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يوم الجمعة 02 فيفري 2018
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صوت الشارع .. ما هي الحلول لإنقاذ الاستثمار في الكاف ؟
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شروق الجهات
صوت الشارع .. ما هي الحلول لإنقاذ الاستثمار في الكاف ؟
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 02 فيفري 2018

ماهر الحيدري

الكاف تعيش مرحلة عزلة غير مسبوقة و يكمن الحل في زيارات ميدانية لوفد وزاري بعيدا عن التجاذبات السياسية و تفعيل محاضر الجلسات التي تم التوقيع عليها منذ 2016 مع الطرف الحكومي .

صابر المولهي

ادعو الى دعم الباعثين الجدد و الحد من الإجحاف الضريبي في مختلف القطاعات ووضع حد لكل أشكال التمييز السلبي بين الجهات و إسراع مكاتب الدراسات و المقاولين في إنجاز المشاريع المبرمجة على مستوى التنمية الجهوية و المحلية .

طارق العابد

يجب التعويل على الفلاحة التحويلية و توفير مصانع لتثمين الثروات الفلاحية بالجهة دون أن تتعرض للإتلاف . فوزارة الفلاحة من واجبها أن تدعم المناطق السقوية بما يمكن من تثبيت صغار الفلاحين في أراضيهم و الحد من النزوح .

بلقاسم المفتاحي

أتعجب من عدم التدخل لاستغلال الثروات الطبيعية . فجهة المناجم والحجارة الرخامية يرزح أبناؤها تحت طائلة الفقر والبطالة. والمطلوب هو تثمين الثروة و دفع نسق الاستثمار وفق معايير ومقاييس تضمن كرامة العامل .

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شروق الجهات
صوت الشارع .. ما هي الحلول لإنقاذ الاستثمار في الكاف ؟
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 02 فيفري 2018

ماهر الحيدري

الكاف تعيش مرحلة عزلة غير مسبوقة و يكمن الحل في زيارات ميدانية لوفد وزاري بعيدا عن التجاذبات السياسية و تفعيل محاضر الجلسات التي تم التوقيع عليها منذ 2016 مع الطرف الحكومي .

صابر المولهي

ادعو الى دعم الباعثين الجدد و الحد من الإجحاف الضريبي في مختلف القطاعات ووضع حد لكل أشكال التمييز السلبي بين الجهات و إسراع مكاتب الدراسات و المقاولين في إنجاز المشاريع المبرمجة على مستوى التنمية الجهوية و المحلية .

طارق العابد

يجب التعويل على الفلاحة التحويلية و توفير مصانع لتثمين الثروات الفلاحية بالجهة دون أن تتعرض للإتلاف . فوزارة الفلاحة من واجبها أن تدعم المناطق السقوية بما يمكن من تثبيت صغار الفلاحين في أراضيهم و الحد من النزوح .

بلقاسم المفتاحي

أتعجب من عدم التدخل لاستغلال الثروات الطبيعية . فجهة المناجم والحجارة الرخامية يرزح أبناؤها تحت طائلة الفقر والبطالة. والمطلوب هو تثمين الثروة و دفع نسق الاستثمار وفق معايير ومقاييس تضمن كرامة العامل .

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صوت الشارع .. ما هي الحلول لإنقاذ الاستثمار في الكاف ؟
02 فيفري 2018 السّاعة 21:00
ماهر الحيدري
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الكاف ... مؤسسات أفلست... والمشاريع الكبرى «كذبة»
02 فيفري 2018 السّاعة 21:00
عرفت ولاية الكاف تراجعا رهيبا للمعامل و المصانع ، مما أحال ألاف العمال على البطالة و ساهم في عدة خسائر تقدر...
المزيد >>
المهدية.. المعلّمون النوّاب يقاطعون اختبارا في مادة الفرنسية
02 فيفري 2018 السّاعة 21:00
قاطع أغلب المعلّمين النوّاب صباح أمس الخميس اختبارا في مادة الفرنسية بمركز التكوين المستمر بالمهدية كانت...
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غلــق 4 فضـــاءات عشوائيـــةللأطفال
02 فيفري 2018 السّاعة 21:00
في اطار المتابعة الدورية لفضاءات الطفولة التي تستقبل
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عبد الحميد الرياحي
فهم مشترك... فرص متكافئة
بكل المقاييس كانت زيارة الرئيس الفرنسي الى بلادنا فرصة لتعميق الفهم المتبادل سعيا لوضع تصور مشترك لعلاقات ثنائية تخرج عن القوالب العادية المألوفة وتؤسس في العمق لعلاقات...
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