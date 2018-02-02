السّرس... انتحار شابّ في عمود كهربائي

السرس (الشروق)

استفاقت جهة السرس صباح اليوم الأربعاء على جثة شاب تتدلى في عمود كهربائي أمام منزله وذلك على مستوى طريق سيدي عمر المحاذي للسكة الحديدية.

وبعد أن تلقت الجهات الأمنية مكالمة هاتفية حوالي الساعة السابعة صباحا من سائق القطار ليعلمهم بأنه لاحظ جثة تتدلى في العمود الكهربائي المحاذي للسكة، تنقلت إلى مكان الحادثة أين تبين أنها جثة شاب تتدلى على ارتفاع 5 امتار في عمود كهربائي رجح مصدرنا أنها عملية انتحار أقدم عليها صاحبها في ساعة مبكرة من الليل. ويدعى هذا الشاب أحمد الرزقي مولود في 28 جويلية 1996 منقطع عن الدراسة يتعاطى النشاط الفلاحي يعرف بحسن أخلاقه ومعاملته الطيبة لوالدته وعائلة شقيقه ويتيم الأب منذ أن كان سنه 3 أشهر. وأمام تواجد كثيف لأهالي الجهة حضر حاكم التحقيق ومساعد وكيل الجمهورية والحماية المدنية وأعوان الصحة وممثل للشركة التونسية للكهرباء والغاز وتم تحويل الجثة إلى أقرب وحدة صحية للقيام بالمعاينات اللازمة ثم تحويلها للتشريح لتحديد أسباب الوفاة. هذا وقد تعهدت فرقة الأبحاث العدلية بالكاف بالتحقيق في الحادثة التي خلفت لوعة كبيرة لدى عائلته.





المولدي العباسي