صوت الشارع .. ما هي الحلول لإنقاذ الاستثمار في الكاف ؟

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ماهر الحيدري
الكاف تعيش مرحلة عزلة غير مسبوقة و يكمن الحل في زيارات ميدانية لوفد وزاري بعيدا عن التجاذبات السياسية و تفعيل محاضر الجلسات التي تم التوقيع عليها منذ 2016 مع الطرف الحكومي .
صابر المولهي
ادعو الى دعم الباعثين الجدد و الحد من الإجحاف الضريبي في مختلف القطاعات ووضع حد لكل أشكال التمييز السلبي بين الجهات و إسراع مكاتب الدراسات و المقاولين في إنجاز المشاريع المبرمجة على مستوى التنمية الجهوية و المحلية .
طارق العابد
يجب التعويل على الفلاحة التحويلية و توفير مصانع لتثمين الثروات الفلاحية بالجهة دون أن تتعرض للإتلاف . فوزارة الفلاحة من واجبها أن تدعم المناطق السقوية بما يمكن من تثبيت صغار الفلاحين في أراضيهم و الحد من النزوح .
بلقاسم المفتاحي
أتعجب من عدم التدخل لاستغلال الثروات الطبيعية . فجهة المناجم والحجارة الرخامية يرزح أبناؤها تحت طائلة الفقر والبطالة. والمطلوب هو تثمين الثروة و دفع نسق الاستثمار وفق معايير ومقاييس تضمن كرامة العامل .
ماهر الحيدري
الكاف تعيش مرحلة عزلة غير مسبوقة و يكمن الحل في زيارات ميدانية لوفد وزاري بعيدا عن التجاذبات السياسية و تفعيل محاضر الجلسات التي تم التوقيع عليها منذ 2016 مع الطرف الحكومي .
صابر المولهي
ادعو الى دعم الباعثين الجدد و الحد من الإجحاف الضريبي في مختلف القطاعات ووضع حد لكل أشكال التمييز السلبي بين الجهات و إسراع مكاتب الدراسات و المقاولين في إنجاز المشاريع المبرمجة على مستوى التنمية الجهوية و المحلية .
طارق العابد
يجب التعويل على الفلاحة التحويلية و توفير مصانع لتثمين الثروات الفلاحية بالجهة دون أن تتعرض للإتلاف . فوزارة الفلاحة من واجبها أن تدعم المناطق السقوية بما يمكن من تثبيت صغار الفلاحين في أراضيهم و الحد من النزوح .
بلقاسم المفتاحي
أتعجب من عدم التدخل لاستغلال الثروات الطبيعية . فجهة المناجم والحجارة الرخامية يرزح أبناؤها تحت طائلة الفقر والبطالة. والمطلوب هو تثمين الثروة و دفع نسق الاستثمار وفق معايير ومقاييس تضمن كرامة العامل .
-
21:40ما الذي حمى الجزائر وتونس من الحالة الليبية؟...سيفر تونس في موسكو يجيب
02 فيفري 2018
-
21:28من أجل الإقتصاد في الماء: إسناد منح وقروض لبناء "المواجل"
02 فيفري 2018
-
21:03انتهاء موسم ايمن التومي مع مونبلييه
02 فيفري 2018
-
20:49بالفيديو: إليسا تتعرض للإغماء اثناء غنائها في حفل بدبي
02 فيفري 2018
-
20:32وزير الصحة يلتقي اعضاء المكتب التنفيذي لمنظمة الأطباء الشبان
02 فيفري 2018
-
20:17رئيس الفيفا: قمنا بتعديلات لتحقيق مزيد من الشفافية لتطوير كرة القدم بافريقيا
02 فيفري 2018
-
20:01بالفيديو: ردة فعل والد 3 فتيات تجاه طبيب أمريكي تحرش بهن
02 فيفري 2018
-
19:46بعد تمرد رياض محرز: مدرب لستر سيتي يوضح ويرد
02 فيفري 2018
-
19:31بسبب "الترفاس": قرار بغلق الحديقة الوطنية سيدي التوي ببنقردان
02 فيفري 2018
-
19:13وزير الشؤون الاجتماعية يزور حمادي العقربي
02 فيفري 2018
-
19:00غرق 90 مهاجرا قرب السواحل الليبية
02 فيفري 2018
-
18:44بدء تجارب لقاح السرطان على البشر
02 فيفري 2018
-
18:29إطلاق سراح اثنين من أعضاء مكتب اتحاد الشهادات المعطلين عن العمل بتوزر
02 فيفري 2018
-
18:18الدّولة تسترجع عقارا دوليا بولاية أريانة بصفة رضائية
02 فيفري 2018
-
18:08جمعية القضاة تساند النقابة الوطنية للصحفيين
02 فيفري 2018
-
-
17:43تطور مداخيل جامعة كرة القدم من 2012 الى 2017 بنسبة هامة بلغت اكثر من 86 بالمائة
02 فيفري 2018
-
17:28السجن المؤبد لمنفذ عملية دهس مسلمين أمام مسجد في لندن
02 فيفري 2018
-
17:14يوسف المساكني يقود الدحيل لاكتساح الأهلي
02 فيفري 2018
-
17:01اتحاد للشغل بقابس يلوّح بالتصعيد في صورة تواصل الفراغ الإداري بالجهة
02 فيفري 2018