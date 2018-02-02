المنستير.. إلغاء إضراب

قرر أعضاء النقابة الأساسية لمؤسسة MDF المنتصبة بالمنطقة الصناعية بالمنستير المنضوية تحت الاتحاد الجهوي للشغل بالمنستيرخلال جلسة عمل اللجنة الجهوية للتصالح المنعقدة بمقر الولاية تحت اشراف المعتمد الأول طارق البكوش وبحضور المتفقد الجهوي للشغل عمر بغمورة وممثل الاتحاد الجهوي للشغل وممثلي المؤسسة، إيقاف كل مظاهر الاحتجاج حالا وإلغاء الاضراب الذي كان مبرمجا أمس الخميس.

وتم الاتفاق خلال جلسة العمل وبعد النقاش والحوار بين مختلف الأطراف على أن يتم صرف المفعول الرجعي للزيادة في الأجور لعمال المؤسسة التي تشغل 81 عونا و صرف المنحة المدرسية للموسم الدراسي 2016 / 2017 على أقساط كما تم الاتفاق على صرف منحة الإنتاج لسنة 2016 على أقساط بداية من أجرة شهر ماي 2018 ولمدة 6 أشهر.





محمد رشاد عمار