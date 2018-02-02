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يوم الجمعة 02 فيفري 2018
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قرمبالية ... إيقاف شخص محل تتبّع بتهمة السرقة
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القضائي
قرمبالية ... إيقاف شخص محل تتبّع بتهمة السرقة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 02 فيفري 2018

مكتب نابل ـ الشروق:

تمكن أعوان فرقة الشرطة العدلية بقرمبالية من إيقاف شخص محل تفتيش لدى العدالة وصادرة في حقه عدة مناشير تفتيش بتهمة السرقة. وقد تم حجز مجموعة من المعدات على اثر مداهمة منزل المتهم حيث تم العثور على 14 هاتف جوال و9 أجهزة «تابلات» قام بسرقتها من احد محلات بيع الهواتف الجوالة الكائنة بالجهة. وبعد مراجعة النيابة العمومية بقرمبالية تم حجز المسروق وإرجاعه إلى صاحبه وفتح تحقيق في الموضوع.

فاطمة بن عثمان
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القضائي
قرمبالية ... إيقاف شخص محل تتبّع بتهمة السرقة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 02 فيفري 2018

مكتب نابل ـ الشروق:

تمكن أعوان فرقة الشرطة العدلية بقرمبالية من إيقاف شخص محل تفتيش لدى العدالة وصادرة في حقه عدة مناشير تفتيش بتهمة السرقة. وقد تم حجز مجموعة من المعدات على اثر مداهمة منزل المتهم حيث تم العثور على 14 هاتف جوال و9 أجهزة «تابلات» قام بسرقتها من احد محلات بيع الهواتف الجوالة الكائنة بالجهة. وبعد مراجعة النيابة العمومية بقرمبالية تم حجز المسروق وإرجاعه إلى صاحبه وفتح تحقيق في الموضوع.

فاطمة بن عثمان
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02 فيفري 2018 السّاعة 21:00
تعرضت، امس الاربعاء، عضو بالاتحاد الجهوي للمراة بتطاوين والناشطة بالمجمتع المدني فاطمة التائب الى...
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نابل .. مطاردة سيارة تحمل سجائر مهربة
02 فيفري 2018 السّاعة 21:00
قامت دورية تابعة للحرس الديواني بنابل مساء الاربعاء بمطاردة
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عبد الحميد الرياحي
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بكل المقاييس كانت زيارة الرئيس الفرنسي الى بلادنا فرصة لتعميق الفهم المتبادل سعيا لوضع تصور مشترك لعلاقات ثنائية تخرج عن القوالب العادية المألوفة وتؤسس في العمق لعلاقات...
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