عيادات مجانية في «سبيطار القلعة 3»

نظمت الهيئة المحلية للهلال الأحمر التونسي بالقلعة الكبرى يوما مفتوحا بعنوان "سبيطار القلعة 3" وهي تظاهرة دأبت الهيئة على تنظيمها للموسم الثالث على التوالي، وشارك فيها مئات من أهالي القلعة الكبرى من مختلف الفئات العمرية.وقد تولى متطوعو الهلال الأحمر صحبة عدد من الأطباء تأمين عيادات مجانية للمنتفعين في الطب العام والامراض الصدرية وطب الأسنان وطب العظام والطب النفسي للأطفال.وانتظمت التظاهرة بالشراكة مع الديوان التونسي للأسرة والعمران البشري الذي نظم حملات تحسيسية صحية بالمناسبة.

أنيس الكناني