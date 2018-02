توضيح حول ادراج تونس ضمن قائمة الدول غير المتعاونة في مكافحة تبييض الأموال

تونس ـ الشروق

أصدرت اللجنة التونسية للتحاليل المالية التابعة للبنك المركزي التونسي امس بلاغا حول ادراج تونس ضمن قائمة الدول غير المتعاونة في مجال مكافحة تبييض الاموال يشرح فيه مستجدات هذا الادراج .

وجاء البلاغ كالتالي :"تبعا للبيان الصادر عن اللجنة التونسية للتحاليل المالية بتاريخ 9 نوفمبر 2017 والمتعلق بخطة عمل الفاتف الخاصّة بتونس التي تمّ إقرارها بالاجتماع العام المنعقد بالأرجنتين بتاريخ 03 نوفمبر 2017، تفيد اللجنة التونسية للتحاليل المالية بما يلي :على خلفية عدم اتساق قرار مجموعة العمل المالي بإجراء متابعة تونس لتحسين الامتثال لمعايير مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وانتشار اسلحة الدمار الشامل ((Improving global AML/CFT compliance : on going process مع ما ورد من ادراج في قائمة الدول تحت ما سُميّ بالدول عالية المخاطر وغير المتعاونة، قامت اللّجنة التونسية للتحاليل المالية بطلب رسمي لمجموعة العمل المالي (GAFI)ولمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا (GAFIMOAN) بغرض رفع الالتباس و تصحيح تصنيف تونس بما يعكس وضع تقييمها حسب الاجراءات الجاري بها العمل دوليا وذلك درءا لما قد يترتب من تبعات سلبية على مكانتها في الساحة المالية العالمية.

و لوجاهة هذا الطلب، قامت مجموعة العمل المالي بتاريخ 27 جانفي 2018 بقبوله من خلال إدخال تعديل على موقعها الرسمي تمّ بموجبه تصنيف الدول في قائمتين اثنين الأولى تهم الدول عالية المخاطر و التي تطلب بشأنها مجموعة العمل المالي من الدول اتخاذ إجراءات العناية المشددة او إجراءات مضادة اما القائمة الثانية فقد تمّ تسميتها تحت عنوان جديد وهو الدول الخاضعة للرقابة: ( Autres juridictions sous surveillance/ Other monitored jurisdictions) وقد تمّ ادراج تونس بهذه القائمة التي تضمّ الدول الملتزمة بتنفيذ خطة العمل في الآجال المحددة لها وتعمل الآن كل الجهات المعنية بالدولة على تنفيذها في أقرب الآجال وقد تمّ بعد في إطار تنفيذ هذه الخطة إصدار الأمر الحكومي عدد 1 لسنة 2018 المؤرخ في 4 جانفي 2018 والمتعلق بضبط إجراءات تنفيذ القرارات الصادرة عن الهياكل الأممية المختصة المرتبطة بمنع تمويل الإرهاب.