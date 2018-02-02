قرمبالية ... إيقاف شخص محل تتبّع بتهمة السرقة

مكتب نابل ـ الشروق:

تمكن أعوان فرقة الشرطة العدلية بقرمبالية من إيقاف شخص محل تفتيش لدى العدالة وصادرة في حقه عدة مناشير تفتيش بتهمة السرقة. وقد تم حجز مجموعة من المعدات على اثر مداهمة منزل المتهم حيث تم العثور على 14 هاتف جوال و9 أجهزة «تابلات» قام بسرقتها من احد محلات بيع الهواتف الجوالة الكائنة بالجهة. وبعد مراجعة النيابة العمومية بقرمبالية تم حجز المسروق وإرجاعه إلى صاحبه وفتح تحقيق في الموضوع.





فاطمة بن عثمان