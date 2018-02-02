الحوض المنجمي .. لم تضع حدا لتعطل انتاج الفسفاط الاعلان عن 1006 انتدابات جديدة ولجنة للتدقيق في نتائج مناظرة أعوان التنفيذ

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مكتب قفصة ـ الشروق:
عقدت وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة اول امس الاربعاء جلسة عمل مع أعضاء مجلس نواب الشعب الممثلين لولاية قفصة في غياب لافت لعمار عمروسية وعدنان الحاجي وذلك للنظر في السبل الكفيلة بتجاوز الإشكاليات المطروحة في الجهة وقد انبثقت عنها جملة من القرارات تم الإعلان عنها في بيان اعلامي وهي نشر قائمة الناجحين في كل معتمدية خلال هذا الأسبوع وقبول التشكيات حول نتائج المناظرة خلال أسبوعين ابتداء من 5 فيفري 2018 هذا بالاضافة الى تكوين لجنة فنية للتدقيق في نتائج المناظرة ودراسة التشكيات تتكون من ممثلين عن التفقديات العامة لكل من وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة ووزارة الشؤون الإجتماعية ووزارة التكوين المهني والتشغيل والسلط الجهوية بولاية قفصة وشركة فسفاط قفصة والمكتب المكلف بفرز الملفات وبخصوص دفع التشغيل بولاية قفصة فقد تقرر إنجاز برنامج انتدابات جديدة في حدود 1006وذلك في إطار استباق المغادرات للتقاعد بشركة فسفاط قفصة عبر انتداب 579 عونا ( 125عونا بعنوان المتبقي من الانتدابات الجارية و454عونا انتدابات استباقية)وانجاز الانتدابات المبرمجة للمجمع الكيميائي التونسي (427 عوناكما سيتم التنسيق مع السلطة الجهوية بخصوص الإعلان عن نتائج مناظرة انتداب 441 عونا بشركات البيئة والغراسة والبستنة بولاية قفصة و62 إطارا بالشركة التونسية لنقل المواد المنجمية.
مكتب قفصة ـ الشروق:
عقدت وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة اول امس الاربعاء جلسة عمل مع أعضاء مجلس نواب الشعب الممثلين لولاية قفصة في غياب لافت لعمار عمروسية وعدنان الحاجي وذلك للنظر في السبل الكفيلة بتجاوز الإشكاليات المطروحة في الجهة وقد انبثقت عنها جملة من القرارات تم الإعلان عنها في بيان اعلامي وهي نشر قائمة الناجحين في كل معتمدية خلال هذا الأسبوع وقبول التشكيات حول نتائج المناظرة خلال أسبوعين ابتداء من 5 فيفري 2018 هذا بالاضافة الى تكوين لجنة فنية للتدقيق في نتائج المناظرة ودراسة التشكيات تتكون من ممثلين عن التفقديات العامة لكل من وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة ووزارة الشؤون الإجتماعية ووزارة التكوين المهني والتشغيل والسلط الجهوية بولاية قفصة وشركة فسفاط قفصة والمكتب المكلف بفرز الملفات وبخصوص دفع التشغيل بولاية قفصة فقد تقرر إنجاز برنامج انتدابات جديدة في حدود 1006وذلك في إطار استباق المغادرات للتقاعد بشركة فسفاط قفصة عبر انتداب 579 عونا ( 125عونا بعنوان المتبقي من الانتدابات الجارية و454عونا انتدابات استباقية)وانجاز الانتدابات المبرمجة للمجمع الكيميائي التونسي (427 عوناكما سيتم التنسيق مع السلطة الجهوية بخصوص الإعلان عن نتائج مناظرة انتداب 441 عونا بشركات البيئة والغراسة والبستنة بولاية قفصة و62 إطارا بالشركة التونسية لنقل المواد المنجمية.
-
21:40ما الذي حمى الجزائر وتونس من الحالة الليبية؟...سيفر تونس في موسكو يجيب
02 فيفري 2018
-
21:28من أجل الإقتصاد في الماء: إسناد منح وقروض لبناء "المواجل"
02 فيفري 2018
-
21:03انتهاء موسم ايمن التومي مع مونبلييه
02 فيفري 2018
-
20:49بالفيديو: إليسا تتعرض للإغماء اثناء غنائها في حفل بدبي
02 فيفري 2018
-
20:32وزير الصحة يلتقي اعضاء المكتب التنفيذي لمنظمة الأطباء الشبان
02 فيفري 2018
-
20:17رئيس الفيفا: قمنا بتعديلات لتحقيق مزيد من الشفافية لتطوير كرة القدم بافريقيا
02 فيفري 2018
-
20:01بالفيديو: ردة فعل والد 3 فتيات تجاه طبيب أمريكي تحرش بهن
02 فيفري 2018
-
19:46بعد تمرد رياض محرز: مدرب لستر سيتي يوضح ويرد
02 فيفري 2018
-
19:31بسبب "الترفاس": قرار بغلق الحديقة الوطنية سيدي التوي ببنقردان
02 فيفري 2018
-
19:13وزير الشؤون الاجتماعية يزور حمادي العقربي
02 فيفري 2018
-
19:00غرق 90 مهاجرا قرب السواحل الليبية
02 فيفري 2018
-
18:44بدء تجارب لقاح السرطان على البشر
02 فيفري 2018
-
18:29إطلاق سراح اثنين من أعضاء مكتب اتحاد الشهادات المعطلين عن العمل بتوزر
02 فيفري 2018
-
18:18الدّولة تسترجع عقارا دوليا بولاية أريانة بصفة رضائية
02 فيفري 2018
-
18:08جمعية القضاة تساند النقابة الوطنية للصحفيين
02 فيفري 2018
-
-
17:43تطور مداخيل جامعة كرة القدم من 2012 الى 2017 بنسبة هامة بلغت اكثر من 86 بالمائة
02 فيفري 2018
-
17:28السجن المؤبد لمنفذ عملية دهس مسلمين أمام مسجد في لندن
02 فيفري 2018
-
17:14يوسف المساكني يقود الدحيل لاكتساح الأهلي
02 فيفري 2018
-
17:01اتحاد للشغل بقابس يلوّح بالتصعيد في صورة تواصل الفراغ الإداري بالجهة
02 فيفري 2018