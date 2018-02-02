بالمعهد الأعلى للقضاء.. افتتاح السنة الدراسية والتكوينية للملحقين القضائيين الجدد

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أشرف صباح امس وزير العدل غازي الجريبي على موكب افتتاح السنة الدراسية والتكوينية للملحقين القضائيين الجدد بالمعهد الاعلى للقضاء وذلك بحضور عدد من سامي القضاة وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء والمحامين والأساتذة الجامعيين والعمداء والإطارات العليا لوزارة العدل.
تونس ـ الشروق: ايمان بن عزيزة
خلال كلمته تقدم وزير العدل غازي الجريبي بأحر التهاني للملحقين القضائيين الجدد (الفوج 29) ودعاهم إلى مواصلة التألق والمثابرة بعد ما أثبتوه من تميز في المناظرة الأخيرة التي شاركوا فيها وأسفرت عن نجاحهم في ظل حرص الوزارة واللجنة العلمية للمناظرة على أخذ كل الاحتياطات لضمان الشفافية والنزاهة في إطار من المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين.
كما أكد الجريبي على أهمية البعد الأخلاقي والقيمي الذي يجب أن يتحلى به قاضي المستقبل باعتباره المؤتمن على حقوق المتقاضي والساهر على حسن تطبيق القانون، مشددا على ضرورة التسلح بالعزيمة والاجتهاد في العمل لتحقيق قضاء عادل وناجز وناجع
وذكّر وزير العدل بما شهدته الفترة الأخيرة من تطوير للبنية التحتية لعدد من المحاكم إلى جانب الشروع في تعزيز التجهيزات وتوفير المعدات الإعلامية من اجل الارتقاء بأداء المنظومة القضائية، خاصة بعد الشروع في تنفيذ برنامج العدالة الرقمية (2017-2020) والذي من شانه أن يحقق نقلة نوعية في منظومة العدالة.
وتعرض وزير العدل إلى ترسانة القوانين التي تمت المصادقة عليها لتطوير المنظومة القانونية، فضلا عما تقوم به اللجان المكوّنة صلب الوزارة والتي تضم عديد الكفاءات والخبرات من مختلف الأطراف المتدخلة في المنظومة القضائية لمراجعة المجلات القانونية، مراجعة جذرية تتوافق مع مقتضيات الواقع ومستجداته ومتطلباته.
من جانبه اكد كاظم زين العابدين مدير عام المعهد الأعلى للقضاء ان المعهد سيعمل على الرفع من كفاءة وقدرة الخريجين منه بما يتلاءم مع المعايير القانونية للسلطة القضائية ومقتضيات الدستور الجديد وخاصة الفصل 103 منه الذي يشترط في القاضي ان يكون كفؤا ويوجب عليه الالتزام بالحياد والنزاهة الى جانب الفصل 49 الذي عهد للقاضي مهمة التكفل بحماية الحقوق والحريات.
واضاف مدير المعهد ان العمل سيتواصل من اجل حسن اعداد الملحقين القضائيين لمجابهة مهامهم المستقبلية بزاد معرفي ومهني واخلاقي يخول لهم ممارسة مهنتهم بكل شرف.
كما سيعمل المعهد على اكساب الملحقين المهارات والقدرات العملية وتمكينهم من الانصهار في احسن الظروف في المنظومة القضائية. واكد مدير المعهد ايضا انهم التزموا بتطوير المحتويات البيداغوجية للتكوين وطرق التكوين واعتماد منهجية جديدة تقوم اساسا على الحد من نظام التلقين والتعويل على اعتماد نظام التمكين والتدريب.
هذا وقد تولى عماد الدرويش وكيل الدولة العام مدير عام المصالح العدلية تقديم مداخلة قيمة اكد ضمنها على ضرورة حسن تأطير القاضي والعمل على اكسابه المهارات حتى يكون متميزا ومتشبعا بأخلاقيات المهنة وقيمها النبيلة.
أشرف صباح امس وزير العدل غازي الجريبي على موكب افتتاح السنة الدراسية والتكوينية للملحقين القضائيين الجدد بالمعهد الاعلى للقضاء وذلك بحضور عدد من سامي القضاة وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء والمحامين والأساتذة الجامعيين والعمداء والإطارات العليا لوزارة العدل.
تونس ـ الشروق: ايمان بن عزيزة
خلال كلمته تقدم وزير العدل غازي الجريبي بأحر التهاني للملحقين القضائيين الجدد (الفوج 29) ودعاهم إلى مواصلة التألق والمثابرة بعد ما أثبتوه من تميز في المناظرة الأخيرة التي شاركوا فيها وأسفرت عن نجاحهم في ظل حرص الوزارة واللجنة العلمية للمناظرة على أخذ كل الاحتياطات لضمان الشفافية والنزاهة في إطار من المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين.
كما أكد الجريبي على أهمية البعد الأخلاقي والقيمي الذي يجب أن يتحلى به قاضي المستقبل باعتباره المؤتمن على حقوق المتقاضي والساهر على حسن تطبيق القانون، مشددا على ضرورة التسلح بالعزيمة والاجتهاد في العمل لتحقيق قضاء عادل وناجز وناجع
وذكّر وزير العدل بما شهدته الفترة الأخيرة من تطوير للبنية التحتية لعدد من المحاكم إلى جانب الشروع في تعزيز التجهيزات وتوفير المعدات الإعلامية من اجل الارتقاء بأداء المنظومة القضائية، خاصة بعد الشروع في تنفيذ برنامج العدالة الرقمية (2017-2020) والذي من شانه أن يحقق نقلة نوعية في منظومة العدالة.
وتعرض وزير العدل إلى ترسانة القوانين التي تمت المصادقة عليها لتطوير المنظومة القانونية، فضلا عما تقوم به اللجان المكوّنة صلب الوزارة والتي تضم عديد الكفاءات والخبرات من مختلف الأطراف المتدخلة في المنظومة القضائية لمراجعة المجلات القانونية، مراجعة جذرية تتوافق مع مقتضيات الواقع ومستجداته ومتطلباته.
من جانبه اكد كاظم زين العابدين مدير عام المعهد الأعلى للقضاء ان المعهد سيعمل على الرفع من كفاءة وقدرة الخريجين منه بما يتلاءم مع المعايير القانونية للسلطة القضائية ومقتضيات الدستور الجديد وخاصة الفصل 103 منه الذي يشترط في القاضي ان يكون كفؤا ويوجب عليه الالتزام بالحياد والنزاهة الى جانب الفصل 49 الذي عهد للقاضي مهمة التكفل بحماية الحقوق والحريات.
واضاف مدير المعهد ان العمل سيتواصل من اجل حسن اعداد الملحقين القضائيين لمجابهة مهامهم المستقبلية بزاد معرفي ومهني واخلاقي يخول لهم ممارسة مهنتهم بكل شرف.
كما سيعمل المعهد على اكساب الملحقين المهارات والقدرات العملية وتمكينهم من الانصهار في احسن الظروف في المنظومة القضائية. واكد مدير المعهد ايضا انهم التزموا بتطوير المحتويات البيداغوجية للتكوين وطرق التكوين واعتماد منهجية جديدة تقوم اساسا على الحد من نظام التلقين والتعويل على اعتماد نظام التمكين والتدريب.
هذا وقد تولى عماد الدرويش وكيل الدولة العام مدير عام المصالح العدلية تقديم مداخلة قيمة اكد ضمنها على ضرورة حسن تأطير القاضي والعمل على اكسابه المهارات حتى يكون متميزا ومتشبعا بأخلاقيات المهنة وقيمها النبيلة.
-
21:40ما الذي حمى الجزائر وتونس من الحالة الليبية؟...سيفر تونس في موسكو يجيب
02 فيفري 2018
-
21:28من أجل الإقتصاد في الماء: إسناد منح وقروض لبناء "المواجل"
02 فيفري 2018
-
21:03انتهاء موسم ايمن التومي مع مونبلييه
02 فيفري 2018
-
20:49بالفيديو: إليسا تتعرض للإغماء اثناء غنائها في حفل بدبي
02 فيفري 2018
-
20:32وزير الصحة يلتقي اعضاء المكتب التنفيذي لمنظمة الأطباء الشبان
02 فيفري 2018
-
20:17رئيس الفيفا: قمنا بتعديلات لتحقيق مزيد من الشفافية لتطوير كرة القدم بافريقيا
02 فيفري 2018
-
20:01بالفيديو: ردة فعل والد 3 فتيات تجاه طبيب أمريكي تحرش بهن
02 فيفري 2018
-
19:46بعد تمرد رياض محرز: مدرب لستر سيتي يوضح ويرد
02 فيفري 2018
-
19:31بسبب "الترفاس": قرار بغلق الحديقة الوطنية سيدي التوي ببنقردان
02 فيفري 2018
-
19:13وزير الشؤون الاجتماعية يزور حمادي العقربي
02 فيفري 2018
-
19:00غرق 90 مهاجرا قرب السواحل الليبية
02 فيفري 2018
-
18:44بدء تجارب لقاح السرطان على البشر
02 فيفري 2018
-
18:29إطلاق سراح اثنين من أعضاء مكتب اتحاد الشهادات المعطلين عن العمل بتوزر
02 فيفري 2018
-
18:18الدّولة تسترجع عقارا دوليا بولاية أريانة بصفة رضائية
02 فيفري 2018
-
18:08جمعية القضاة تساند النقابة الوطنية للصحفيين
02 فيفري 2018
-
-
17:43تطور مداخيل جامعة كرة القدم من 2012 الى 2017 بنسبة هامة بلغت اكثر من 86 بالمائة
02 فيفري 2018
-
17:28السجن المؤبد لمنفذ عملية دهس مسلمين أمام مسجد في لندن
02 فيفري 2018
-
17:14يوسف المساكني يقود الدحيل لاكتساح الأهلي
02 فيفري 2018
-
17:01اتحاد للشغل بقابس يلوّح بالتصعيد في صورة تواصل الفراغ الإداري بالجهة
02 فيفري 2018