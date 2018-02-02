التمديد في الاحتفاظ بإطارين من الصحة وأملاك الدولة من أجل جرائم إرهابية

أكد الناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الارهاب سفيان السليطي للشروق ان النيابة العمومية بالقطب القضائي أذنت أمس الخميس بالتمديد في فترة الاحتفاظ بمستشار بديوان وزير الصحة وكاهية مدير بوزارة أملاك الدولة لمدة 5 أيام أخرى من طرف أعوان الوحدة الوطنية الأولى لمكافحة الارهاب بالقرجاني بعد أن تم ايقافهما قبل 10 أيام من أجل الاشتباه في تورطهما في جرائم ذات صبغة ارهابية دون الكشف عن تفاصيل الجرائم المنسوبة إليهما. وكان وزير الصحة عماد الحمامي أكد أن ايقاف الاطارين المذكورين جاء في اطار حرب الحكومة على الفساد في حين أن القضاء يؤكد أنهما أوقفا من أجل جرائم إرهابية.

سليم العجرودي