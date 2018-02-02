السّرس... انتحار شابّ في عمود كهربائي

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السرس (الشروق)
استفاقت جهة السرس صباح اليوم الأربعاء على جثة شاب تتدلى في عمود كهربائي أمام منزله وذلك على مستوى طريق سيدي عمر المحاذي للسكة الحديدية.
وبعد أن تلقت الجهات الأمنية مكالمة هاتفية حوالي الساعة السابعة صباحا من سائق القطار ليعلمهم بأنه لاحظ جثة تتدلى في العمود الكهربائي المحاذي للسكة، تنقلت إلى مكان الحادثة أين تبين أنها جثة شاب تتدلى على ارتفاع 5 امتار في عمود كهربائي رجح مصدرنا أنها عملية انتحار أقدم عليها صاحبها في ساعة مبكرة من الليل. ويدعى هذا الشاب أحمد الرزقي مولود في 28 جويلية 1996 منقطع عن الدراسة يتعاطى النشاط الفلاحي يعرف بحسن أخلاقه ومعاملته الطيبة لوالدته وعائلة شقيقه ويتيم الأب منذ أن كان سنه 3 أشهر. وأمام تواجد كثيف لأهالي الجهة حضر حاكم التحقيق ومساعد وكيل الجمهورية والحماية المدنية وأعوان الصحة وممثل للشركة التونسية للكهرباء والغاز وتم تحويل الجثة إلى أقرب وحدة صحية للقيام بالمعاينات اللازمة ثم تحويلها للتشريح لتحديد أسباب الوفاة. هذا وقد تعهدت فرقة الأبحاث العدلية بالكاف بالتحقيق في الحادثة التي خلفت لوعة كبيرة لدى عائلته.
السرس (الشروق)
استفاقت جهة السرس صباح اليوم الأربعاء على جثة شاب تتدلى في عمود كهربائي أمام منزله وذلك على مستوى طريق سيدي عمر المحاذي للسكة الحديدية.
وبعد أن تلقت الجهات الأمنية مكالمة هاتفية حوالي الساعة السابعة صباحا من سائق القطار ليعلمهم بأنه لاحظ جثة تتدلى في العمود الكهربائي المحاذي للسكة، تنقلت إلى مكان الحادثة أين تبين أنها جثة شاب تتدلى على ارتفاع 5 امتار في عمود كهربائي رجح مصدرنا أنها عملية انتحار أقدم عليها صاحبها في ساعة مبكرة من الليل. ويدعى هذا الشاب أحمد الرزقي مولود في 28 جويلية 1996 منقطع عن الدراسة يتعاطى النشاط الفلاحي يعرف بحسن أخلاقه ومعاملته الطيبة لوالدته وعائلة شقيقه ويتيم الأب منذ أن كان سنه 3 أشهر. وأمام تواجد كثيف لأهالي الجهة حضر حاكم التحقيق ومساعد وكيل الجمهورية والحماية المدنية وأعوان الصحة وممثل للشركة التونسية للكهرباء والغاز وتم تحويل الجثة إلى أقرب وحدة صحية للقيام بالمعاينات اللازمة ثم تحويلها للتشريح لتحديد أسباب الوفاة. هذا وقد تعهدت فرقة الأبحاث العدلية بالكاف بالتحقيق في الحادثة التي خلفت لوعة كبيرة لدى عائلته.
-
21:40ما الذي حمى الجزائر وتونس من الحالة الليبية؟...سيفر تونس في موسكو يجيب
02 فيفري 2018
-
21:28من أجل الإقتصاد في الماء: إسناد منح وقروض لبناء "المواجل"
02 فيفري 2018
-
21:03انتهاء موسم ايمن التومي مع مونبلييه
02 فيفري 2018
-
20:49بالفيديو: إليسا تتعرض للإغماء اثناء غنائها في حفل بدبي
02 فيفري 2018
-
20:32وزير الصحة يلتقي اعضاء المكتب التنفيذي لمنظمة الأطباء الشبان
02 فيفري 2018
-
20:17رئيس الفيفا: قمنا بتعديلات لتحقيق مزيد من الشفافية لتطوير كرة القدم بافريقيا
02 فيفري 2018
-
20:01بالفيديو: ردة فعل والد 3 فتيات تجاه طبيب أمريكي تحرش بهن
02 فيفري 2018
-
19:46بعد تمرد رياض محرز: مدرب لستر سيتي يوضح ويرد
02 فيفري 2018
-
19:31بسبب "الترفاس": قرار بغلق الحديقة الوطنية سيدي التوي ببنقردان
02 فيفري 2018
-
19:13وزير الشؤون الاجتماعية يزور حمادي العقربي
02 فيفري 2018
-
19:00غرق 90 مهاجرا قرب السواحل الليبية
02 فيفري 2018
-
18:44بدء تجارب لقاح السرطان على البشر
02 فيفري 2018
-
18:29إطلاق سراح اثنين من أعضاء مكتب اتحاد الشهادات المعطلين عن العمل بتوزر
02 فيفري 2018
-
18:18الدّولة تسترجع عقارا دوليا بولاية أريانة بصفة رضائية
02 فيفري 2018
-
18:08جمعية القضاة تساند النقابة الوطنية للصحفيين
02 فيفري 2018
-
-
17:43تطور مداخيل جامعة كرة القدم من 2012 الى 2017 بنسبة هامة بلغت اكثر من 86 بالمائة
02 فيفري 2018
-
17:28السجن المؤبد لمنفذ عملية دهس مسلمين أمام مسجد في لندن
02 فيفري 2018
-
17:14يوسف المساكني يقود الدحيل لاكتساح الأهلي
02 فيفري 2018
-
17:01اتحاد للشغل بقابس يلوّح بالتصعيد في صورة تواصل الفراغ الإداري بالجهة
02 فيفري 2018