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يوم الجمعة 02 فيفري 2018
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بالمعهد الأعلى للقضاء.. افتتاح السنة الدراسية والتكوينية للملحقين القضائيين الجدد
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القضائي
بالمعهد الأعلى للقضاء.. افتتاح السنة الدراسية والتكوينية للملحقين القضائيين الجدد
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 02 فيفري 2018

أشرف صباح امس وزير العدل غازي الجريبي على موكب افتتاح السنة الدراسية والتكوينية للملحقين القضائيين الجدد بالمعهد الاعلى للقضاء وذلك بحضور عدد من سامي القضاة وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء والمحامين والأساتذة الجامعيين والعمداء والإطارات العليا لوزارة العدل.

تونس ـ الشروق: ايمان بن عزيزة
خلال كلمته تقدم وزير العدل غازي الجريبي بأحر التهاني للملحقين القضائيين الجدد (الفوج 29) ودعاهم إلى مواصلة التألق والمثابرة بعد ما أثبتوه من تميز في المناظرة الأخيرة التي شاركوا فيها وأسفرت عن نجاحهم في ظل حرص الوزارة واللجنة العلمية للمناظرة على أخذ كل الاحتياطات لضمان الشفافية والنزاهة في إطار من المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين.
كما أكد الجريبي على أهمية البعد الأخلاقي والقيمي الذي يجب أن يتحلى به قاضي المستقبل باعتباره المؤتمن على حقوق المتقاضي والساهر على حسن تطبيق القانون، مشددا على ضرورة التسلح بالعزيمة والاجتهاد في العمل لتحقيق قضاء عادل وناجز وناجع
وذكّر وزير العدل بما شهدته الفترة الأخيرة من تطوير للبنية التحتية لعدد من المحاكم إلى جانب الشروع في تعزيز التجهيزات وتوفير المعدات الإعلامية من اجل الارتقاء بأداء المنظومة القضائية، خاصة بعد الشروع في تنفيذ برنامج العدالة الرقمية (2017-2020) والذي من شانه أن يحقق نقلة نوعية في منظومة العدالة.
وتعرض وزير العدل إلى ترسانة القوانين التي تمت المصادقة عليها لتطوير المنظومة القانونية، فضلا عما تقوم به اللجان المكوّنة صلب الوزارة والتي تضم عديد الكفاءات والخبرات من مختلف الأطراف المتدخلة في المنظومة القضائية لمراجعة المجلات القانونية، مراجعة جذرية تتوافق مع مقتضيات الواقع ومستجداته ومتطلباته.
من جانبه اكد كاظم زين العابدين مدير عام المعهد الأعلى للقضاء ان المعهد سيعمل على الرفع من كفاءة وقدرة الخريجين منه بما يتلاءم مع المعايير القانونية للسلطة القضائية ومقتضيات الدستور الجديد وخاصة الفصل 103 منه الذي يشترط في القاضي ان يكون كفؤا ويوجب عليه الالتزام بالحياد والنزاهة الى جانب الفصل 49 الذي عهد للقاضي مهمة التكفل بحماية الحقوق والحريات.
واضاف مدير المعهد ان العمل سيتواصل من اجل حسن اعداد الملحقين القضائيين لمجابهة مهامهم المستقبلية بزاد معرفي ومهني واخلاقي يخول لهم ممارسة مهنتهم بكل شرف.
كما سيعمل المعهد على اكساب الملحقين المهارات والقدرات العملية وتمكينهم من الانصهار في احسن الظروف في المنظومة القضائية. واكد مدير المعهد ايضا انهم التزموا بتطوير المحتويات البيداغوجية للتكوين وطرق التكوين واعتماد منهجية جديدة تقوم اساسا على الحد من نظام التلقين والتعويل على اعتماد نظام التمكين والتدريب.
هذا وقد تولى عماد الدرويش وكيل الدولة العام مدير عام المصالح العدلية تقديم مداخلة قيمة اكد ضمنها على ضرورة حسن تأطير القاضي والعمل على اكسابه المهارات حتى يكون متميزا ومتشبعا بأخلاقيات المهنة وقيمها النبيلة.

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القضائي
بالمعهد الأعلى للقضاء.. افتتاح السنة الدراسية والتكوينية للملحقين القضائيين الجدد
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 02 فيفري 2018

أشرف صباح امس وزير العدل غازي الجريبي على موكب افتتاح السنة الدراسية والتكوينية للملحقين القضائيين الجدد بالمعهد الاعلى للقضاء وذلك بحضور عدد من سامي القضاة وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء والمحامين والأساتذة الجامعيين والعمداء والإطارات العليا لوزارة العدل.

تونس ـ الشروق: ايمان بن عزيزة
خلال كلمته تقدم وزير العدل غازي الجريبي بأحر التهاني للملحقين القضائيين الجدد (الفوج 29) ودعاهم إلى مواصلة التألق والمثابرة بعد ما أثبتوه من تميز في المناظرة الأخيرة التي شاركوا فيها وأسفرت عن نجاحهم في ظل حرص الوزارة واللجنة العلمية للمناظرة على أخذ كل الاحتياطات لضمان الشفافية والنزاهة في إطار من المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين.
كما أكد الجريبي على أهمية البعد الأخلاقي والقيمي الذي يجب أن يتحلى به قاضي المستقبل باعتباره المؤتمن على حقوق المتقاضي والساهر على حسن تطبيق القانون، مشددا على ضرورة التسلح بالعزيمة والاجتهاد في العمل لتحقيق قضاء عادل وناجز وناجع
وذكّر وزير العدل بما شهدته الفترة الأخيرة من تطوير للبنية التحتية لعدد من المحاكم إلى جانب الشروع في تعزيز التجهيزات وتوفير المعدات الإعلامية من اجل الارتقاء بأداء المنظومة القضائية، خاصة بعد الشروع في تنفيذ برنامج العدالة الرقمية (2017-2020) والذي من شانه أن يحقق نقلة نوعية في منظومة العدالة.
وتعرض وزير العدل إلى ترسانة القوانين التي تمت المصادقة عليها لتطوير المنظومة القانونية، فضلا عما تقوم به اللجان المكوّنة صلب الوزارة والتي تضم عديد الكفاءات والخبرات من مختلف الأطراف المتدخلة في المنظومة القضائية لمراجعة المجلات القانونية، مراجعة جذرية تتوافق مع مقتضيات الواقع ومستجداته ومتطلباته.
من جانبه اكد كاظم زين العابدين مدير عام المعهد الأعلى للقضاء ان المعهد سيعمل على الرفع من كفاءة وقدرة الخريجين منه بما يتلاءم مع المعايير القانونية للسلطة القضائية ومقتضيات الدستور الجديد وخاصة الفصل 103 منه الذي يشترط في القاضي ان يكون كفؤا ويوجب عليه الالتزام بالحياد والنزاهة الى جانب الفصل 49 الذي عهد للقاضي مهمة التكفل بحماية الحقوق والحريات.
واضاف مدير المعهد ان العمل سيتواصل من اجل حسن اعداد الملحقين القضائيين لمجابهة مهامهم المستقبلية بزاد معرفي ومهني واخلاقي يخول لهم ممارسة مهنتهم بكل شرف.
كما سيعمل المعهد على اكساب الملحقين المهارات والقدرات العملية وتمكينهم من الانصهار في احسن الظروف في المنظومة القضائية. واكد مدير المعهد ايضا انهم التزموا بتطوير المحتويات البيداغوجية للتكوين وطرق التكوين واعتماد منهجية جديدة تقوم اساسا على الحد من نظام التلقين والتعويل على اعتماد نظام التمكين والتدريب.
هذا وقد تولى عماد الدرويش وكيل الدولة العام مدير عام المصالح العدلية تقديم مداخلة قيمة اكد ضمنها على ضرورة حسن تأطير القاضي والعمل على اكسابه المهارات حتى يكون متميزا ومتشبعا بأخلاقيات المهنة وقيمها النبيلة.

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