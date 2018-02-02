تطاوين .. تقدّم في تطبيق بنود اتفاق الكامور

اكد النائب عن ولاية تطاوين بشير الخليفي في تصريح لـ"الشروق"، ان الحكومة تسير في طريقها الصحيح فيما يتعلق بتنفيذ بنود اتفاق الكامور.

واشار الخليفي الى ان هذا الاتفاق يشهد تقدما في بعض اجزائه، حيث وقع احترام المناظرة الجهوية الاولى لشركة البيئة والبستنة والتي اسفرت عن انتداب 1500 عون واطار. كما وقع فتح المناظرة الثانية لقسط 2018 لانتداب 1000 عون واطار بنفس الشركة. كما انه تم انتداب عدد من الشباب الذين سيعملون صلب دار الخدمات البترولية. اما بخصوص التشغيل في شركة الخدمات والشركات البترولية، قال الخليفي ان هناك تقدما في عمليات الانتداب لكنها تبقى دون المستوى المطلوب.

وفي حديثه عن صندوق التنمية والاستثمار المخصص لفائدة الجهة والمقدرة ميزانيته بـ80 مليون دينار، اوضح النائب ان وزير المالية وعد بتدارس هذا المطلب، وانه لم يتم بعد الاتفاق على الصيغة القانونية لهذا الصندوق.

ودعا الخليفي الى الاسراع في تطبيق ما تبقى من المطالب المتعلقة باتفاق الكامور حتى تكون جميع الاطراف المسؤولة في مستوى التزاماتها ووعودها.





يثرب مشيري