المهدية.. المعلّمون النوّاب يقاطعون اختبارا في مادة الفرنسية

-
21:40ما الذي حمى الجزائر وتونس من الحالة الليبية؟...سيفر تونس في موسكو يجيب
02 فيفري 2018
-
21:28من أجل الإقتصاد في الماء: إسناد منح وقروض لبناء "المواجل"
02 فيفري 2018
-
21:03انتهاء موسم ايمن التومي مع مونبلييه
02 فيفري 2018
-
20:49بالفيديو: إليسا تتعرض للإغماء اثناء غنائها في حفل بدبي
02 فيفري 2018
-
20:32وزير الصحة يلتقي اعضاء المكتب التنفيذي لمنظمة الأطباء الشبان
02 فيفري 2018
-
20:17رئيس الفيفا: قمنا بتعديلات لتحقيق مزيد من الشفافية لتطوير كرة القدم بافريقيا
02 فيفري 2018
-
20:01بالفيديو: ردة فعل والد 3 فتيات تجاه طبيب أمريكي تحرش بهن
02 فيفري 2018
-
19:46بعد تمرد رياض محرز: مدرب لستر سيتي يوضح ويرد
02 فيفري 2018
-
19:31بسبب "الترفاس": قرار بغلق الحديقة الوطنية سيدي التوي ببنقردان
02 فيفري 2018
-
19:13وزير الشؤون الاجتماعية يزور حمادي العقربي
02 فيفري 2018
-
19:00غرق 90 مهاجرا قرب السواحل الليبية
02 فيفري 2018
-
18:44بدء تجارب لقاح السرطان على البشر
02 فيفري 2018
-
18:29إطلاق سراح اثنين من أعضاء مكتب اتحاد الشهادات المعطلين عن العمل بتوزر
02 فيفري 2018
-
18:18الدّولة تسترجع عقارا دوليا بولاية أريانة بصفة رضائية
02 فيفري 2018
-
18:08جمعية القضاة تساند النقابة الوطنية للصحفيين
02 فيفري 2018
-
-
17:43تطور مداخيل جامعة كرة القدم من 2012 الى 2017 بنسبة هامة بلغت اكثر من 86 بالمائة
02 فيفري 2018
-
17:28السجن المؤبد لمنفذ عملية دهس مسلمين أمام مسجد في لندن
02 فيفري 2018
-
17:14يوسف المساكني يقود الدحيل لاكتساح الأهلي
02 فيفري 2018
-
17:01اتحاد للشغل بقابس يلوّح بالتصعيد في صورة تواصل الفراغ الإداري بالجهة
02 فيفري 2018
الشروق ـ مكتب المهدية:
قاطع أغلب المعلّمين النوّاب صباح أمس الخميس اختبارا في مادة الفرنسية بمركز التكوين المستمر بالمهدية كانت دعت له وزارة التربية احتجاجا على عدم وضوح مقاييسه، وعدم جدواه وفق تعبيرهم.
وأكد محمد خالد وهو معلم نائب بدائرة بومرداس (متحصل على الإجازة في اللغة الفرنسية) أنه تم استدعاؤهم في البداية بهدف حضور اجتماع تكويني في مادة الفرنسية، لكن، وبعد دخول القاعة تبيّن وفق تعبيره أن المسألة تتعلّق باختبار في مادة الفرنسية تحت إشراف المعهد الفرنسي لا يدوم إلا 30 دقيقة، ودون معرفة العدد المسند وهو ما رفضه أغلب الممتحنين باعتبار توفر الكفاءات التونسية في هذا المجال.
واستغرب المعلم النائب خالد من غموض مقاييس هذا الاختبار، حيث أنه بعد النجاح في الاختبار سيتم إسناد التكوين لمتفقدين تونسيين، متسائلا عن جدوى اشراف معهد فرنسي على الاختبار منذ البداية، ومطالبا سلطة الاشراف بحلّ جذري لمشاكل المعلّمين النواب الذين يساهمون في إنجاح السنوات الدراسية، والترفيع في أجرتهم الشهرية التي لا تتجاوز 320 دينارا لا تُصرف إلا بعد 6 أشهر حتى يستطيعوا مواجهة معاليم تنقّلهم، واقتناء معدات العمل دون الحديث عن تكاليف حياتهم اليومية.
الشروق ـ مكتب المهدية:
قاطع أغلب المعلّمين النوّاب صباح أمس الخميس اختبارا في مادة الفرنسية بمركز التكوين المستمر بالمهدية كانت دعت له وزارة التربية احتجاجا على عدم وضوح مقاييسه، وعدم جدواه وفق تعبيرهم.
وأكد محمد خالد وهو معلم نائب بدائرة بومرداس (متحصل على الإجازة في اللغة الفرنسية) أنه تم استدعاؤهم في البداية بهدف حضور اجتماع تكويني في مادة الفرنسية، لكن، وبعد دخول القاعة تبيّن وفق تعبيره أن المسألة تتعلّق باختبار في مادة الفرنسية تحت إشراف المعهد الفرنسي لا يدوم إلا 30 دقيقة، ودون معرفة العدد المسند وهو ما رفضه أغلب الممتحنين باعتبار توفر الكفاءات التونسية في هذا المجال.
واستغرب المعلم النائب خالد من غموض مقاييس هذا الاختبار، حيث أنه بعد النجاح في الاختبار سيتم إسناد التكوين لمتفقدين تونسيين، متسائلا عن جدوى اشراف معهد فرنسي على الاختبار منذ البداية، ومطالبا سلطة الاشراف بحلّ جذري لمشاكل المعلّمين النواب الذين يساهمون في إنجاح السنوات الدراسية، والترفيع في أجرتهم الشهرية التي لا تتجاوز 320 دينارا لا تُصرف إلا بعد 6 أشهر حتى يستطيعوا مواجهة معاليم تنقّلهم، واقتناء معدات العمل دون الحديث عن تكاليف حياتهم اليومية.
-
21:40ما الذي حمى الجزائر وتونس من الحالة الليبية؟...سيفر تونس في موسكو يجيب
02 فيفري 2018
-
21:28من أجل الإقتصاد في الماء: إسناد منح وقروض لبناء "المواجل"
02 فيفري 2018
-
21:03انتهاء موسم ايمن التومي مع مونبلييه
02 فيفري 2018
-
20:49بالفيديو: إليسا تتعرض للإغماء اثناء غنائها في حفل بدبي
02 فيفري 2018
-
20:32وزير الصحة يلتقي اعضاء المكتب التنفيذي لمنظمة الأطباء الشبان
02 فيفري 2018
-
20:17رئيس الفيفا: قمنا بتعديلات لتحقيق مزيد من الشفافية لتطوير كرة القدم بافريقيا
02 فيفري 2018
-
20:01بالفيديو: ردة فعل والد 3 فتيات تجاه طبيب أمريكي تحرش بهن
02 فيفري 2018
-
19:46بعد تمرد رياض محرز: مدرب لستر سيتي يوضح ويرد
02 فيفري 2018
-
19:31بسبب "الترفاس": قرار بغلق الحديقة الوطنية سيدي التوي ببنقردان
02 فيفري 2018
-
19:13وزير الشؤون الاجتماعية يزور حمادي العقربي
02 فيفري 2018
-
19:00غرق 90 مهاجرا قرب السواحل الليبية
02 فيفري 2018
-
18:44بدء تجارب لقاح السرطان على البشر
02 فيفري 2018
-
18:29إطلاق سراح اثنين من أعضاء مكتب اتحاد الشهادات المعطلين عن العمل بتوزر
02 فيفري 2018
-
18:18الدّولة تسترجع عقارا دوليا بولاية أريانة بصفة رضائية
02 فيفري 2018
-
18:08جمعية القضاة تساند النقابة الوطنية للصحفيين
02 فيفري 2018
-
-
17:43تطور مداخيل جامعة كرة القدم من 2012 الى 2017 بنسبة هامة بلغت اكثر من 86 بالمائة
02 فيفري 2018
-
17:28السجن المؤبد لمنفذ عملية دهس مسلمين أمام مسجد في لندن
02 فيفري 2018
-
17:14يوسف المساكني يقود الدحيل لاكتساح الأهلي
02 فيفري 2018
-
17:01اتحاد للشغل بقابس يلوّح بالتصعيد في صورة تواصل الفراغ الإداري بالجهة
02 فيفري 2018