حـــــــدث اليــــــــوم.. الصهاينة ينوون الاستيلاء على النفط والغاز اللبناني.. ليبرمــان يهــدّد باجتيــاح لبنــان

هدد وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، باجتياح لبنان بريا كما هدد بإدخال كل سكان بيروت إلى الملاجئ، وذلك بعد ان ادعى ملكية احد حقول الغاز اللبنانية للكيان الصهيوني مشعلا حربا كلامية حول ذلك.

القدس المحتلة ـ (وكالات)

وقال وزير دفاع الاحتلال إن تصاعد التوترات على طول الحدود الشمالية قد يؤدي إلى نزاع ستنظر فيه تل أبيب إلى نشر جنود على الأرض.

وعلق ليبرمان على احتمال اندلاع نزاع مع لبنان قائلا: «الجنود الصهاينة قد يضطرون إلى العمل في عمق الأراضي اللبنانية والمناورة على الأرض».

وتعتبر تصريحات ليبرمان هي الأحدث في سلسلة من التحذيرات من كبار المسؤولين الصهاينة من محاولات حزب الله الحصول على صواريخ دقيقة مصنوعة في لبنان.

وبين ليبرمان أن المناورة ليست هدفا في حد ذاتها، ولكن إذا اقتضى الأمر فإن الهدف هو إنهاء الحرب بأسرع ما يمكن وبشكل حاسم.

وأضاف: «ما رأيناه في كل المواجهات في الشرق الأوسط هو أنه دون جنود على الأرض فإن ذلك لا ينتهي».

واكد أن ذلك يتطلب جهدا كبيرا وتكبد خسائر أيضا، مشيرا إلى أن كل الخيارات مفتوحة، ويجب الاستعداد للاجتياح البري حتى لو لم يتم ذلك فعلا. وأشار ليبرمان إلى أن السلطات الإسرائيلية ستفعل كل شيء من أجل التوجه بأقوى قوة ممكنة، مضيفا أنه يجب عدم التردد والتقدم إلى الأمام بأسرع ما يمكن.

وأكد الوزير الإسرائيلي أن الوضع سيتغير ولن يكون مماثلا لما حصل في الحرب الثانية على لبنان حيث كان سكان بيروت على البحر وسكان تل أبيب في الملاجئ، مشددا على أنه إذا دخل السكان في إسرائيل إلى الملاجئ، فإنه في الحرب القادمة ستكون كل بيروت في الملاجئ ويجب أن يكون ذلك واضحا للطرف الثاني.

من جهة اخرى وصف ليبرمان إعلان لبنان مناقصة بشأن بلوك الغاز رقم 9 بـ»تحد سافر وتصرف استفزازي يخالف جميع القواعد والبروتوكولات»، داعيا إلى عدم تقديم عروض.

واعتبر ليبرمان، خلال مؤتمر حول الأمن عقد اول امس، أن بلوك رقم 9 الخاص بالغاز البحري في المتوسط والواقع على الحدود بين البلدين تعود ملكيته لإسرائيل وليس لبنان «بكل المقاييس».

ورد الرئيس اللبناني ميشال عون على تصريح وزير دفاع الاحتلال أفيغدور ليبرمان حول بلوك رقم 9 للغاز في المتوسط مؤكدا أنه تهديد للبنان وحقه في ممارسة سيادته على مياهه الإقليمية.

وقال عون خلال اجتماع عقده مع وفد الرابطة المارونية اول امس في قصر بعبدا: «نبذل جهدا في سبيل تحصين الموقف اللبناني في مواجهة التحديات على أنواعها، وآخرها ما قاله الوزير الصهيوني عن البلوك رقم 9 في المياه الإقليمية اللبنانية، ومثل هذا الكلام يشكل تهديدا مباشرا للبنان ولحقه في ممارسة سيادته الوطنية على مياهه الإقليمية، ويضاف هذا إلى سلسلة التهديدات والانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للقرار 1701 في الجنوب».

ودعا عون عقب لقائه عددا من المسؤولين اللبنانيين للتنبه إلى ما يحيكه «العدو الصهيوني ضد لبنان، لا سيما وأن ثمة من يعمل في الداخل والخارج على توفير مناخات تتناغم مع التهديدات الصهيونية بالاعتداء على لبنان وحقه في استثمار ثروته النفطية والغازية وذلك بذرائع مختلفة».

بدوره اعتبر «حزب الله» تصريحات وزير الدفاع الصهيوني أفيغدور ليبرمان حول بلوك 9 للغاز «تعبيرا جديدا عن الأطماع الصهيونية في ثروات لبنان». وقال حزب الله في بيان له، اول امس: «إننا إذ نعبر عن تأييدنا لمواقف الرؤساء الثلاثة وبقية المسؤولين اللبنانيين ضد هذا العدوان الجديد، نجدد تأكيدنا على موقفنا الثابت والصريح في التصدي الحازم لأي اعتداء على حقوقنا النفطية والغازية، والدفاع عن منشآت لبنان وحماية ثرواته».

ماهو «البلوك 9»؟

ـ يعود تاريخ «البلوك 9» إلى العام 2009 حين اكتشفت الشركة الأمريكية «نوبل للطاقة» كمية من احتياطي النفط والغاز في الحوض الشرقي من البحر الأبيض المتوسط، تبلغ مساحته 83 ألف كم مربع، وهي تترامى في منطقة المياه الإقليمية لكل من سوريا ولبنان وقبرص وإسرائيل.

ـ يبلغ مجمل مساحة المياه الإقليمية اللبنانية حوالي 22 ألف كم مربع، فيما تبلغ المساحة المتنازع عليها مع إسرائيل 854 كم مربع. وتم تقسيم المساحة المتنازع عليها إلى عشر مناطق أو بلوكات يمثل البلوك 9 أحد تلك المناطق.

ـ تقدر حصة لبنان من الغاز الطبيعي الذي يحتضنه هذا الجزء من المتوسط بحوالي 96 تريليون قدم مكعبة، وهي ثروة يمكن أن تساعد لبنان على خفض حجم دينه العام الذي بلغ مؤخرا نحو 77 مليار دولار، وهي احد أعلى معدلات الدين العام في العالم.

رأي خبير

غازي زعيتر، عضو مجلس النواب اللبناني:«سعى عدونا لتنفيذ مخططاته على المستويات كافة الأمنية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية، واثقون من الانتصار في حال شنّ أي عمل عسكري ضد لبنان، وذلك بالاستناد إلى قوة جيشنا ومقاومتنا ووحدة شعبنا».