غلــق 4 فضـــاءات عشوائيـــةللأطفال

الشروق ـ مكتب المهدية:

في اطار المتابعة الدورية لفضاءات الطفولة التي تستقبل أطفالا خلافا للصيغ والتراتيب القانونية، وعملا بالقرار المشترك بين وزير الداخلية، وكاتبة الدولة للمرأة والأسرة الصادر بتاريخ 20 أوت 2014 المتعلق بإحداث لجنة جهوية لمتابعة ومراقبة الفضاءات الفوضوية التي تستقبل أو تحتضن اطفالا خلافا للتشريع الجاري به العمل، تولت اللجنة الجهوية المحدثة في الغرض القيام بـ 6 زيارات فجئية شملت 8 رياض أطفال ومحاضن منتصبة بالجهة تم بمقتضاها إصدار قرارات غلق 4 فضاءات من بينها 3 رياض أطفال، ومحضنة بكل من معتمديات قصور الساف، وسيدي علوان، والمهدية بسبب عدم توفر ظروف السلامة، ووضعية البنية التحتية بها.





سامي