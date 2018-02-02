الكاف ... مؤسسات أفلست... والمشاريع الكبرى «كذبة»

عرفت ولاية الكاف تراجعا رهيبا للمعامل و المصانع ، مما أحال ألاف العمال على البطالة و ساهم في عدة خسائر تقدر بالمليارات , ورغم برمجة 5 مناطق صناعية إلى حدود 2020، إلا أن عدة عراقيل حالت دون تحققها .

الكاف ـ الشروق:

وتبعا لارتفاع نسبة البطالة ( + 20 % ) و 37 % لدى حاملي الشهادات العليا و تزايد عدد العمال المسرحين بالجهة بسبب تراجع نسق التنمية الجهوية و الشلل الكلي لإمكانية بعث مؤسسات جديدة مشغلة ، فإن الخارطة الصناعية تكاد تكون منعدمة مع تواصل المطالب بالشغل و الحرية و الكرامة الوطنية . فباستثناء تواصل نشاط مصنع المصبرات بالدهماني و المياه المعدنية بالقصور و تاجروين فإن بقية المصانع و المعامل بقيت مجرد حبر على ورق بعد أن أغلقت لعدة صعوبات هيكلية و اقتصادية على غرار معمل الاجر بالقصور الذي توقف نشاطه منذ أفريل 2015 بسبب تراكم ديونه التي فاقت 7.5 مليون دينار . و رغم الحالة الجيدة لتجهيزاته و توفر المواد الأولية إلا أن الشركاء أخلوا في رأس المال المتداول مما نجم عنه تسريح 300 موطن شغل قار . و قد علمت « الشروق « أن معدات المعمل و المقدرة بما يفوق 30 مليون دينار وقع التفريط فيها حتى يتعطل الاستثمار فيه لاحقا .

صعوبات هيكلية ...

أما مؤسسة « السيراميك» بتاجروين فقد تمت مصادرتها بعد أن أفلست و تدهورت مواردها . في حين توقف نشاط مصنع الوقيد بقلعة سنان منذ 2011 للتراجع الحاد في التسويق ، ورغم مشاركة شركة «سوفاس» في طلب عروض معلن من طرف الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد سنة 2012 إلا أنها لم تتمكن من الإيفاء بتعهداتها .

كما توقف نشاط وحدة صنع القفازات الطبية و التي كانت تشغل 37 عاملا بسبب تراكم ديونها لفائدة المجلس الجهوي للولاية والبنوك الممولة للمشروع . وهي نفس الإشكاليات التي مر بها مركز نداء «مساليت» والذي كان يشغل 35 عاملا و « قالفاأينوكس « و معمل العجين بالدهماني بما يعادل 150 موطن شغل مهدور .

أما مصنع «الساكمو» بساقية سيدي يوسف و «أوتياج» بالجريصة ومؤسسة الخوذة بنبر ومؤسسة «ألترناتيف» التي كانت تنشط في قطاع النسيج والملابس وهي مصدرة كليا ومعملا الحليب و الملابس القديمة و العلف المركب بالسرس فقد توقف بها النشاط وسط صمت تام من قبل السلط المعنية .

مؤسسات مستهدفة

وقد عرفت مدينة الكاف سلسلة من الاحتجاجات خلال السنة الفارطة بعد أن أقدم مستثمر أجنبي على نقل معمل « كوروبلاست « إلى جهة أخرى لتعلات واهية من بينها تصنيف الكاف منطقة سوداء و عدم توفر طريق سيارة و هو ما أدى إلى تسريح حوالي 500 عامل و عاملة و دعوتهم إلى الانتصاب للحساب الخاص دون توفر اعتمادات لدى البنك التونسي للتضامن باستثناء منحة وقع تسليمها للمعنيين من قبل المجلس الجهوي .

أما معمل « السونوف « فقد تعرض إلى عملية حرق ممنهجة كلفت عمل يومين لمصالح الحماية المدنية من الكاف و القصرين و جندوبة و هو ما حصل في 2002 لمعمل « الفريب « بالسرس و إهدار 250 موطن شغل و رغم الرهان على معمل « سوتراتاكس « بالسرس إلا أنه تعرض إلى محاولة حرق ليلة الأحد 28 جانفي 2018 ولولا التدخل الفوري للحماية المدنية لما تم إهدار 100 موطن شغل .

شركة «تاكس هاوس - كاف تاكس» سابقا وهي شركة هولندية تشغل 150 عاملا فقد تم التفويت فيها لمستثمر تونسي في 01 نوفمبر 2015 إلا أن عدم تطابق التشجيعات أدى إلى دخول الشركة في وضعية مالية صعبة . و فيما يخص الشركة التونسية الأمريكية لزيت الزيتون وشركة «سوتيكام» التي تنشط في مجال الاستشارات والصفقات التي تصدرها الهياكل العمومية فقد طالها الإفلاس لعدم تطابق الموضوع الفردي للصفقة مع منتوج هذه الشركة المختصة في صنع المطاط المسلح.

تهرب ضريبي

أجمعت مكونات المجتمع المدني على أن جل المؤسسات الاقتصادية التي توجهت للنشاط بالجهة لم تكن غايتها المساهمة في دفع نسق الاستثمار وخلق مواطن شغل للعاطلين عن العمل ودفع العجلة الاقتصادية بل إن منطلقها كان ربحيا بالأساس. وقد تجلى ذلك في الرفع من نسق الإنتاج والعمل بالتداول على 3 مراحل بين الليل والنهار في بوقرين بالسرس . فأين القوانين التي تضبط العملية التعاقدية والتشاركية التي يسرت انتصاب هذه المؤسسات بالجهة؟.

المطلوب... برنامج إنقاذ

إبراهيم القاسمي ( الاتحاد الجهوي للشغل ) يرى أن الحكومات المتعاقبة أخلت بما ورد في محاضر الجلسات التي تم إمضاؤها والمتعلقة بالإسراع في تنفيذ المشاريع الكبرى التي ظلت مجرد حبر على ورق وخاصة فسفاط سراورتان واستغلال منجم الحميمة و الإيفاء بتعهداتها في بعث المناطق الصناعية المبرمجة كحل بديل لشلل نشاط جل المؤسسات الاقتصادية والصناعية الكبرى المشغلة لأكثر من 10 عملة . كما نبه إلى أهمية الأراضي الدولية و حسن استغلالها و توجيهها نحو خلق مواطن شغل لخريجي الجامعات. وحول التعطيلات الإدارية يرى القاسمي أن المركزية هي التي حالت دون بعث المشاريع الصناعية المبرمجة على مستوى الجهات الداخلية . ورغم التطمينات بانطلاق عدة مشاريع مثل تجفيف الحليب بالساقية إلا أنه يرى فيها مجرد وعود تأبى أن تتحقق بسبب عدة عراقيل عقارية ومالية وارتباط البنية التحتية الصناعية بإنجاز الطريق السيارة الكاف -تونس .





المولدي العباسي