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يوم الجمعة 02 فيفري 2018
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المهدية.. المعلّمون النوّاب يقاطعون اختبارا في مادة الفرنسية
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شروق الجهات
المهدية.. المعلّمون النوّاب يقاطعون اختبارا في مادة الفرنسية
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 02 فيفري 2018

الشروق ـ مكتب المهدية:
قاطع أغلب المعلّمين النوّاب صباح أمس الخميس اختبارا في مادة الفرنسية بمركز التكوين المستمر بالمهدية كانت دعت له وزارة التربية احتجاجا على عدم وضوح مقاييسه، وعدم جدواه وفق تعبيرهم.
وأكد محمد خالد وهو معلم نائب بدائرة بومرداس (متحصل على الإجازة في اللغة الفرنسية) أنه تم استدعاؤهم في البداية بهدف حضور اجتماع تكويني في مادة الفرنسية، لكن، وبعد دخول القاعة تبيّن وفق تعبيره أن المسألة تتعلّق باختبار في مادة الفرنسية تحت إشراف المعهد الفرنسي لا يدوم إلا 30 دقيقة، ودون معرفة العدد المسند وهو ما رفضه أغلب الممتحنين باعتبار توفر الكفاءات التونسية في هذا المجال.
واستغرب المعلم النائب خالد من غموض مقاييس هذا الاختبار، حيث أنه بعد النجاح في الاختبار سيتم إسناد التكوين لمتفقدين تونسيين، متسائلا عن جدوى اشراف معهد فرنسي على الاختبار منذ البداية، ومطالبا سلطة الاشراف بحلّ جذري لمشاكل المعلّمين النواب الذين يساهمون في إنجاح السنوات الدراسية، والترفيع في أجرتهم الشهرية التي لا تتجاوز 320 دينارا لا تُصرف إلا بعد 6 أشهر حتى يستطيعوا مواجهة معاليم تنقّلهم، واقتناء معدات العمل دون الحديث عن تكاليف حياتهم اليومية.

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شروق الجهات
المهدية.. المعلّمون النوّاب يقاطعون اختبارا في مادة الفرنسية
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 02 فيفري 2018

الشروق ـ مكتب المهدية:
قاطع أغلب المعلّمين النوّاب صباح أمس الخميس اختبارا في مادة الفرنسية بمركز التكوين المستمر بالمهدية كانت دعت له وزارة التربية احتجاجا على عدم وضوح مقاييسه، وعدم جدواه وفق تعبيرهم.
وأكد محمد خالد وهو معلم نائب بدائرة بومرداس (متحصل على الإجازة في اللغة الفرنسية) أنه تم استدعاؤهم في البداية بهدف حضور اجتماع تكويني في مادة الفرنسية، لكن، وبعد دخول القاعة تبيّن وفق تعبيره أن المسألة تتعلّق باختبار في مادة الفرنسية تحت إشراف المعهد الفرنسي لا يدوم إلا 30 دقيقة، ودون معرفة العدد المسند وهو ما رفضه أغلب الممتحنين باعتبار توفر الكفاءات التونسية في هذا المجال.
واستغرب المعلم النائب خالد من غموض مقاييس هذا الاختبار، حيث أنه بعد النجاح في الاختبار سيتم إسناد التكوين لمتفقدين تونسيين، متسائلا عن جدوى اشراف معهد فرنسي على الاختبار منذ البداية، ومطالبا سلطة الاشراف بحلّ جذري لمشاكل المعلّمين النواب الذين يساهمون في إنجاح السنوات الدراسية، والترفيع في أجرتهم الشهرية التي لا تتجاوز 320 دينارا لا تُصرف إلا بعد 6 أشهر حتى يستطيعوا مواجهة معاليم تنقّلهم، واقتناء معدات العمل دون الحديث عن تكاليف حياتهم اليومية.

سامي
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