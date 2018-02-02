تدرّب على استعمال السلاح في ليبيا ... 4 سنوات سجنا لقاصر شارك .. في الهجوم على بن قردان

تونس ـ الشروق :

قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن مدة أربعة أعوام في حق شاب قاصر شارك في الهجوم الارهابي على مدينة بن قردان في مارس 2016. ويستفاد من أوراق ملف القضية ان المتهم يبلغ من العمر 16 عاما فقط وتمكن سنة 2015 من التسلل الى ليبيا صحبة عناصر تكفيرية أخرى. حيث تدرب على استعمال السلاح ورشاش الكلاشينكوف الى ان عاود التسلل الى التراب التونسي ومكث لفترة قصيرة متحصنا بمنزل منزو الى اعن تورط في المشاركة في الهجوم الارهابي الذي استهدف مدينة بن قردان في شهر مارس 2016 وظل اثرها متحصنا بالفرار الى ان تم ضبطه بصدد محاولة الفرار والتسلل الى ليبيا. وقد مثل المتهم هذا الاسبوع أمام هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الارهاب والتي قضت بسجنه مدة أعوام.





سليم العجرودي