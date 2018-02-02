الحوض المنجمي .. لم تضع حدا لتعطل انتاج الفسفاط الاعلان عن 1006 انتدابات جديدة ولجنة للتدقيق في نتائج مناظرة أعوان التنفيذ

مكتب قفصة ـ الشروق:

عقدت وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة اول امس الاربعاء جلسة عمل مع أعضاء مجلس نواب الشعب الممثلين لولاية قفصة في غياب لافت لعمار عمروسية وعدنان الحاجي وذلك للنظر في السبل الكفيلة بتجاوز الإشكاليات المطروحة في الجهة وقد انبثقت عنها جملة من القرارات تم الإعلان عنها في بيان اعلامي وهي نشر قائمة الناجحين في كل معتمدية خلال هذا الأسبوع وقبول التشكيات حول نتائج المناظرة خلال أسبوعين ابتداء من 5 فيفري 2018 هذا بالاضافة الى تكوين لجنة فنية للتدقيق في نتائج المناظرة ودراسة التشكيات تتكون من ممثلين عن التفقديات العامة لكل من وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة ووزارة الشؤون الإجتماعية ووزارة التكوين المهني والتشغيل والسلط الجهوية بولاية قفصة وشركة فسفاط قفصة والمكتب المكلف بفرز الملفات وبخصوص دفع التشغيل بولاية قفصة فقد تقرر إنجاز برنامج انتدابات جديدة في حدود 1006وذلك في إطار استباق المغادرات للتقاعد بشركة فسفاط قفصة عبر انتداب 579 عونا ( 125عونا بعنوان المتبقي من الانتدابات الجارية و454عونا انتدابات استباقية)وانجاز الانتدابات المبرمجة للمجمع الكيميائي التونسي (427 عوناكما سيتم التنسيق مع السلطة الجهوية بخصوص الإعلان عن نتائج مناظرة انتداب 441 عونا بشركات البيئة والغراسة والبستنة بولاية قفصة و62 إطارا بالشركة التونسية لنقل المواد المنجمية.





عادل عكرمي