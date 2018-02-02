الهوارية .. إحباط عملية هجرة سرية

مكتب نابل ـ الشروق:

تمكن اعوان الحرس البحري بالهوارية يوم الثلاثاء من احباط عملية هجرة سرية انطلاقا من سواحل الهوارية ونجحوا في ايقاف 4شبان تتراوح اعمارهم بين 24 و21سنة اصيلي العاصمة كما تم حجز زورق بحري ومحرك و150 اورو و7 حاويات بنزين.





خالد الهرقام