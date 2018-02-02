المنستير.. إلغاء إضراب

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قرر أعضاء النقابة الأساسية لمؤسسة MDF المنتصبة بالمنطقة الصناعية بالمنستير المنضوية تحت الاتحاد الجهوي للشغل بالمنستيرخلال جلسة عمل اللجنة الجهوية للتصالح المنعقدة بمقر الولاية تحت اشراف المعتمد الأول طارق البكوش وبحضور المتفقد الجهوي للشغل عمر بغمورة وممثل الاتحاد الجهوي للشغل وممثلي المؤسسة، إيقاف كل مظاهر الاحتجاج حالا وإلغاء الاضراب الذي كان مبرمجا أمس الخميس.
وتم الاتفاق خلال جلسة العمل وبعد النقاش والحوار بين مختلف الأطراف على أن يتم صرف المفعول الرجعي للزيادة في الأجور لعمال المؤسسة التي تشغل 81 عونا و صرف المنحة المدرسية للموسم الدراسي 2016 / 2017 على أقساط كما تم الاتفاق على صرف منحة الإنتاج لسنة 2016 على أقساط بداية من أجرة شهر ماي 2018 ولمدة 6 أشهر.
قرر أعضاء النقابة الأساسية لمؤسسة MDF المنتصبة بالمنطقة الصناعية بالمنستير المنضوية تحت الاتحاد الجهوي للشغل بالمنستيرخلال جلسة عمل اللجنة الجهوية للتصالح المنعقدة بمقر الولاية تحت اشراف المعتمد الأول طارق البكوش وبحضور المتفقد الجهوي للشغل عمر بغمورة وممثل الاتحاد الجهوي للشغل وممثلي المؤسسة، إيقاف كل مظاهر الاحتجاج حالا وإلغاء الاضراب الذي كان مبرمجا أمس الخميس.
وتم الاتفاق خلال جلسة العمل وبعد النقاش والحوار بين مختلف الأطراف على أن يتم صرف المفعول الرجعي للزيادة في الأجور لعمال المؤسسة التي تشغل 81 عونا و صرف المنحة المدرسية للموسم الدراسي 2016 / 2017 على أقساط كما تم الاتفاق على صرف منحة الإنتاج لسنة 2016 على أقساط بداية من أجرة شهر ماي 2018 ولمدة 6 أشهر.
-
21:40ما الذي حمى الجزائر وتونس من الحالة الليبية؟...سيفر تونس في موسكو يجيب
02 فيفري 2018
-
21:28من أجل الإقتصاد في الماء: إسناد منح وقروض لبناء "المواجل"
02 فيفري 2018
-
21:03انتهاء موسم ايمن التومي مع مونبلييه
02 فيفري 2018
-
20:49بالفيديو: إليسا تتعرض للإغماء اثناء غنائها في حفل بدبي
02 فيفري 2018
-
20:32وزير الصحة يلتقي اعضاء المكتب التنفيذي لمنظمة الأطباء الشبان
02 فيفري 2018
-
20:17رئيس الفيفا: قمنا بتعديلات لتحقيق مزيد من الشفافية لتطوير كرة القدم بافريقيا
02 فيفري 2018
-
20:01بالفيديو: ردة فعل والد 3 فتيات تجاه طبيب أمريكي تحرش بهن
02 فيفري 2018
-
19:46بعد تمرد رياض محرز: مدرب لستر سيتي يوضح ويرد
02 فيفري 2018
-
19:31بسبب "الترفاس": قرار بغلق الحديقة الوطنية سيدي التوي ببنقردان
02 فيفري 2018
-
19:13وزير الشؤون الاجتماعية يزور حمادي العقربي
02 فيفري 2018
-
19:00غرق 90 مهاجرا قرب السواحل الليبية
02 فيفري 2018
-
18:44بدء تجارب لقاح السرطان على البشر
02 فيفري 2018
-
18:29إطلاق سراح اثنين من أعضاء مكتب اتحاد الشهادات المعطلين عن العمل بتوزر
02 فيفري 2018
-
18:18الدّولة تسترجع عقارا دوليا بولاية أريانة بصفة رضائية
02 فيفري 2018
-
18:08جمعية القضاة تساند النقابة الوطنية للصحفيين
02 فيفري 2018
-
-
17:43تطور مداخيل جامعة كرة القدم من 2012 الى 2017 بنسبة هامة بلغت اكثر من 86 بالمائة
02 فيفري 2018
-
17:28السجن المؤبد لمنفذ عملية دهس مسلمين أمام مسجد في لندن
02 فيفري 2018
-
17:14يوسف المساكني يقود الدحيل لاكتساح الأهلي
02 فيفري 2018
-
17:01اتحاد للشغل بقابس يلوّح بالتصعيد في صورة تواصل الفراغ الإداري بالجهة
02 فيفري 2018