلوماسية و من أجل حماية الهوية الجامعة للمدينة يجب رفض كل المشاريع السياحية ومشاريع الآثار في القدس الشرقية التي تقدمها إسرائيل خلال المؤتمرات الدولية أو في الاجتماعات الثنائية كما يجب دعم الناشطين المدافعين عن حقوق الإنسان في القدس الشرقية من أجل حمايتهم.
وفي هذا السياق يتحدث التقرير عن الاستخدام المفرط للقوة من قبل شرطة الاحتلال من خلال استخدام الرصاص المطاطي خلال التظاهرات، وصولاً إلى استهداف وقتل فلسطينيين ارتكبوا هجمات، في حين لم يكونوا يشكلون أي تهديد. أما في ما يتعلق بالمستوطنات، فيطالب التقرير بالتعامل بيقظة وشدة في الوقت الذي تواصلت فيه الخطط لبناء 3000 بناء استيطاني في 2017، مشيراً إلى أن 217 ألف يهودي إسرائيلي يقطنون اليوم في القدس الشرقية في 11 مستوطنة تهدد الاستمرارية الجغرافية للضفة الغربية.
كما دعا التقرير الاتحاد الأوروبي إلى اعتماد آلية أكثر فعالية من أجل ضمان عدم استفادة منتجات المستوطنات من الامتيازات في إطار اتفاق الشراكة الأوروبي الإسرائيلي، مؤكدين على ضرورة التزام كل دولة عضو في الاتحاد بقرار وسم منتجات المستوطنات الصادر في أواخر 2015.
ودعا التقرير أيضاً دول الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات ضد المستوطنين الذين يمارسون العنف من خلال حظر دخولهم إليها. كما أكد على ضرورة معارضة كل المبادرات التشريعية في الكنيست التي تهدف إلى تغيير حدود المدينة من جانب أحادي.
-
21:40ما الذي حمى الجزائر وتونس من الحالة الليبية؟...سيفر تونس في موسكو يجيب
02 فيفري 2018
-
21:28من أجل الإقتصاد في الماء: إسناد منح وقروض لبناء "المواجل"
02 فيفري 2018
-
21:03انتهاء موسم ايمن التومي مع مونبلييه
02 فيفري 2018
-
20:49بالفيديو: إليسا تتعرض للإغماء اثناء غنائها في حفل بدبي
02 فيفري 2018
-
20:32وزير الصحة يلتقي اعضاء المكتب التنفيذي لمنظمة الأطباء الشبان
02 فيفري 2018
-
20:17رئيس الفيفا: قمنا بتعديلات لتحقيق مزيد من الشفافية لتطوير كرة القدم بافريقيا
02 فيفري 2018
-
20:01بالفيديو: ردة فعل والد 3 فتيات تجاه طبيب أمريكي تحرش بهن
02 فيفري 2018
-
19:46بعد تمرد رياض محرز: مدرب لستر سيتي يوضح ويرد
02 فيفري 2018
-
19:31بسبب "الترفاس": قرار بغلق الحديقة الوطنية سيدي التوي ببنقردان
02 فيفري 2018
-
19:13وزير الشؤون الاجتماعية يزور حمادي العقربي
02 فيفري 2018
-
19:00غرق 90 مهاجرا قرب السواحل الليبية
02 فيفري 2018
-
18:44بدء تجارب لقاح السرطان على البشر
02 فيفري 2018
-
18:29إطلاق سراح اثنين من أعضاء مكتب اتحاد الشهادات المعطلين عن العمل بتوزر
02 فيفري 2018
-
18:18الدّولة تسترجع عقارا دوليا بولاية أريانة بصفة رضائية
02 فيفري 2018
-
18:08جمعية القضاة تساند النقابة الوطنية للصحفيين
02 فيفري 2018
-
-
17:43تطور مداخيل جامعة كرة القدم من 2012 الى 2017 بنسبة هامة بلغت اكثر من 86 بالمائة
02 فيفري 2018
-
17:28السجن المؤبد لمنفذ عملية دهس مسلمين أمام مسجد في لندن
02 فيفري 2018
-
17:14يوسف المساكني يقود الدحيل لاكتساح الأهلي
02 فيفري 2018
-
17:01اتحاد للشغل بقابس يلوّح بالتصعيد في صورة تواصل الفراغ الإداري بالجهة
02 فيفري 2018