الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الجمعة 02 فيفري 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
الحوض المنجمي .. لم تضع حدا لتعطل انتاج الفسفاط الاعلان عن 1006 انتدابات جديدة ولجنة للتدقيق في نتائج مناظرة أعوان التنفيذ
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
الرئيس إيمانويل ماكرون لــ «الشروق»: سندعّم اقتصاد تونس ونعطي المزيد من الفرص لشبابها الرئيس إيمانويل ماكرون لــ «الشروق»: سندعّم اقتصاد تونس ونعطي المزيد من الفرص لشبابها
عبد الحميد الرياحي
فهم مشترك... فرص متكافئة
بكل المقاييس كانت زيارة الرئيس الفرنسي الى بلادنا فرصة لتعميق الفهم المتبادل سعيا لوضع تصور مشترك لعلاقات ثنائية تخرج عن القوالب العادية المألوفة وتؤسس في العمق لعلاقات...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
عامان سجنا وخطية مالية ضدّ برهان بسيس جريدة الشروق ليوم الخميس 01 فيفري 2018 بالفيديو: ماكرون يتجول في قلب العاصمة ..وهذا ما طلبه... جريدة الشروق ليوم الجمعة 02 فيفري 2018 بالفيديو.. الوليد بن طلال في ظهور جديد يتحدث عن الصيام... ميشيل أوباما تكشف عن هدية ميلانيا لها يوم تنصيب ترامب بالفيديو والصور.. خطاب الرئيس الفرنسي ماكرون بمجلس نواب... في حفل إستقبال بمقر اقامة السفير الفرنسي.. ماكرون يدعم...
شروق الجهات
الحوض المنجمي .. لم تضع حدا لتعطل انتاج الفسفاط الاعلان عن 1006 انتدابات جديدة ولجنة للتدقيق في نتائج مناظرة أعوان التنفيذ
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 02 فيفري 2018

مكتب قفصة ـ الشروق:
عقدت وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة اول امس الاربعاء جلسة عمل مع أعضاء مجلس نواب الشعب الممثلين لولاية قفصة في غياب لافت لعمار عمروسية وعدنان الحاجي وذلك للنظر في السبل الكفيلة بتجاوز الإشكاليات المطروحة في الجهة وقد انبثقت عنها جملة من القرارات تم الإعلان عنها في بيان اعلامي وهي نشر قائمة الناجحين في كل معتمدية خلال هذا الأسبوع وقبول التشكيات حول نتائج المناظرة خلال أسبوعين ابتداء من 5 فيفري 2018 هذا بالاضافة الى تكوين لجنة فنية للتدقيق في نتائج المناظرة ودراسة التشكيات تتكون من ممثلين عن التفقديات العامة لكل من وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة ووزارة الشؤون الإجتماعية ووزارة التكوين المهني والتشغيل والسلط الجهوية بولاية قفصة وشركة فسفاط قفصة والمكتب المكلف بفرز الملفات وبخصوص دفع التشغيل بولاية قفصة فقد تقرر إنجاز برنامج انتدابات جديدة في حدود 1006وذلك في إطار استباق المغادرات للتقاعد بشركة فسفاط قفصة عبر انتداب 579 عونا ( 125عونا بعنوان المتبقي من الانتدابات الجارية و454عونا انتدابات استباقية)وانجاز الانتدابات المبرمجة للمجمع الكيميائي التونسي (427 عوناكما سيتم التنسيق مع السلطة الجهوية بخصوص الإعلان عن نتائج مناظرة انتداب 441 عونا بشركات البيئة والغراسة والبستنة بولاية قفصة و62 إطارا بالشركة التونسية لنقل المواد المنجمية.

عادل عكرمي
تقرؤون أيضا
صوت الشارع .. ما هي الحلول لإنقاذ الاستثمار في الكاف ؟
02 فيفري 2018 السّاعة 21:00
ماهر الحيدري
المزيد >>
الكاف ... مؤسسات أفلست... والمشاريع الكبرى «كذبة»
02 فيفري 2018 السّاعة 21:00
عرفت ولاية الكاف تراجعا رهيبا للمعامل و المصانع ، مما أحال ألاف العمال على البطالة و ساهم في عدة خسائر تقدر...
المزيد >>
المهدية.. المعلّمون النوّاب يقاطعون اختبارا في مادة الفرنسية
02 فيفري 2018 السّاعة 21:00
قاطع أغلب المعلّمين النوّاب صباح أمس الخميس اختبارا في مادة الفرنسية بمركز التكوين المستمر بالمهدية كانت...
المزيد >>
غلــق 4 فضـــاءات عشوائيـــةللأطفال
02 فيفري 2018 السّاعة 21:00
في اطار المتابعة الدورية لفضاءات الطفولة التي تستقبل
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
شروق الجهات
الحوض المنجمي .. لم تضع حدا لتعطل انتاج الفسفاط الاعلان عن 1006 انتدابات جديدة ولجنة للتدقيق في نتائج مناظرة أعوان التنفيذ
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 02 فيفري 2018

مكتب قفصة ـ الشروق:
عقدت وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة اول امس الاربعاء جلسة عمل مع أعضاء مجلس نواب الشعب الممثلين لولاية قفصة في غياب لافت لعمار عمروسية وعدنان الحاجي وذلك للنظر في السبل الكفيلة بتجاوز الإشكاليات المطروحة في الجهة وقد انبثقت عنها جملة من القرارات تم الإعلان عنها في بيان اعلامي وهي نشر قائمة الناجحين في كل معتمدية خلال هذا الأسبوع وقبول التشكيات حول نتائج المناظرة خلال أسبوعين ابتداء من 5 فيفري 2018 هذا بالاضافة الى تكوين لجنة فنية للتدقيق في نتائج المناظرة ودراسة التشكيات تتكون من ممثلين عن التفقديات العامة لكل من وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة ووزارة الشؤون الإجتماعية ووزارة التكوين المهني والتشغيل والسلط الجهوية بولاية قفصة وشركة فسفاط قفصة والمكتب المكلف بفرز الملفات وبخصوص دفع التشغيل بولاية قفصة فقد تقرر إنجاز برنامج انتدابات جديدة في حدود 1006وذلك في إطار استباق المغادرات للتقاعد بشركة فسفاط قفصة عبر انتداب 579 عونا ( 125عونا بعنوان المتبقي من الانتدابات الجارية و454عونا انتدابات استباقية)وانجاز الانتدابات المبرمجة للمجمع الكيميائي التونسي (427 عوناكما سيتم التنسيق مع السلطة الجهوية بخصوص الإعلان عن نتائج مناظرة انتداب 441 عونا بشركات البيئة والغراسة والبستنة بولاية قفصة و62 إطارا بالشركة التونسية لنقل المواد المنجمية.

عادل عكرمي
تقرؤون أيضا
صوت الشارع .. ما هي الحلول لإنقاذ الاستثمار في الكاف ؟
02 فيفري 2018 السّاعة 21:00
ماهر الحيدري
المزيد >>
الكاف ... مؤسسات أفلست... والمشاريع الكبرى «كذبة»
02 فيفري 2018 السّاعة 21:00
عرفت ولاية الكاف تراجعا رهيبا للمعامل و المصانع ، مما أحال ألاف العمال على البطالة و ساهم في عدة خسائر تقدر...
المزيد >>
المهدية.. المعلّمون النوّاب يقاطعون اختبارا في مادة الفرنسية
02 فيفري 2018 السّاعة 21:00
قاطع أغلب المعلّمين النوّاب صباح أمس الخميس اختبارا في مادة الفرنسية بمركز التكوين المستمر بالمهدية كانت...
المزيد >>
غلــق 4 فضـــاءات عشوائيـــةللأطفال
02 فيفري 2018 السّاعة 21:00
في اطار المتابعة الدورية لفضاءات الطفولة التي تستقبل
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
عبد الحميد الرياحي
فهم مشترك... فرص متكافئة
بكل المقاييس كانت زيارة الرئيس الفرنسي الى بلادنا فرصة لتعميق الفهم المتبادل سعيا لوضع تصور مشترك لعلاقات ثنائية تخرج عن القوالب العادية المألوفة وتؤسس في العمق لعلاقات...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
عامان سجنا وخطية مالية ضدّ برهان بسيس جريدة الشروق ليوم الخميس 01 فيفري 2018 بالفيديو: ماكرون يتجول في قلب العاصمة ..وهذا ما طلبه... جريدة الشروق ليوم الجمعة 02 فيفري 2018 بالفيديو.. الوليد بن طلال في ظهور جديد يتحدث عن الصيام... ميشيل أوباما تكشف عن هدية ميلانيا لها يوم تنصيب ترامب بالفيديو والصور.. خطاب الرئيس الفرنسي ماكرون بمجلس نواب... في حفل إستقبال بمقر اقامة السفير الفرنسي.. ماكرون يدعم...
﻿