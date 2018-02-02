صوت الشارع .. ما هي الحلول لإنقاذ الاستثمار في الكاف ؟

ماهر الحيدري

الكاف تعيش مرحلة عزلة غير مسبوقة و يكمن الحل في زيارات ميدانية لوفد وزاري بعيدا عن التجاذبات السياسية و تفعيل محاضر الجلسات التي تم التوقيع عليها منذ 2016 مع الطرف الحكومي .

صابر المولهي

ادعو الى دعم الباعثين الجدد و الحد من الإجحاف الضريبي في مختلف القطاعات ووضع حد لكل أشكال التمييز السلبي بين الجهات و إسراع مكاتب الدراسات و المقاولين في إنجاز المشاريع المبرمجة على مستوى التنمية الجهوية و المحلية .

طارق العابد

يجب التعويل على الفلاحة التحويلية و توفير مصانع لتثمين الثروات الفلاحية بالجهة دون أن تتعرض للإتلاف . فوزارة الفلاحة من واجبها أن تدعم المناطق السقوية بما يمكن من تثبيت صغار الفلاحين في أراضيهم و الحد من النزوح .

بلقاسم المفتاحي

أتعجب من عدم التدخل لاستغلال الثروات الطبيعية . فجهة المناجم والحجارة الرخامية يرزح أبناؤها تحت طائلة الفقر والبطالة. والمطلوب هو تثمين الثروة و دفع نسق الاستثمار وفق معايير ومقاييس تضمن كرامة العامل .